Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Gli eventi sportivi sono l’occasione per le Case costruttrici di mettere in vetrina i propri gioielli. Una serie limitata Abarth ha strizzato l’occhio ai progressisti green dal piede pesante. La nuova Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 combina l’elettrificazione ai valori sportivi. La vettura celebrativa creata per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali italiani, di cui il brand torinese è automotive premium partner, tiene alta la bandiera tricolore con performance di tutto rispetto.

Realizzata in soli 50 unità è destinata esclusivamente al mercato italiano, enfatizzando il legame tra il Belpaese e il patrimonio genetico sportivo dello Scorpione anche nella veste 100% elettrica. Il modello riprende il concetto di ‘Competizione’, con una progettazione elaborata in partnership con Stellantis Motorsport e con l’impiego di soluzioni tecniche che nascono dalle competizioni. Il mondo racing da sempre ha impreziosito i modelli della gamma della Casa torinese.

Un portento elettrico

Il passaggio alla tecnologia a zero emissioni del marchio dello Scorpione aveva fatto storcere il naso ai puristi che continuano a sognare poderosi e rumorosi motori a benzina. La Abarth 600e ha rappresentato una vettura di rottura rispetto ai valori termici del brand, ma con lo scopo di offrire delle prestazioni mozzafiato. Basata sulla piattaforma Perfo eCMP, la 600e Competizione vanta 280 CV, valore che la rende la Abarth più potente di sempre. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 5,85 secondi, grazie a un differenziale autobloccante e un impianto frenante di alta qualità che offre arresti sicuri e repentini. È nata per correre e tutti i componenti rafforzano il posizionamento sportivo del modello.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con 16 sport in programma hanno rappresentato la location perfetta per svelare la livrea Shock Orange con tetto nero a contrasto, grafiche laterali specifiche e badge ‘Milano Cortina 2026’ sul montante della 600e. L’impatto sul piano estetico è convincente con uno stile giovanile. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi e rivestimenti premium in Alcantara, a enfatizzare l’unione tra sportività e cura artigianale.

DNA Abarth e tecnologia all’avanguardia

Il know-how maturato in anni di trionfi nel Motorsport ha spinto i tecnici a creare una belva alla spina con precise caratteristiche. Stellantis, anche grazie all’esperienza con Maserati e altri brand, ha testato le performance dei motori elettrici sui circuiti internazionali di Formula E. Per toccare un nuovo standard gli ingegneri hanno agito sulla rigidità delle sospensioni, adottando ammortizzatori idraulici a corsa ridotta e rinforzando il telaio con una barra antirollio posteriore per accrescere l’handling e la stabilità complessiva. Per arrivare a un risultato top Abarth ha selezionato cinque esperti di corse per portare l’emozione della pista nella guida quotidiana.

Sul piano tecnologico la vettura torinese è completa con sistemi di assistenza e comfort di livello elevato, tra cui sensori di parcheggio a 360°, monitoraggio dell’angolo cieco, adaptive cruise control, portellone posteriore hands-free e infotainment con display da 10,25 pollici. La Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 è offerta a un costo promozionale di 41.950 euro, rispetto a un listino di 46.250 euro. Un prezzo in linea con le pepate competitor e coerente con una edizione limitata. Il B-SUV elettrico più potente di sempre del marchio è disponibile generalmente nelle versioni Turismo (240 CV) e Scorpionissima (280 CV).