Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Una vettura che ha riportato indietro di qualche anno il piacere di guida, che ha rilanciato un nome per troppo tempo dimenticato e tornato a vivere nel cuore degli appassionati di auto. L’Alpine questa volta ha deciso di esagerare, presentando una delle vetture più radicali e sfacciate mai costruite dal marchio francese come saluto alla propulsione termica.

Con l’A110 R Ultime si chiude un cerchio cominciato nel 2017, quando Alpine tornava sulle scene reinterpretando la sua storia. Ora quel DNA sportivo diventa manifesto evoluto a supercar, sotto tutti gli aspetti: un omaggio alla leggerezza, alla meccanica. all’aerodinamica spinta all’estremo e alla personalizzazione.

Limitatissima

Prodotta in soli 110 esemplari, di cui 15 nella versione “La Bleue”, la A110 R Ultime è la somma di tutte le esperienze Alpine. Una macchina pensata per la pista, ma omologata per la strada, capace di fondere artigianalità e prestazioni come poche altre. Il prezzo? 265.000 euro, che diventano 330.000 euro per la versione più esclusiva, verniciata a mano. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2026.

La A110 R Ultime è una serie celebrativa che chiude il ciclo di una generazione che vuole dimostrare di essere in grado di parlare lo stesso linguaggio delle grandi supercar, dalla numerazione incisa a laser alla firma del team tecnico sul telaio. Una filosofia da atelier, in cui ogni esemplare diventa un pezzo unico, un po’ come accade con le proposte di Maranello o Sant’Agata.

Aerodinamica rielaborata

Gli ingegneri di Dieppe hanno lavorato sull’aerodinamica come mai prima. L’obiettivo era chiaro: ottenere una stabilità impeccabile ad alte velocità, senza sacrificare la maneggevolezza. Il risultato è un carico aerodinamico complessivo di 100 kg a 275 km/h, una forza impressionante che la tiene incollata al terreno, specialmente in inserimento di curva dove l’avantreno genera 124 kg di deportanza, garantendo precisione chirurgica.

Il lavoro si è esteso anche al sottoscocca e alle prese d’aria: due prese NACA raffreddano i freni anteriori, mentre il cofano ridisegnato canalizza l’aria calda verso l’alettone posteriore. Quest’ultimo, massiccio con doppie alette regolabili in quattro diverse inclinazioni, è la ciliegina di questa vettura, dichiaratamente estrema. Oltre allo spoiler, le modifiche a livello visivo sono evidenti: splitter flessibile anteriore, flap laterali e un assetto ribassato che non permette alcun tipo di dislivello stradale.

Un propulsore dedicato

Il cuore della A110 R Ultime è un 1.8 turbo quattro cilindri che ora raggiunge fino a 345 CV utilizzando carburante RON 102. Un incremento ottenuto grazie a una mappatura dedicata e a componenti mutuati dalle competizioni GT4: bielle e pistoni forgiati Oreca, nuovo turbo, scarico Akrapovic in titanio e cambio DW6 capace di gestire la nuova coppia di 420 Nm.

Il risultato è un rapporto peso/potenza di 3,4 kg/CV, uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 280 km/h. Numeri che, sulla carta, raccontano solo una parte della storia: perché la vera magia della A110 Ultime è nel modo in cui comunica una vettura che richiede di essere guidata su pista – nonostante l’omologazione stradale – restituendo sensazioni pure, senza filtri elettronici o artifici digitali.

Un atelier su misura

Antony Villain, Direttore del Design Alpine, spiega come il processo di creazione cambi rispetto al passato, trattando questa A110 come una vera e propria vettura di lusso: “offriamo ad ogni cliente che sceglie il livello Atelier Sur-Mesure la possibilità di personalizzare la propria auto senza limiti, in collaborazione con partner italiani d’eccezione: Sabelt®, Poltrona Frau® e Alcantara®. In un processo di co-creazione personalizzato, con l’aiuto diretto dei nostri team di design, il cliente avrà il privilegio di poter definire un modello unico, perfettamente in linea con la propria personalità.” È così che la Ultime diventa anche una dichiarazione di intenti per il futuro: artigianato e tecnologia convivono per guardare in alto, nel mondo delle supercar.

Con la A110 R Ultime, Alpine chiude un capitolo importante della propria storia e ne apre un altro. È una vettura arrogante, nel senso più affascinante del termine: sfida le regole, esalta il piacere di guida e celebra la leggerezza come un valore assoluto.