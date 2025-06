Fonte: Ufficio Stampa OMODA OMODA 5: debutta la nuova versione entry level

OMODA 5 diventa sempre più interessante registrando un importante aggiornamento della gamma che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe garantire una sostanziale crescita delle vendite per il crossover compatto sul mercato italiano. Da questo mese, infatti, il modello potrà contare sul nuovo allestimento Pure che l’azienda stessa definisce come una variante destinata a “chi ama l’essenziale intelligente“. Questa versione di OMODA 5 punta, quindi, su un prezzo accessibile e su una buona dotazione, con l’obiettivo di attirare anche i clienti con un budget più basso. Andiamo a scoprire i dettagli di questo nuovo allestimento.

Un prezzo molto interessante

Con l’arrivo della nuova versione Pure appena annunciata, il listino prezzi della OMODA 5 parte ora da 26.900 euro. È proprio questa, infatti, la cifra richiesta per l’acquisto del crossover con il nuovo allestimento entry level che viene abbinato al motore 1.6 TGDI da 147 CV e al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Il motore registra un consumo medio di 7 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato WLTP. La nuova versione Pure costa 1.000 euro in meno rispetto alla versione Comfort e quasi 10.000 euro in meno rispetto alla OMODA 5 EV. Come per tutta la gamma del brand, la OMODA 5 in versione Pure è disponibile con una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri.

Una dotazione ricca

L’allestimento Pure si affianca a quelli Comfort e Premium, proponendo una dotazione ricca anche se con qualche compromesso rispetto alle versioni più costose. Di serie, infatti, la OMODA 5 Pure può contare sulle sospensioni posteriori multilink e sui cerchi in lega da 18 pollici bicolor. C’è anche la retrocamera e non mancano i fari Full LED automatici. All’interno troviamo il quadro strumenti e il display centrale.

Entrambi i pannelli sono dotati di una diagonale di 12,3 pollici. Da segnalare anche il supporto ad Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La dotazione include anche l’apertura e l’avviamento keyless mentre l’abitacolo propone selleria in tessuto e similpelle. La versione Pure aggiunge anche il volante in pelle con comandi integrati, due prese USB e il climatizzatore elettronico.

Da segnalare anche un’ottima dotazione per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto in rapporto al prezzo. L’allestimento Pure, infatti, propone di serie 7 airbag, frenata autonoma d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo integrato, monitoraggio angolo cieco e telecamera posteriore con sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Per i clienti più esigenti è possibile puntare sulla versione Comfort che aggiunge il clima bi-zona, sedili in similpelle riscaldati e ventilati con regolazioni elettriche e anche il supporto alla ricarica wireless per lo smartphone. Al top della gamma troviamo la versione Premium che include il tettuccio apribile, l’impianto audio Sony con 8 speaker, le telecamera a 360°, i fari fendinebbia e il portellone elettronico per il bagagliaio. La OMODA 5, anche in versione Pure, è ordinabile recandosi in una delle concessionarie OMODA & JAECOO. Per ulteriori dettagli basta visitare il sito del brand.