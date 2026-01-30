Cuore sportivo, passo sicuro…ecco la Stelvio in versione diesel

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che si provano, e altre che si vivono. Alfa Romeo Stelvio appartiene senza esitazioni alla seconda categoria: basta mettersi al volante per capire che qui non si è mai scesi a compromessi tra spazio, comfort e piacere di guida. Anzi: si è scelto di fare le cose “come si è sempre fatto” ad Arese, partendo dal volante.

La strada come palcoscenico

Sensazioni di guida: l’Alfa che non tradisce

Premi il pulsante di avviamento, quello rosso sul volante – dettaglio da puristi, non da SUV qualsiasi – e il 2.2 turbodiesel da 210 CV si sveglia con educazione, ma senza timidezze. È un motore pieno, corposo, che spinge con decisione già dai bassi regimi grazie a una coppia generosa (470 Nm) e dialoga alla perfezione con il cambio automatico a 8 rapporti. Tutto avviene con naturalezza: nessuno strappo, nessuna esitazione, solo una progressione fluida e continua.

La trazione integrale AWD lavora in sottofondo, invisibile ma fondamentale. In percorrenza di curva lo Stelvio sorprende: l’assetto è piatto, lo sterzo diretto e sincero, la sensazione è quella – rarissima in questo segmento – di guidare qualcosa di molto più leggero di quanto dica la bilancia. Merito di una piattaforma pensata prima per la dinamica e poi per il resto, come una volta.

In città si muove con disinvoltura, in autostrada divora chilometri in totale relax, ma è tra le curve che tira fuori il suo carattere vero. Qui lo Stelvio ricorda perché Alfa Romeo, quando si parla di telaio e piacere di guida, continua a fare scuola. E senza bisogno di gridarlo.

Sprint nel nome, carattere nei fatti

Eleganza sportiva e concretezza quotidiana

La versione Sprint punta dritto al punto: linee tese, posizione di guida perfetta, comandi dove li vorresti da sempre. Dentro è tutto orientato al guidatore, senza eccessi digitali o mode passeggere. Si respira quell’aria “driver oriented” che oggi è merce rara, ma che qui è ancora una religione.

Lo Stelvio non rincorre il lusso ostentato, preferisce la sostanza: materiali solidi, ergonomia impeccabile, e una qualità percepita che cresce chilometro dopo chilometro. È un’auto che convince nel tempo, non solo nei primi cinque minuti.

Il piacere che diventa possibile

L’offerta che rende lo Stelvio ancora più irresistibile

E se il cuore batte forte, anche la testa trova ottime ragioni per dire sì.

Alfa Romeo Stelvio Diesel 210 CV Sprint è proposto con un’offerta che parla chiaro:

Da 449 euro al mese per 48 rate

Anticipo: 9.015 euro

Rata finale residua: 27.895 euro

TAN fisso 4,49% – TAEG 5,34%

Offerta valida fino al 31/12/2025

Numeri che rendono accessibile un SUV premium dalla guida autenticamente sportiva, senza rinunciare a nulla: né allo stile, né al carattere, né a quel piacere di guida che – una volta provato – diventa difficile da dimenticare.

La motorizzazione 2.2 diesel da 210 cavalli rimarrà disponibile fino alla fine del 2027.

Sì, esatto. Ancora anni di Stelvio così com’è, e io personalmente non potrei essere più contenta… !»

Conclusione?

Alfa Romeo Stelvio non segue le mode: le ignora con elegante sicurezza. È un SUV per chi ama guidare davvero, per chi crede ancora che il volante debba raccontare la strada e non solo decorare un abitacolo. E sì, oggi è anche una scelta sorprendentemente razionale. Ma resta, prima di tutto, una splendida Alfa Romeo.