Alpine Telemetrics trasforma la A290 con dati live, coaching e sfide interattive per migliorare la guida e portare il motorsport nel mondo elettrico

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Alpine Alpine A290 Telemetrics: come funziona il sistema di guida

Il divertimento non è solo una questione di prestazioni. L’Alpine porta la propria filosofia nel mondo delle elettriche compatte. Il brand ha infatti inserito all’interno dell’A290 un approccio dedicato alle performance, come dimostrano tanti dettagli.

Tra gli elementi che raccontano meglio questa ambizione c’è il sistema Alpine Telemetrics, una piattaforma che trasforma il display centrale in una vera e propria cabina di regia per analizzare, migliorare e giocare con il proprio stile di guida.

Un sistema pensato per chi vuole capire davvero cosa succede tra volante, asfalto e motore elettrico. Una specie di copilota digitale, sempre presente, che osserva, registra e suggerisce.

Dati in tempo reale e ovunque

Il cuore del sistema Alpine Telemetrics è la quantità (e la qualità) delle informazioni disponibili. Tutto quello che serve per monitorare la guida è lì, a portata di sguardo. Sul display è possibile visualizzare dati in tempo reale come:

forze G laterali, per capire quanto si sta spingendo in curva e i limiti della vettura;

tempi sul giro, ideali per i veri appassionati che portano l’A290 in pista;

temperatura dei freni, fondamentale per la gestione delle performance e della sicurezza;

utilizzo della funzione Overtake, che offre quel boost di potenza extra inspirato alla F1.

Numeri che raccontano in modo intuitivo, i propri traguardi e i punti dove si può migliorare. Tutte informazioni che possono essere consultate anche fuori dall’auto, grazie all’app dedicata. È possibile infatti rivedere i dati, analizzare le sessioni e associare i video delle proprie performance, trasformando ogni uscita in una piccola sessione di telemetria da pilota. Un approccio che strizza l’occhio al mondo delle corse, ma che rimane accessibile anche a chi non ha mai messo le ruote in pista.

Un sistema che insegna e mette alla prova

Alpine Telemetrics oltre a registrare i dati, vuole offrire anche un approccio più consapevole alla guida sportiva. All’interno del sistema è presente una funzione di coaching che guida passo dopo passo nella scoperta della vettura. Lo fa attraverso suggerimenti dei piloti Alpine pensati per migliorare lo stile di guida e ottimizzare le traiettorie.

Non può mancare una sezione dedicata alla scoperta della vettura in tutti i suoi dettagli, per imparare a sfruttare al meglio quello che l’A290 ha da offrire in termini di sportività. Il tutto con il contributo diretto dell’esperienza Alpine, che affonda le radici nel motorsport.

Accanto al coach, troviamo poi una componente più ludica, ma non per questo meno interessante: le challenges. Si tratta di vere e proprie sfide che mettono alla prova il guidatore su agilità, resistenza e gestione della potenza. Completando queste prove si ottengono medaglie e riconoscimenti, in un sistema che ricorda da vicino il mondo dei gaming. È qui che emerge il lato più originale di un’auto che non si limita a portarti da un punto A a un punto B, ma che prova a rendere ogni viaggio un’esperienza interattiva.

Il sistema Alpine Telemetrics si dimostra così la sintesi perfetta di una filosofia orientata al motosport, che vuole servire da ponte tra mondo elettrico e piacere di guida, tra dati e emozioni.