Il mercato delle auto diesel in Italia continua a manifestare una significativa contrazione nel corso del primo trimestre del 2025. Il numero totale di vetture a gasolio immatricolate in Italia ha raggiunto le 43.820 unità, rappresentando una quota di mercato del 9,8%. Questo dato evidenzia un calo considerevole rispetto al primo trimestre del 2024, durante il quale erano state immatricolate 69.689 auto diesel, equivalenti a una quota di mercato del 15,2%. La differenza tra i due periodi è dunque marcata, testimoniando una tendenza di decrescita per questa motorizzazione nel panorama automobilistico italiano.

Come vanno le varie alimentazioni in Italia

Per contestualizzare ulteriormente la performance del mercato diesel, è utile considerare la ripartizione delle immatricolazioni per tipologia di alimentazione nel primo trimestre del 2025. Al primo posto si collocano le auto ibride (Full Hybrid e Mild Hybrid) con 201.453 immatricolazioni e una quota del 45,1%. Seguono le auto a benzina con 118.535 unità e una quota del 26,5%. Il diesel si posiziona al terzo posto con le già citate 43.820 immatricolazioni e una quota del 9,8%. Subito dopo troviamo le auto alimentate a GPL con 41.315 immatricolazioni e una quota del 9,2%. Le auto elettriche rappresentano il 5,2% del mercato con 23.073 unità, mentre le Plug-in si attestano al 4,2% con 18.916 auto. È significativo notare che nel periodo gennaio-marzo 2025 non risultano immatricolazioni di auto a metano.

I SUV dominano la graduatoria del diesel

In fondo alla top ten delle auto diesel più vendute in Italia scoviamo una berlina compatta, quasi al passo d’addio, la Fiat Tipo con 1.517 immatricolazioni. Al nono posto un’altra segmento C, l’Audi A3, che con l’alimentazione a gasolio ha sempre trovato un pubblico fedele. Salendo nella graduatoria incontriamo la Ford Focus, altra grande best seller che l’Ovale Blu ha deciso di pensionale. Al settimo posto ancora una evergreen, Volkswagen Golf, l’ultimo veicolo dalla carrozzeria non SUV della classifica. Infatti, i veicoli a ruote alte dominano il resto della categoria con Alfa Romeo Tonale, BMW X1 e Volkswagen T-Roc, prima del podio.

La palma di vettura diesel più venduta spetta alla Volkswagen Tiguan con 3.588 immatricolazioni nel primo trimestre del 2025, mostrando anche una crescita rispetto alle 2.654 unità vendute nello stesso periodo del 2024. A seguire, tocca alla Audi Q3 con 2.994 immatricolazioni (in aumento rispetto alle 2.091 del 2024) e alla Mercedes GLA con 2.745 unità (in leggero calo rispetto alle 2.832 del 2024).

La top 10 dei modelli diesel più venduti nel primo trimestre del 2025, nel dettaglio:

Volkswagen Tiguan: 3.588 immatricolazioni (2.654 nel 2024) Audi Q3: 2.994 immatricolazioni (2.091 nel 2024) Mercedes-Benz GLA: 2.745 immatricolazioni (2.832 nel 2024) Volkswagen T-Roc: 2.490 immatricolazioni (2.661 nel 2024) BMW X1: 2.330 immatricolazioni (1.786 nel 2024) Alfa Romeo Tonale: 2.141 immatricolazioni (2.310 nel 2024) Volkswagen Golf: 2.063 immatricolazioni (1.533 nel 2024) Ford Focus: 2.005 immatricolazioni (1.518 nel 2024) Audi A3: 1.738 immatricolazioni (1.777 nel 2024) FIAT Tipo: 1.517 immatricolazioni (1.762 nel 2024)

È interessante notare come, all'interno di questa classifica, alcuni modelli abbiano registrato un incremento nelle vendite rispetto all'anno precedente, mentre altri hanno subito una diminuzione, in linea con la tendenza generale del mercato diesel.

Le tendenze del mercato

I dati relativi al primo trimestre del 2025 confermano una chiara tendenza al ribasso per il mercato delle auto diesel in Italia. La diminuzione significativa sia nel numero di immatricolazioni che nella quota di mercato rispetto al 2024 sottolinea un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e nelle dinamiche del settore automobilistico. Nonostante questa contrazione, alcuni modelli specifici continuano a riscuotere un buon successo, dimostrando che una nicchia di mercato per il diesel rimane presente. Tuttavia, il confronto con le altre alimentazioni evidenzia una netta prevalenza delle motorizzazioni ibride e a benzina, indicando una trasformazione in atto nel panorama automobilistico del Belpaese.