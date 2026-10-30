Sono state annunciate le sette finaliste del premio Auto dell'Anno 2027: nessun marchio cinese in gara e ogni modello prevede almeno una versione elettrica

Ufficio Stampa BMW Le sette auto in corsa per il premio Auto dell'Anno 2027

I marchi cinesi devono gettare la spugna: nessuno è riuscito a entrare nella rosa delle sette finaliste dell’Auto dell’Anno 2027. In attesa del verdetto, che arriverà l’8 gennaio durante il Salone dell’Auto di Bruxelles, conosciamo ora i modelli ancora in corsa: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60. Le sette finaliste sono accomunate da un dettaglio: la presenza di almeno una versione elettrica nella gamma, sebbene alcune prevedano anche altre motorizzazioni. Fra poche settimane scopriremo quale delle candidate avrà avuto la meglio e prenderà il posto della Mercedes-Benz CLA nell’albo d’oro del premio, dopo il successo conquistato dalla Casa tedesca nell’ultima edizione.

Come funziona il premio

Il riconoscimento, assegnato da 65 giornalisti specializzati di 25 Paesi europei, esiste dal 1964 e non guarda soltanto alle prestazioni: il prezzo, le caratteristiche tecniche, il comportamento su strada e le innovazioni introdotte dalle case automobilistiche incidono a loro volta sul risultato.

Tra i requisiti, le automobili in gara devono essere disponibili in almeno cinque mercati europei entro la fine del 2026, di cui almeno due tra i principali mercati del continente.

La selezione delle 38 candidate ha seguito l’esclusione di alcuni modelli, provati da un numero insufficiente di giurati. Prima della votazione conclusiva, prevista entro il 29 dicembre, le sette finaliste affronteranno ulteriori test, così da sciogliere gli ultimi dubbi eventualmente rimasti.

Nessuna cinese tra le finaliste

Il lotto delle 38 candidate comprendeva anche BYD Dolphin G, Changan Deepal S05, Denza Z9GT e diversi modelli di Leapmotor, Xpeng e Zeekr. Nessuna di loro ha staccato il pass per la fase conclusiva, nonostante la crescente presenza dei costruttori cinesi sul suolo europeo. La distinzione riguarda però i marchi, non necessariamente la proprietà dei gruppi automobilistici o il luogo di produzione: una parte delle Case europee e asiatiche ha infatti legami industriali con aziende cinesi.

Un altro fil rouge tra le finaliste è la presenza dell’elettrico. Le sette vetture rimaste in gara prevedono tutte una versione a batteria, benché questo non significhi necessariamente che ogni modello sia venduto esclusivamente con tale alimentazione.

Quando sarà eletta la Car of the Year

Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 e 26 novembre, quando le finaliste saranno nuovamente provate al circuito di Balocco, in Italia. Prima della votazione, i giurati avranno modo di tornare al volante delle sette finaliste e approfondire le differenze tra i modelli. Ogni giornalista ha a disposizione 25 punti, da distribuire fra almeno cinque modelli, senza poterne assegnare più di 10 a uno solo. Le preferenze devono essere motivate e, una volta proclamata la vincitrice, chiunque potrà consultare i voti dei singoli giurati.

Fino al 29 dicembre 2026 sarà possibile esprimere il proprio giudizio e il risultato verrà reso pubblico dieci giorni dopo, l’8 gennaio, al Salone dell’Auto di Bruxelles. Nell’ultima edizione la Mercedes-Benz CLA ha raccolto 320 punti, battendo Skoda Elroq e Kia EV4. Nel successo della vettura tedesca hanno avuto un peso le caratteristiche della versione elettrica, che dichiara fino a 792 km di autonomia e accetta una potenza di ricarica fino a 320 kW.

Il 2025 aveva visto primeggiare Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290, premiate insieme, mentre nel 2024 l’onore era toccato alla Renault Scenic E-Tech Electric e nel 2023 era stata la volta della Jeep Avenger.