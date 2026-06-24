Abbiamo provato la nuova versione della Fiat 600 con motore turbo da 100 cv. Un B-SUV con il carattere sportivo e un'ottima guidabilità quotidiana.

Con la nuova Fiat 600 Turbo 100, la casa torinese amplia la gamma del suo B-SUV affiancando alle versioni elettriche e ibride una proposta pensata per chi cerca una motorizzazione tradizionale.

Negli ultimi anni i SUV compatti hanno conquistato una quota crescente delle immatricolazioni grazie a dimensioni adatte all’utilizzo quotidiano, una posizione di guida rialzata e una maggiore versatilità rispetto alle tradizionali utilitarie. È proprio in questo contesto che si inserisce la Fiat 600 Turbo 100, un modello chiamato a presidiare il cuore del mercato europeo.

Il ruolo della 600 e il design tipico di Fiat

La 600 è pensata per coloro che cercano maggiore spazio senza passare a vetture di categoria superiore. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri (4,17 metri di lunghezza), la 600 si colloca in uno dei segmenti più competitivi del mercato.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un prodotto capace di combinare stile italiano, tecnologie moderne e costi accessibili, mantenendo una forte attenzione all’utilizzo quotidiano.

L’identità estetica della 600 è immediatamente riconoscibile. I designer Fiat hanno scelto di riprendere diversi elementi stilistici della famiglia 500, adattandoli alle proporzioni di un SUV compatto.

Il frontale è caratterizzato dai gruppi ottici tondeggianti e da una firma luminosa che richiama la nuova 500. Le superfici laterali risultano morbide e prive di eccessive nervature, mentre il posteriore punta su linee semplici e facilmente identificabili.

Anche nella versione sport con vetri oscurati e design leggermente più aerodinamico, non perde lo stile tipico italiana e della casa torinese.

Interni pensati per la vita di tutti i giorni

L’interno della Fiat 600 punta sulla praticità. La plancia adotta un’impostazione moderna con strumentazione digitale e sistema infotainment touchscreen da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La posizione di guida rialzata facilita la visibilità e contribuisce a rendere la vettura sia per un utilizzo fuori città che urbano. Rispetto alle city car della gamma Fiat, la 600 offre un evidente incremento dello spazio disponibile sia per i passeggeri posteriori, si sta comodamente in cinque, sia per i bagagli (385 litri di bagagliaio).

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la capacità di carico, che permette di affrontare con maggiore tranquillità viaggi, spostamenti familiari e utilizzo extraurbano. Anche i vani portaoggetti presenti nell’abitacolo sono stati progettati per migliorare la funzionalità quotidiana e garantire comfort durante i viaggi più lunghi.

Come va su strada

La Fiat 600 Turbo 100 è equipaggiata con il motore tre cilindri benzina 1.2 turbo da 100 CV e 205 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Si tratta della stessa famiglia di propulsori già utilizzata all’interno del gruppo Stellantis su diversi modelli del segmento B. La velocità massima dichiarata supera i 180 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in poco più di 10 secondi. Una configurazione che privilegia l’efficienza e la facilità di utilizzo rispetto alle prestazioni pure.

Il comfort nella 600 è il tratto distintivo che si nota sin dal primo ingresso nell’abitacolo.

Appena ci si accomoda sul sedile dell’autista, oltre alle tipiche regolazioni come altezza e distanza dai pedali-sterzo, si può regolare la durezza dello schienale all’altezza della parte lombare. Un aspetto che può sembrare di poco conto ma mostra come sia stata data molta attenzione ai dettagli, soprattutto se possono migliorare i viaggi di lunga percorrenza.

Nonostante i 100 CV disponibili, la 600 non trasmette mai una sensazione di sportività esasperata. Il motore è stato calibrato per privilegiare la fluidità di marcia e la facilità di utilizzo quotidiano. L’erogazione della coppia è progressiva e già ai bassi regimi consente di muoversi con disinvoltura nel traffico urbano senza dover ricorrere frequentemente al cambio.

La posizione di guida è uno dei punti di forza del modello. Il sedile permette di trovare facilmente una regolazione comoda e la visibilità verso l’esterno risulta buona sia anteriormente sia lateralmente. Anche nelle manovre cittadine le dimensioni contenute aiutano a prendere rapidamente confidenza con la vettura. Sensori e videocamera posteriore permettono di parcheggiare facilmente anche negli spazi più angusti dei parcheggi cittadini.

Il cambio manuale a sei marce si dimostra preciso negli innesti e ben rapportato all’erogazione del motore.

In accelerazione la 600 Turbo 100 non cerca di impressionare con numeri da sportiva, ma garantisce una risposta adeguata alle esigenze quotidiane. Le riprese risultano sufficientemente brillanti nelle marce intermedie e permettono sorpassi e inserimenti nel traffico extraurbano senza particolari difficoltà.

Lo sterzo privilegia il comfort rispetto alla sportività ma restituisce una buona sensazione di controllo. Nei percorsi extraurbani la vettura mantiene una stabilità adeguata e trasmette sicurezza anche alle velocità consentite dal codice della strada.

In strade extraurbane il motore lavora a regimi contenuti grazie alla sesta marcia e l’insonorizzazione dell’abitacolo si mantiene su un buon livello. I fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento restano contenuti, contribuendo a rendere piacevoli anche i viaggi più lunghi.

A chi si rivolge

La Fiat 600 Turbo 100 è pensata per chi desidera un SUV compatto senza rinunciare alla semplicità di una motorizzazione tradizionale. Le dimensioni la rendono adatta all’utilizzo quotidiano in città, mentre lo spazio interno e il bagagliaio consentono di affrontare con maggiore comodità trasferte e viaggi rispetto a una classica utilitaria.

È una vettura che punta più sull’equilibrio generale che sulle prestazioni pure. Comfort, praticità e facilità di utilizzo rappresentano infatti i suoi principali punti di forza. In una fase di profonda trasformazione del mercato automobilistico, la 600 Turbo 100 si propone come una soluzione concreta per chi cerca un’auto moderna, versatile e accessibile, senza dover necessariamente passare all’elettrificazione completa.