Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: MG Motor MG ZS: il B-SUV aggiunge in listino la versione a benzina

MG Motor continua la sua scalata nel mercato italiano e lo fa con due modelli chiave per il segmento B: la compatta MG3 e il SUV urbano ZS, ora disponibili anche con motore benzina 1.5 litri. Una mossa che amplia l’offerta e strizza l’occhio a quella fetta di automobilisti ancora legata all’alimentazione tradizionale.

Dopo aver lanciato la tecnologia Hybrid+ su entrambi i modelli, il marchio di proprietà del colosso cinese SAIC Motor, completa la gamma con una scelta concreta e strategica. “Abbiamo ascoltato il mercato – afferma Andrea Bartolomeo, Vice President di SAIC Motor Italy – e risposto rapidamente, puntando su cinque pilastri: prodotto, rete, assistenza, usato e, soprattutto, entusiasmo”.

La formula vincente della ZS

La MG ZS è già un simbolo del rilancio del marchio: SUV compatto, spazioso e versatile, è il modello più venduto dal ritorno di MG nel 2021. Con l’introduzione del motore a benzina, il modello propone due allestimenti – Standard e Comfort – entrambi ben equipaggiati. Il motore 1.5 litri, 4 cilindri a iniezione diretta, eroga 115 CV con consumi di 6,5 l/100 km (ciclo WLTP) e 145 g/km di CO2.

La versione Standard, con schermo touch da 10.25” e 14 sistemi ADAS inclusi nel pacchetto MG Pilot, parte da 20.490 euro. La Comfort aggiunge LED, cerchi in lega da 17” e retrocamera a 360°, a 22.490 euro. Prezzi che, grazie a promozioni e finanziamenti come MG BOOST, scendono rispettivamente a 18.490 e 20.490 euro.

MG3: listino prezzi

La sorella compatta MG3 si presenta come alternativa agile e conveniente. Un segmento B che riesce abbinare uno stile moderno e accattivante con dotazioni degne di una vettura di rango superiore. Per questo motivo, in Italia, è riuscita in breve tempo a farsi strada in modo netto. Anche in questo caso, il motore 1.5 benzina è lo stesso, ma grazie al minor peso della vettura, i consumi si riducono a 6,1 l/100 km e le emissioni a 137 g/km di CO2. La dotazione rimane generosa: doppio schermo, sistema infotainment da 10.25”, 25 vani portaoggetti e tutti i principali sistemi di sicurezza ADAS.

Il listino parte da 16.990 euro per la Standard e 18.490 euro per la Comfort, ma la promozione di lancio FIFTY-FIFTY rende l’acquisto ancora più interessante: con un anticipo del 50%, si guida per due anni senza rate né interessi. Poi, massima libertà: pagare il saldo, restituire l’auto o cambiarla.

Crescita senza freni

Il primo trimestre 2025 ha visto MG toccare quasi il 4% di quota di mercato in Italia. Un risultato costruito su una rete commerciale in forte espansione – 130 punti vendita attivi oggi, 150 entro fine anno – e su un servizio post-vendita che punta all’eccellenza. Il magazzino ricambi di Tortona (AL), operativo da un anno, garantisce consegne in 24 ore in tutta Italia.

Tutte le MG, anche in versione benzina, sono coperte dalla garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km. Un elemento distintivo che offre ai clienti fiducia e tranquillità nel tempo. Infine, MG continua a costruire il suo futuro sull’ascolto del cliente, su prodotti concreti e strategie di mercato ben definite. L’introduzione delle versioni benzina su MG3 e ZS non è un ritorno al passato, ma un passo deciso verso un’offerta completa, accessibile e al passo con le reali esigenze del mercato italiano.