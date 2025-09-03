Ufficio Stampa Fiat La Fiat Grande Panda a benzina può ora essere ordinata: quanto costa

Nessun’altra ha segnato la storia dell’automobilismo in Italia come Panda, un mito su quattro ruote, e ora, con la nuova Grande Panda, sembra proprio che Fiat voglia riscrivere le regole, puntando su un mix esplosivo di passato e futuro. Dopo l’attesa per le versioni elettrica e ibrida, finalmente si può ordinare anche la variante a benzina, l’ultima aggiunta di una famiglia già ricca a sufficienza, aspettata con frenesia dal pubblico dando a chiunque l’opportunità di guidarla, che si preferisca l’elettrico, l’ibrido o il buon vecchio motore a combustione. E, diciamocelo, per molti la soluzione a benzina rimane la scelta più sicura, familiare e vantaggiosa sotto il profilo economico.

Il prezzo della versione a benzina

Rispondiamo subito alla domanda principale, quella riguardante i prezzi di listino: la Grande Panda a benzina, nell’allestimento POP, si può ordinare a un prezzo di lancio di 14.950 euro, riducibile ulteriormente con un finanziamento. A muoverla ci pensa il tre cilindri da 1.2 litri da 100 CV e 205 Nm di coppia, sufficienti a muoversi agilmente in città e ad affrontare con disinvoltura anche le gite fuori porta. Il tutto è abbinato a un cambio manuale a 6 marce, una scelta pensata per soddisfare chiunque voglia avere il controllo totale sulla guida, e poi, in caso di code, entra in funzione il sistema Start&Stop, così da risparmiare carburante.

Gli allestimenti

Oltre al modello a benzina, la nuova Grande Panda prevede la versione ibrida e quella elettrica. La prima monta un motore da 110 CV e una batteria da 48 volt, abbinato a un automatico a doppia frizione (eDCT), la seconda dispone di una batteria da 44 kWh e un motore da 113 CV, l’ideale negli spostamenti a zero emissioni.

Dal neopatentato al professionista, nessuno rimane a bocca asciutta e se il motore non basta a convincervi, c’è la scelta tra quattro allestimenti, ognuno con la sua personalità. Si parte dalla Pop, la soluzione base, ma che offre già l’indispensabile: climatizzatore, strumentazione digitale, sei airbag e sistemi di sicurezza come la frenata d’emergenza automatica, mentre un gradino sopra troviamo la Icon, la quale aggiunge un tocco di stile con i fari full LED e uno schermo touchscreen da 10,25″ che si connette senza fili allo smartphone.

Per fruire della massima esperienza, esiste La Prima, con cerchi in lega da 17″, interni curati e navigazione integrata, anche se il vero gioiello è rappresentato dall’allestimento Business, dedicato alle aziende e ai professionisti, davvero ben fornita in termini tecnologici: navigatore, climatizzatore automatico e prese USB-C ovunque, scongiurando il rischio di restare senza batteria. E i colori? Sette, vivacissimi, sottolineanti lo spirito giocoso e moderno della macchina, dal classico Rosso Passione fino al Giallo Limone, passando per l’Azzurro Acqua.

Esteticamente la Grande Panda richiama il modello originale degli anni ’80, rivisto con elementi moderni tra cui la scritta “Panda” in rilievo sulle portiere e i fari a pixel, mentre gli interni sono spaziosi e dotati di intelligenti tasche portaoggetti, nonché di dotazioni di bordo intuitive. Le consegne prenderanno il via in apertura del 2026 e l’impressione è che Fiat abbia colpito nel segno.