Il futuro della Porsche Macan sarà ancora a benzina: una nuova variante con motore termico sarà pronta nel giro di pochi anni, affiancando l'elettrica

Anche Porsche deve fare i conti con la realtà attuale del mercato. Passare a una gamma completamente elettrica, almeno per il momento, non è possibile ed è necessario diversificare il più possibile l’offerta di veicoli, in modo da raggiungere il maggior numero di clienti. Per questo motivo, i motori termici non possono essere abbandonati. Anche grazie all’elettrificazione, con la possibilità di realizzare varie configurazioni ibride, i motori “tradizionali” continueranno a far parte della gamma ancora per molto. Un esempio che chiarisce i progetti di Porsche è rappresentato dalle scelte future per il Porsche Macan, il SUV che rappresenta la porta d’accesso alla gamma della Casa tedesca.

La nuova generazione di Macan è stata presentata in versione elettrica, andando ad affiancare la versione con motori termici che sarebbe poi dovuta uscire di scena. Per il futuro prossimo, però, i piani sono cambiati. È in arrivo, infatti, una nuova versione con motori benzina del SUV. Questa versione partirà da un prezzo più basso e potrà anche essere alla base di una versione “sportiva”, seguendo l’esempio di quanto fatto da Audi con un modello dello stesso segmento di Macan. Andiamo a fare il punto sui piani di Porsche per il futuro.

Il piano di Porsche

La strategia di Porsche per il suo futuro è chiara. Nei prossimi anni si continuerà a puntare su una gamma ricca di opzioni, con modelli dotati di motori termici (elettrificati) pronti ad affiancare modelli elettrici. Per quanto riguarda il Porsche Macan, quindi, oltre alla versione elettrica ci sarà anche una nuova versione benzina. Il modello sarà sviluppato, probabilmente, a partire dalla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) che il Gruppo Volkswagen ha già utilizzato per realizzare la nuova Audi Q5.

Il SUV della casa dei quattro anelli può contare su varie opzioni per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, con il quattro cilindri 2.0 TFSI e con il sei cilindri 3.0 TFSI, montato dalla SQ5. I due motori sono dotati di un sistema mild hybrid. Le stesse motorizzazioni, con vari step di potenza, potrebbero trovare spazio anche nella gamma del nuovo modello Porsche, con opportune modifiche anche per restare al passo con la normativa legata alle emissioni. Per il futuro, Porsche intende seguire una strategia di questo tipo anche per altri modelli. La nuova Cayenne elettrica, ad esempio, andrà ad affiancare il modello attuale, dotato di motori termici. I SUV rappresentano un elemento centrale per la Casa, soprattutto per quanto riguarda i volumi di vendita, e l’espansione della gamma potrebbe essere la soluzione giusta per garantire ai clienti la possibilità di puntare sulla vettura desiderata.

Le tempistiche

Per la nuova Macan con motori benzina bisognerà attendere qualche anno. Il modello è appena entrato in fase di sviluppo e non c’è la necessità di accelerare. L’obiettivo è arricchire la gamma del SUV con una nuova versione benzina entro il 2028. La Casa tedesca, quindi, si prenderà tutto il tempo necessario per affinare il progetto, garantendo ottime performance, soprattutto per quanto riguarda le emissioni, un aspetto essenziale per rendere sostenibile la vendita di un modello con motore termico nei prossimi anni. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.