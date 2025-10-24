Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota Debutta la Toyota Land Cruiser FJ: piccola fuori, gigante dentro

Toyota torna alle origini con la nuova Toyota Land Cruiser FJ, una reinterpretazione in chiave compatta dello spirito avventuroso che da decenni accompagna la sigla Land Cruiser. Presentata in Giappone alla vigilia del Japan Mobility Show 2025, questo piccolo fuoristrada è destinato per il momento a una selezionata fetta di mercati internazionali. In Europa infatti, non arriverà, al contrario della sua prossima rivale, ovvero la versione compatta della Land Rover Defender.

Design familiare

Al salone giapponese ricco di novità si svolgerà il primo contatto tra il pubblico e la Land Cruiser FJ, compiendo un tuffo nel passato ma con lo sguardo dritto verso il futuro. La carrozzeria squadrata, le superfici muscolose e i parafanghi sporgenti riportano subito alla mente i modelli storici della gamma, in particolare la leggendaria FJ40. L’abitacolo segue la stessa filosofia. Niente eccessi digitali o soluzioni che evadono dalla praticità: quadro strumenti e infotainment sono affidati a due ampi display posizionati sulla plancia, mentre il resto delle funzioni è affidato a una ricca schiera di pulsanti fisici, perché in un vero fuoristrada serve poter azionare tutto anche con i guanti o nel fango. Lo stile interno riprende quello esterno, con linee tese e materiali robusti, pensati per durare e per essere funzionali.

Propulsore: una scelta semplice

Sotto il cofano, la nuova Toyota Land Cruiser FJ non nasconde vocazioni ibride o elettriche: la scelta è netta e semplice. A listino c’è solo il 2.7 litri benzina da 163 cavalli e 246 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti e alla trazione integrale inseribile. Una configurazione che privilegia l’essenzialità e l’affidabilità, da sempre due dei pilastri su cui Toyota costruisce i suoi veicoli off-road. Certo non si tratta di un mostro di potenza e non vuole esserlo: la FJ punta su un’erogazione lineare e su una meccanica pensata per affrontare percorsi difficili senza esitazioni.

Ufficio Stampa Toyota

Piccolo grande fuoristrada

Le dimensioni più compatte non devono trarre in inganno. Il Land Cruiser FJ è costruito sul pianale IMV, con telaio a longheroni. Una scelta tecnica che pochi costruttori osano ancora adottare, ma che garantisce una resistenza e una flessibilità di utilizzo tipiche dei fuoristrada veri. Il passo è più corto di 270 mm rispetto al fratello maggiore serie 250 e questo, insieme a un diametro di volta di appena 11 metri, lo rende agile e maneggevole anche su terreni stretti o rocciosi. Il risultato è un mezzo compatto, ma capace di prestazioni off-road che non hanno nulla da invidiare al resto della gamma Land Cruiser.

Una gamma al completo

Con la presentazione della FJ, Toyota chiude idealmente il cerchio della sua famiglia Land Cruiser. In Italia è disponibile la versione 250, pensata per chi cerca un fuoristrada con un approccio più moderno e stradale. Nei mercati mediorientali, invece, spicca la serie 300, più lussuosa e confortevole, mentre la serie 70 resta la regina dell’esplorazione, destinata ai percorsi più duri e alle zone dove l’asfalto finisce davvero. La nuova FJ si posiziona come l’anello mancante tra tutte: compatta, robusta e pensata per chi ama l’avventura ma in uno spazio ridotto. Un ritorno allo spirito originario del Land Cruiser, quello che da oltre 70 anni accompagna chi sceglie la libertà come destinazione, per contrastare una concorrenza che, specialmente in Asia, si fa sempre più ingombrante.