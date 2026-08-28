Mazda CX-60 Homura Plus: il SUV che crede ancora nel sei cilindri diesel 

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Mazda continua a percorrere la sua strada. CX-60 Homura Plus 2026 è la dimostrazione che il lusso può essere discreto, la tecnologia può restare al servizio del guidatore e un sei cilindri diesel può ancora rappresentare una delle migliori esperienze di guida oggi disponibili. L’abbiamo provata nella versione e-SKYACTIV D da 249 CV con trazione integrale e cambio automatico a otto rapporti: un SUV premium che conquista soprattutto per equilibrio e raffinatezza.

Il fascino della semplicità giapponese

Basta uno sguardo per capire che il linguaggio stilistico segue una filosofia tutta sua: quella delle proporzioni perfette. Il design Kodo evolve senza tradire sé stesso. Il cofano lungo, quasi aristocratico, racconta immediatamente la presenza del motore disposto longitudinalmente, mentre l’abitacolo arretrato restituisce quell’eleganza tipica delle grandi granturismo. Il frontale è stato affinato con una calandra più alta e una nuova firma luminosa verticale che rende il SUV ancora più autorevole senza perdere armonia.

La tinta Polymetal Gray della vettura in prova esalta magnificamente le superfici scolpite della carrozzeria, valorizzando i giochi di luce tipici del design Mazda. I cerchi da 20 pollici completano una presenza scenica importante ma mai eccessiva.

Un abitacolo costruito intorno alle persone

Aprendo la portiera si entra in un ambiente dove il minimalismo incontra l’artigianalità giapponese. Nulla è lasciato al caso: ogni materiale, ogni cucitura, ogni comando comunica una sensazione di qualità autentica. La plancia orizzontale amplifica la percezione dello spazio, mentre la console centrale, robusta e avvolgente, ricorda costantemente che ci si trova a bordo di un’auto progettata per chi ama guidare. L’ergonomia è esemplare: bastano pochi chilometri per trovare una posizione di guida naturale, favorita anche dal sofisticato sistema di personalizzazione che riconosce il conducente e regola automaticamente sedile, volante, specchietti, climatizzazione e sistema multimediale. Un dettaglio che, nell’utilizzo quotidiano, fa davvero la differenza.

L’allestimento Homura Plus porta in dote tutto ciò che si può desiderare: il Convenience & Sound Pack con impianto Bose a 12 altoparlanti, il Driver Assistance Pack e il grande tetto panoramico apribile che inonda l’abitacolo di luce naturale. Una dotazione che rende l’ambiente ancora più esclusivo.

Il sei cilindri che ricorda perché il diesel non è ancora finito

Il vero protagonista, però, è sotto il cofano. Mazda continua a difendere una soluzione tecnica ormai rarissima: un sei cilindri in linea turbodiesel da 3,3 litri abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt. Una scelta controcorrente che, una volta al volante, acquista tutto il suo senso.

I 249 CV e soprattutto i 550 Nm di coppia disponibili già ai bassi regimi regalano una spinta poderosa ma sempre progressiva. Non c’è brutalità nell’erogazione: tutto avviene con una naturalezza quasi elettrica. Il cambio automatico a otto rapporti lavora in perfetta sintonia con il propulsore, privilegiando fluidità e comfort senza rinunciare alla rapidità quando si decide di aumentare il ritmo.

Lo scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi racconta solo una parte della storia. Più impressionante è la capacità di riprendere velocità senza sforzo, qualità che rende i sorpassi estremamente sicuri e i lunghi viaggi rilassanti. Non meno interessante il consumo dichiarato, compreso tra 5,2 e 5,4 litri ogni 100 chilometri, un risultato notevole considerando peso, dimensioni e prestazioni.

Su strada emerge il vero carattere Mazda

È appena la strada si fa più impegnativa che CX-60 mostra la sua personalità. Nonostante sfiori i 4,75 metri di lunghezza, il SUV giapponese trasmette una leggerezza sorprendente. Lo sterzo è preciso, diretto e comunica sempre cosa stanno facendo le ruote anteriori. La piattaforma a motore longitudinale, la trazione integrale permanente e le sospensioni profondamente riviste per il Model Year 2026 regalano un equilibrio raro nel segmento.

In curva la carrozzeria rimane composta, il rollio è contenuto e la sensazione è quella di guidare un’auto molto più compatta di quanto dicano le dimensioni. Il merito è anche del Kinematic Posture Control, tecnologia esclusiva Mazda che interviene in maniera impercettibile migliorando stabilità e precisione.

Nei lunghi trasferimenti autostradali emerge invece il lato più raffinato di CX-60. L’insonorizzazione è eccellente, il sei cilindri lavora quasi sempre sotto i 2.000 giri e il comfort acustico diventa uno dei principali punti di forza. Si arriva a destinazione con quella piacevole sensazione di aver viaggiato in una categoria superiore.

Tecnologia che accompagna senza invadere

CX-60 non rincorre l’effetto “tablet gigante”. Qui la tecnologia resta discreta, intuitiva e sempre funzionale. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dialoga con l’head-up display di grandi dimensioni, mentre il sistema di infotainment integra Apple CarPlay e Android Auto wireless. I sistemi di assistenza alla guida lavorano con naturalezza, senza continui interventi invasivi, e la nuova generazione del monitor 360° See-Through View rende estremamente semplici anche le manovre negli spazi più stretti.

Il verdetto

Mazda CX-60 Homura Plus non è il SUV per chi cerca soltanto un marchio prestigioso sul cofano. È un’automobile pensata per chi ama ancora guidare, per chi apprezza la qualità costruttiva, la meccanica raffinata e quella filosofia tutta giapponese secondo cui l’eleganza non ha bisogno di ostentazione. Il prezzo di partenza della versione Homura Plus è di 71.350 euro, cifra che sale a 72.500 euro scegliendo la vernice Zircon Sand metallizzata. Considerando la ricchissima dotazione di serie — che comprende tetto panoramico, pacchetti Convenience & Sound e Driver Assistance — il rapporto tra contenuti e prezzo risulta competitivo rispetto alle concorrenti premium europee.