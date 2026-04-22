Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Dacia Quali sono le auto benzina più economiche del momento

Per anni il diesel è stato il punto di riferimento per chi cercava risparmio alla pompa. Oggi lo scenario è cambiato. Con il riallineamento delle accise e una differenza di prezzo in controtendenza tra i carburanti, i motori a benzina stanno vivendo una seconda giovinezza, tornando a essere una scelta concreta e spesso più razionale.

Non tutti, infatti, sono pronti o interessati a passare all’elettrificazione. E c’è una fetta importante di automobilisti che cerca ancora auto semplici, immediate nell’utilizzo e senza tecnologie complesse. In questo contesto, le vetture a benzina rappresentano la soluzione più pratica, economica e facilmente gestibile.

A contribuire al successo dei propulsori a benzina sono anche i marchi provenienti dall’oriente, che oltre a portare tante vetture a prezzi vantaggiosi, fanno largo utilizzo di propulsori semplici e meno estremi nel dowsizing.

Abbiamo quindi selezionato le auto a benzina più economiche del 2026, partendo da una delle regine incontrastate del mercato fino ad arrivare a modelli più completi, che pur restando sotto i 20.000 euro offrono tutto ciò di cui si ha bisogno.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero è ormai da anni un punto fermo quando si parla di vetture d’ingresso semplici e complete. Non a caso è una delle vetture più vendute in Europa, sempre nella Top 3 anche in Italia, grazie a un mix difficile da replicare: prezzo vantaggioso, semplicità costruttiva e costi di gestione ridotti.

Il motore d’ingresso è il tre cilindri SCe da 65 CV, una soluzione ormai collaudata e più che sufficiente per l’utilizzo quotidiano. Certo non si tratta di un propulsore progettato per spiccare nelle riprese, ma in grado di garantire affidabilità e consumi contenuti.

A bordo si trova tutto ciò che serve, senza eccessi. L’abitacolo, specialmente nella versione d’ingresso, è semplice e funzionale, con una buona abitabilità per la categoria. Il prezzo di partenza, da 14.800 euro, la rende una bestseller per chi vuole spendere il minimo indispensabile.

EVO 3

Tra le proposte emergenti spicca la EVO 3, una compatta che punta tutto sul rapporto tra prezzo e contenuti. Monta un propulsore 1.5 da 113 CV, largamente utilizzato nelle vetture asiatiche importate in Europa, che offre una potenza superiore alla media della categoria, rendendola più versatile anche nei percorsi extraurbani.

Una citycar semplice e proprio per questo adatta alla vita di tutti i giorni, senza problemi nell’affrontare anche i viaggi lunghi con una certa disinvoltura. Il prezzo di partenza di 15.900 euro la posiziona in modo aggressivo sul mercato, soprattutto considerando una dotazione che spesso include elementi non scontati in questa fascia.

Seat Ibiza

La Seat Ibiza rappresenta una delle alternative più equilibrate nel segmento B. Non è la più economica in assoluto, ma offre una qualità percepita superiore e una guida più appagante. L’unica del Gruppo Volkswagen di questa classifica, vanta il motore 1.0 MPI da 80 CV, pensato per l’efficienza e la semplicità.

Si tratta di un’unità collaudata, affidabile e poco costosa da mantenere. Piattaforma condivisa e ben tarata, dotazione già ricca dalla versione d’ingresso e una solidità figlia di un progetto maturo. Con un prezzo di partenza di 16.000 euro, è una scelta intelligente per chi cerca qualcosa di più solido senza uscire dal budget.

Citroen C3

La Citroen C3 è una delle utilitarie più apprezzate per chi cerca soprattutto il comfort. Il suo approccio è diverso rispetto alle concorrenti: si tratta infatti di un SUV compatto orientato al benessere a bordo, in pieno rispetto della filosofia Citroen.

