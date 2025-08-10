Ufficio Stampa SEAT SEAT Arona Black Edition, super offerta.

SEAT ha lanciato un’iniziative studiata appositamente per il mercato italiano: nei mesi estivi Arona Black Edition, crossover SUV di segmento B guidabile anche dai neopatentati, è disponibile con una promo ideata in un momento in cui si cerca la serenità di una formula finanziare flessibile, ideale anche per partire in vacanza senza pensieri.

SEAT Arona Black Edition: design, tecnologia e motore

SEAT Arona Black Edition è un vero e proprio concentrato di stile, tecnologia e praticità: il modello perfetto per chi è alla ricerca di una city car dinamica e ben equipaggiata.

Il design è caratterizzato da una vernice metallizzata e cerchi in lega da 18 pollici, con fari full LED, i vetri posteriori oscurati e gli eleganti dettagli in nero che la distinguono.

Grande attenzione ai particolari per quanto riguarda gli interni: il volante è in pelle, mentre dal punto di vista dell’infoteinment troviamo il SEAT Virtual Cockpit con display da 10,2 pollici. Eleganti le bocchette di aerazione in colore grigio metallico.

Il marchio del Gruppo Volkswagen si conferma al top sul fronte della tecnologia: SEAT Arona Black Edition è dotata di servizi come il cruise control, il sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni, i sensori di parcheggio posteriori e, come optional, il Blind Spot Sensor e il Rear Cross Traffic.

SEAT Arona Black Edition è disponibile con il motore 1.0 EcoTSI da 95 CV di potenza che può essere guidato anche dai neopatentati. Il motore è in grado di abbinare buone prestazioni a consumi ridotti, risultando così la soluzione ideale per ogni tipo di percorso.

La Black Edition è una versione distintiva dell’urban crossover della casa di Barcellona: un modello caratterizzato da un design fresco e dinamico e un’elevata accessibilità che rappresenta la soluzione ideale per permettere ai più giovani o ai neopatentati di passare un’estate “senza pensieri”.

La gamma in promo

Il marchio iberico ha deciso di raddoppiare il proprio impegno per affiancare i clienti anche durante i mesi estivi, lanciando la nuova proposta chiamata “SEAT Senza pensieri” che offre la possibilità di scegliere Arona Black Edition a 159 euro al mese con 0 euro di anticipo e tasso d’interesse 0%.

Al momento l’intera gamma SEAT è guidabile da neopatentati, in virtù della presenza dei motori con potenza inferiore ai 105 kW: Arona è disponibile con propulsore 1.0 EcoTSI da 95 o 115 CV, mentre Ibiza si trova a listino nelle varianti 1.0 MPI 80 CV e 1.0 EcoTSI da 95 o 115 CV.

Della gamma fa parte anche la famiglia Leon, hatchback e Sportstourer con motori 1.5 TSI, 1.5 Hybrid e 2.0 TDI CV. A completare l’offerta dei modelli guidabili dal conseguimento della patente, infine, troviamo Ateca, il SUV disponibile con il motore 1.0 TSI 115 CV.

Si ricorda che per neopatentati si intendono tutti coloro i quali hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni, indipendentemente dall’età. In base alle regole del Codice della Strada, i neopatentati in Italia possono guidare veicoli con un rapporto potenza/tara inferiore a 75 kW per tonnellata e con una potenza non superiore a 105 kW, o 143 CV, per vetture con massa a vuoto (massa del veicolo senza passeggeri) fino a 3.500 kg.