Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Forte di un successo commerciale che l’ha portata al vertice del segmento B berlina nei primi mesi del 2026, Grande Panda amplia la sua offerta con una gamma capace di parlare ad un pubblico più conservatore senza perdere in innovazione: semplice, concreta e democratica. Dalla nuova versione benzina Turbo 100 all’ibrida fino all’elettrica, Grande Panda conferma la sua vocazione di compagna di viaggio per la vita di tutti i giorni, anche per chi al cambio manuale e alla motorizzazione a benzina, non vuole proprio rinunciare.

Il successo racconta nuova Panda

I numeri parlano chiaro. Nei primi quattro mesi del 2026 Grande Panda ha totalizzato 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta del mercato italiano. Un risultato che conferma come il progetto FIAT abbia saputo interpretare le esigenze di una clientela sempre più attenta al rapporto tra costi, praticità e tecnologia. Grande Panda nasce come nuovo modello, ma ha quel pizzico di reinterpretazione contemporanea di uno dei nomi più amati dell’automobilismo italiano.

Una gamma per ogni esigenza

La forza di Grande Panda risiede oggi nella completezza della sua offerta. La gamma si articola infatti su tre diverse motorizzazioni. Tre anime differenti che condividono la stessa filosofia: offrire una mobilità accessibile e senza complicazioni.

Per chi desidera una soluzione tradizionale e immediata c’è il nuovo motore benzina Turbo 100 da 100 CV con cambio manuale a sei rapporti.

con cambio manuale a sei rapporti. Chi cerca invece un equilibrio tra efficienza e comfort può scegliere la versione ibrida da 110 CV, dotata di tecnologia a 48 Volt e trasmissione automatica doppia frizione eDCT.

Per chi guarda alla mobilità a zero emissioni resta disponibile la versione elettrica, equipaggiata con batteria da 44 kWh e motore da 113 CV.

Il ritorno del piacere del cambio manuale

Il mercato, si sa, va sempre più verso l’automazione e FIAT, ancora una volta, sceglie una strada controcorrente ma estremamente concreta. Nuova Grande Panda Turbo 100 con cambio manuale nasce infatti dall’ascolto delle reali esigenze dei clienti. I dati raccontano che nel segmento B oltre la metà degli automobilisti continua a preferire il cambio manuale e che le motorizzazioni benzina rappresentano ancora una quota importante del mercato. Una scelta che non è nostalgia, ma praticità.

Con i suoi 100 CV e una coppia di 205 Nm, il motore turbo garantisce una guida fluida e brillante, ideale sia in città sia nei percorsi extraurbani. Il cambio manuale a sei marce restituisce quella sensazione di controllo diretto che molti automobilisti continuano ad apprezzare, mentre il sistema Start&Stop contribuisce a contenere consumi ed emissioni.

Tecnologia semplice da vivere

La nuova motorizzazione Turbo 100 è disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, permettendo di scegliere il livello di equipaggiamento più adatto alle proprie esigenze. Dalle dotazioni essenziali fino agli allestimenti più ricchi, il modello mantiene sempre una forte attenzione a comfort, connettività e facilità di utilizzo.

Più stile con il tetto nero a contrasto

L’evoluzione della gamma passa anche attraverso il design. FIAT introduce infatti nuove colorazioni bicolore con tetto nero a contrasto dedicate all’allestimento La Prima. Una soluzione estetica che dona maggiore personalità alla vettura e ne rafforza il carattere urbano e contemporaneo. Tra le novità spicca il Rosso Passione, che assume la denominazione (RED), sottolineando il legame tra FIAT e il progetto internazionale dedicato alla solidarietà e alla sostenibilità sociale. Le prime vetture con le nuove configurazioni arriveranno nelle concessionarie a partire dal mese di luglio.

Una Panda per tutti

FIAT continua a incarnare quell’idea di mobilità intelligente e accessibile che da sempre caratterizza il marchio torinese. Con una gamma che spazia dal benzina all’elettrico, passando per l’ibrido, Grande Panda offre la libertà di trovare la compagna di viaggio più adatta al proprio stile di vita. E oggi, con la nuova Turbo 100, quella libertà diventa ancora più ampia e …tradizionale.