Il motore 1.2 turbo da 100 CV di nuova generazione offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, rendendola adatta sia alla città che ai percorsi extraurbani. Il vero punto di forza resta però la comodità, grazie a sospensioni morbide e sedili pensati per ridurre l’affaticamento. A partire da 16.700 euro, è una delle opzioni più complete per chi sta tante ore in auto, sia in città che fuori.

Kia Picanto

Compatta fuori ma sorprendente dentro, la Kia Picanto è una vettura nata per la città. Il motore 1.0 da 68 CV è perfetto per l’ambiente urbano, dove agilità e facilità di guida fanno la differenza. Le dimensioni contenute la rendono ideale per muoversi nel traffico e parcheggiare senza stress. Nonostante il prezzo di partenza di 17.800 euro, offre una dotazione ricca e una qualità costruttiva superiore alla media delle citycar.

Ufficio Stampa Kia

MG3

La MG3 è uno dei modelli più riusciti dell’offensiva cinese in Europa, che in questi ultimi anni si è imposta con successo anche nelle strade italiane. A bordo della MG3 ritroviamo il propulsore 1.5 da 115 CV, che punta sulla semplicità, ma non manca di offrire prestazioni brillanti e massima libertà di utilizzo. Ci pensa poi il prezzo di partenza di 16.990 euro a renderla estremamente competitiva.

EMC 4

Meno conosciuta rispetto alle altre concorrenti orientali, ma non per questo meno interessante, la EMC 4 si inserisce nel segmento dei SUV compatti a basso costo. Il motore 1.5 questa volta con 103 CV garantisce una guida tranquilla e orientata ai consumi. Con un prezzo di partenza di 17.700 euro, offre una posizione di guida rialzata e uno spazio interno maggiore rispetto alle tradizionali utilitarie.

DR 3

La DR 3 è un altro successo commerciale recente, grazie a scelte intelligenti applicate in un segmento ricercato. Un B-SUV economico con un motore 1.5 da 115 CV, che offre una buona versatilità per l’uso quotidiano. Il design richiama quello dei SUV più moderni, mentre l’abitacolo è pensato per offrire il giusto spazio a fronte di dimensioni compatte. Infine il prezzo di partenza di 17.900 euro la rende una delle opzioni più accessibili per chi cerca un’auto rialzata senza spendere cifre elevate.

Fiat Grande Panda

Con la Grande Panda, Fiat ha deciso di reinterpretare la propria bestseller assoluta trasformandola in un SUV compatto moderno e tecnologico. Il cuore di questa vettura porta con se l’eredità del Gruppo Stellantis, attraverso il motore 1.2 turbo da 100 CV, che garantisce buone prestazioni e consumi contenuti.

La Grande Panda riesce a offrire una qualità percepita oltre a quanto ci ha abituato il brand italiano, con una dotazione tecnologica moderna per rispondere alle richieste del mercato. Con un prezzo di partenza di 17.900 euro, rappresenta una delle novità più interessanti del 2026.

Renault Clio

La Renault Clio appena aggiornata compie un notevole passo nel 2026. Design rinnovato, motore TCe da 115 CV e un abitacolo rivisto in termini di qualità e tecnologia. Si tratta di una vettura che, nonostante un prezzo d’attacco concorrenziale, sembra volersi orientare in una fascia più ricca. Con un prezzo di partenza di 18.900 euro, si posiziona invece nella parte alta della classifica delle più economiche, ma giustifica il costo con una dotazione completa e una qualità generale di livello.

MG ZS

Chiudiamo con la MG ZS, uno dei SUV di medie dimensioni più accessibili sul mercato. Anche qui ritroviamo il propulsore 1.5 litri da 115 CV, pensato per un utilizzo tranquillo, mentre lo spazio a bordo rappresenta uno dei suoi punti di forza. È infatti una delle poche di questa lista in grado di offrire un abitacolo ampio e un bagagliaio generoso. Con un prezzo di partenza di 18.990 euro, è una scelta concreta per famiglie o per chi cerca un’auto versatile senza spendere troppo.