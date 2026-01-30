Cuore sportivo, passo sicuro…ecco la Stelvio in versione diesel

Alfa Romeo Stelvio: quando il SUV guida come una vera Alfa

Pubblicato:

Foto di Serena Cappelletti

Serena Cappelletti

giornalista e automotive specialist

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che si provano, e altre che si vivono. Alfa Romeo Stelvio appartiene senza esitazioni alla seconda categoria: basta mettersi al volante per capire che qui non si è mai scesi a compromessi tra spazio, comfort e piacere di guida. Anzi: si è scelto di fare le cose “come si è sempre fatto” ad Arese, partendo dal volante.

La strada come palcoscenico

Sensazioni di guida: l’Alfa che non tradisce

Premi il pulsante di avviamento, quello rosso sul volante – dettaglio da puristi, non da SUV qualsiasi – e il 2.2 turbodiesel da 210 CV si sveglia con educazione, ma senza timidezze. È un motore pieno, corposo, che spinge con decisione già dai bassi regimi grazie a una coppia generosa (470 Nm) e dialoga alla perfezione con il cambio automatico a 8 rapporti. Tutto avviene con naturalezza: nessuno strappo, nessuna esitazione, solo una progressione fluida e continua.

La trazione integrale AWD lavora in sottofondo, invisibile ma fondamentale. In percorrenza di curva lo Stelvio sorprende: l’assetto è piatto, lo sterzo diretto e sincero, la sensazione è quella – rarissima in questo segmento – di guidare qualcosa di molto più leggero di quanto dica la bilancia. Merito di una piattaforma pensata prima per la dinamica e poi per il resto, come una volta.

In città si muove con disinvoltura, in autostrada divora chilometri in totale relax, ma è tra le curve che tira fuori il suo carattere vero. Qui lo Stelvio ricorda perché Alfa Romeo, quando si parla di telaio e piacere di guida, continua a fare scuola. E senza bisogno di gridarlo.

Sprint nel nome, carattere nei fatti

Eleganza sportiva e concretezza quotidiana

La versione Sprint punta dritto al punto: linee tese, posizione di guida perfetta, comandi dove li vorresti da sempre. Dentro è tutto orientato al guidatore, senza eccessi digitali o mode passeggere. Si respira quell’aria “driver oriented” che oggi è merce rara, ma che qui è ancora una religione.

Lo Stelvio non rincorre il lusso ostentato, preferisce la sostanza: materiali solidi, ergonomia impeccabile, e una qualità percepita che cresce chilometro dopo chilometro. È un’auto che convince nel tempo, non solo nei primi cinque minuti.

Alfa Romeo Stelvio
Ufficio Stampa Alfa Romeo
Nuova Alfa Romeo Stelvio

Il piacere che diventa possibile

L’offerta che rende lo Stelvio ancora più irresistibile

E se il cuore batte forte, anche la testa trova ottime ragioni per dire sì.
Alfa Romeo Stelvio Diesel 210 CV Sprint è proposto con un’offerta che parla chiaro:

  • Da 449 euro al mese per 48 rate
  • Anticipo: 9.015 euro
  • Rata finale residua: 27.895 euro
  • TAN fisso 4,49% – TAEG 5,34%
  • Offerta valida fino al 31/12/2025

Numeri che rendono accessibile un SUV premium dalla guida autenticamente sportiva, senza rinunciare a nulla: né allo stile, né al carattere, né a quel piacere di guida che – una volta provato – diventa difficile da dimenticare.

La motorizzazione 2.2 diesel da 210 cavalli rimarrà disponibile fino alla fine del 2027.
Sì, esatto. Ancora anni di Stelvio così com’è, e io personalmente non potrei essere più contenta… !»

Conclusione?

Alfa Romeo Stelvio non segue le mode: le ignora con elegante sicurezza. È un SUV per chi ama guidare davvero, per chi crede ancora che il volante debba raccontare la strada e non solo decorare un abitacolo. E sì, oggi è anche una scelta sorprendentemente razionale. Ma resta, prima di tutto, una splendida Alfa Romeo.

