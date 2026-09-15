Tra sviluppo rapido e dotazioni ricche, i marchi cinesi hanno parecchie carte da giocare, ma il vero banco di prova arriverà negli anni successivi all'acquisto

iStock Auto cinesi: prezzi bassi ma attenzione a questi aspetti

Fino a pochi anni fa per un automobilista italiano era quasi un’eresia avvicinarsi alle auto cinesi. Regnava lo scetticismo sulla qualità e si era disposti a spendere qualcosa in più pur di avere un prodotto all’altezza, ma i tempi sono cambiati e per rendersene conto è sufficiente fare un salto in qualsiasi concessionaria della propria zona. Probabilmente almeno una rappresentante di Pechino si trova nel salone di vendita e magari va pure a ruba.

Una questione di prezzo? Certamente è un vantaggio, ma riassumere tutto in un’unica voce sarebbe troppo sbrigativo. Come sottolinea bee2link group Italia nella sua analisi, spesso non c’è paragone anche nei tempi di sviluppo rispetto ai concorrenti e, a parità di prezzo, le dotazioni tendono a essere di gran lunga più generose. Ecco allora che le nuove tendenze possono essere solo l’inizio di un fenomeno dalle grandi ripercussioni sull’intera industria, anche se non è tutto oro quello che luccica.

Il prezzo non è più l’unico argomento

La vecchia equazione “auto cinese uguale auto economica”, insomma, comincia a stare stretta. Dietro ai prezzi competitivi ci sono economie di scala importanti, ma il cliente guarda pure ciò che riceve in cambio del proprio denaro. Tecnologia di bordo, sistemi di assistenza alla guida e allestimenti completi contribuiscono a rendere appetibili vetture che fino a poco tempo fa molti avrebbero probabilmente escluso a priori.

E gli italiani sembrano aver cambiato atteggiamento in fretta. Una Instant Survey di Areté citata nell’analisi indica che tre persone su quattro sarebbero pronte a prendere in considerazione l’acquisto di un’auto cinese. Intanto i nuovi marchi presenti nel nostro Paese sono diventati 22 nel 2026, contro i 18 dell’anno precedente.

Sul nuovo, la loro presenza è già evidente. Nei primi quattro mesi del 2026, secondo i dati riportati dalla Gazzetta, i marchi cinesi hanno raggiunto il 12,5% delle immatricolazioni italiane, una quota doppia rispetto alla media europea, mentre la situazione cambia parecchio spostandosi sull’usato, dove a maggio rappresentavano appena lo 0,62% dell’offerta.

Il vero esame arriva dopo l’acquisto

Il vero punto interrogativo arriva qualche anno dopo l’acquisto. Risparmiare e portarsi a casa una vettura ben accessoriata fa certamente piacere, ma prima o poi capita di aver bisogno di un’officina e lì il prezzo pagato in concessionaria conta poco. Per i marchi cinesi l’assistenza post vendita rappresenta quindi un banco di prova importante, soprattutto nel confronto con Case che in Italia possono contare su reti costruite nel corso di decenni.

Il dubbio riguarda soprattutto la disponibilità dei ricambi e i tempi necessari per ottenere un intervento: una garanzia lunga tranquillizza sulla carta, però serve una rete capace di risolvere rapidamente il problema quando qualcosa si rompe. Concessionarie, officine e logistica finiscono così per pesare nella scelta quasi quanto ciò che troviamo dentro l’auto.

Rimane poi l’incognita della rivendita. Stabilire oggi quanto varrà fra quattro o cinque anni un modello appartenente a un marchio arrivato da poco è complicato, soprattutto considerando la velocità con cui l’industria cinese rinnova la propria offerta. Il vantaggio di avere prodotti aggiornati molto rapidamente rischia infatti di mostrare l’altra faccia della medaglia quando arriva il momento di vendere l’usato.

Comprare cinese, quindi, non significa automaticamente fare un affare né assumersi un rischio. Il prezzo di listino racconta solo l’inizio della storia: assistenza, ricambi e tenuta del valore diranno molto di più quando le auto vendute oggi avranno accumulato qualche anno sulle spalle.