Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Toyota Le 9 migliori auto da città con cambio automatico

I dati di vendita degli ultimi anni raccontano di un’Italia in cui la quota di auto vendute con cambio automatico è cresciuta in modo costante, e nel segmento delle citycar, tradizionalmente il più restio ad abbandonare il manuale per ragioni di costo, il cambiamento è ormai evidente. Sempre più modelli offrono l’automatico di serie o come opzione, e sempre più acquirenti lo scelgono. Se siete tra questi, la lista che segue fa al caso vostro.

Kia Picanto

La Picanto è uno di quei prodotti che non fanno mai rumore ma non smettono mai di vendere. Aggiornata di recente, la citycar coreana è disponibile in versione benzina e GPL, entrambe abbinabili a un cambio automatico AMT a 5 marce. L’AMT non è il cambio automatico più raffinato del mercato ma è pratico, abbastanza fluido nell’uso quotidiano e non costa quanto un doppio innesto. Il motore benzina da 67 CV e la versione GPL da potenza analoga sono entrambi dimensionati in modo perfetto per l’uso urbano. La Picanto ha il vantaggio di essere compatta davvero: meno di 3,60 metri, facile da parcheggiare anche negli spazi più stretti del centro storico.

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X è la citycar che ha scelto di differenziarsi esteticamente, con un design che guarda al mondo dei crossover senza però alzare il centro di gravità. Il CVT disponibile su questo modello è tra i migliori della categoria: progressivo, silenzioso, capace di accompagnare il sistema propulsivo full hybrid con una fluidità che fatica a trovare paragoni nel segmento. La Toyota Aygo X con automatico è una delle scelte migliori per chi usa l’auto principalmente in città e vuole una guida priva di qualsiasi fatica. In più, la solidità tipica del brand giapponese la rende un acquisto su cui ci si può fidare a lungo termine.

Suzuki Swift

La nuova Swift ha fatto un passo in avanti importante rispetto alla generazione precedente, anche sul fronte del cambio automatico. La versione mild hybrid da 83 CV è disponibile con un CVT che lavora in modo insolitamente piacevole rispetto alla media della categoria: non dà quella fastidiosa sensazione di “gomma elastica” che certi variatori trasmettono, ma accompagna il motore con una progressività soddisfacente. La Swift è anche una delle citycar più divertenti da guidare quando la strada lo permette, grazie a uno sterzo preciso e a un assetto più sportiveggiante rispetto alla media. Chi vuole comfort e un minimo di carattere troverà in lei una compagna di viaggio più viva del solito.

Dacia Sandero

Il grande annuncio dell’anno nel segmento: la Dacia Sandero aggiorna il motore GPL con un 1.2 turbo tre cilindri da 120 CV e, per la prima volta nella storia del marchio, lo abbina a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. È una notizia che molti aspettavano da anni. L’Eco-G 120 automatico della Sandero cambia completamente la proposta del brand sul mercato italiano: finalmente si può scegliere il GPL senza dover rinunciare al comfort dell’automatico. Con un serbatoio GPL da 50 litri e autonomia totale di quasi 1.600 km tra gas e benzina, è la scelta razionale per eccellenza tra le city car a cambio automatico.

Citroen C3

La C3 è tornata con una filosofia chiara: accessibile, pratica, inconfondibile nell’estetica. Il modello termico è disponibile con un cambio automatico EAT6 abbinato al 1.2 PureTech da 110 CV, che sulla C3 garantisce una guida fluida e senza pensieri.

Hyundai i20

La i20 è una delle citycar più complete del mercato, e il cambio automatico è disponibile nella versione 1.0 T-GDI da 100 CV con doppia frizione a 7 rapporti. Il DCT su questo modello è ben calibrato: i cambi marcia sono rapidi e fluidi, soprattutto in modalità automatica durante l’uso urbano. La i20 porta in dote una dotazione tecnologica ricca e un abitacolo spazioso per le dimensioni esterne. Chi cerca una compatta con automatico senza rinunciare alla tecnologia troverà nella i20 una risposta convincente.

Mini Cooper

La Mini Cooper è un caso a sé. Non è la citycar più economica né quella più razionale, ma è quella con l’identità più forte e quando si parla di auto da città, l’identità conta. Il cambio Steptronic a 7 marce disponibile sulla versione 1.5 tre cilindri da 136 CV è fluido, reattivo quando si chiede un po’ di ritmo, silenzioso quando si vuole solo scorrere nel traffico. La nuova generazione ha anche introdotto una versione full electric che offre autonomia fino a 300 km WLTP e una guida a singolo rapporto ancora più immediata. Due proposte diverse per chi cerca il logo a tre cerchi con l’automatico.

Seat Ibiza

La Ibiza è la compatta spagnola che più di tutte riesce a convincere sia chi guida in città sia chi percorre strade extraurbane con una certa frequenza. Il DSG a 7 rapporti abbinato al 1.0 TSI da 95 CV, o in alternativa al più brillante 1.5 TSI da 150 CV in alcune versioni, è tra i migliori della categoria: rapido nei cambi, capace di gestire sia le situazioni di traffico lento che i tratti a velocità sostenuta con la stessa efficienza. La Ibiza ha anche il vantaggio di un abitacolo ben rifinito per il prezzo di listino, con materiali che non fanno rimpiangere le concorrenti più costose.

MG 3

L’MG 3 è la proposta cinese che ha cambiato le aspettative del segmento. L’ultima generazione è disponibile in versione full hybrid con una trasmissione e-CVT che elimina completamente la frizione e il cambio tradizionale. Il sistema combina un motore benzina 1.5 da 102 CV con un motore elettrico, per una potenza combinata di circa 196 CV. La guida è fluida, la risposta è immediata e i consumi in città scendono sensibilmente rispetto a un benzina equivalente. Il prezzo competitivo e la dotazione ricca di serie l’hanno resa una delle più vendute del segmento in poco tempo.

Honda Jazz

La Jazz chiude questa lista con la soluzione tecnica forse più raffinata di tutto il segmento. Il sistema e:HEV full hybrid è composto da un motore benzina da 1.5 litri e due motori elettrici, gestiti da un controllo elettronico che decide in ogni momento quale fonte di energia usare. La trasmissione funziona come un automatico a variazione continua, ma con un comportamento molto più naturale rispetto ai CVT tradizionali. In città, la Jazz viaggia quasi sempre in modalità puramente elettrica, con consumi reali che scendono intorno ai 4 litri per 100 km. L’abitacolo ha poi quel sistema di sedili Magic Seat con il cui il pianale diventa piatto abbattendo i sedili posteriori in avanti, una soluzione pratica che Honda porta avanti da vent’anni perché funziona meglio di molte idee più recenti.