Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Alpine Alpine sarà grande protagonista al Festival of Speed

Alpine ha svelato la nuova A110 FUTURE. Si tratta del prototipo della terza generazione di Alpine A110. Il modello in questione sarà in pista dal 9 al 12 luglio durante il Goodwood Festival of Speed, l’evento inglese che, ogni anno, attira tanti appassionati del mondo delle quattro ruote e del motorsport. Il nuovo progetto di Alpine ha tutte le carte in regola per stupire, gettando le basi per il futuro del brand come riferimento del settore delle auto sportive. Ecco tutti i dettagli in merito al progetto che, come sottolineato dalla Casa, punta a diventare la prima vera auto sportiva 100% elettrica sul mercato.

Una nuova sportiva elettrica

La A110 FUTURE, che anticipa la terza generazione del modello di serie, si basa sulla nuova Alpine Performance Platform, detta anche APP. Il progetto è stato sviluppato per restare fedele al DNA di Alpine e, nello stesso tempo, superare le auto sportive odierne con motore termico. La piattaforma prevede un’architettura in alluminio, due pacchi batteria, per migliorare la distribuzione dei pesi (40/60 % tra avantreno e retrotreno, una soluzione tipica di una vera auto sportiva).

Le batterie possono sfruttare la tecnologia cell-to-pack a 800 V e celle ad alta densità energetica. In questo modo, è possibile ottenere diversi vantaggi, dalla riduzione del peso a tempi di ricarica minimi. A completare la configurazione tecnica troviamo un nuovo «e-axle» posteriore con due motori elettrici integrati 3-in-1, dotato di un inverter SiC, sospensioni in alluminio e nuovi sistemi avanzati di frenata e sterzo.

I dettagli completi della A110 FUTURE saranno rivelati in occasione del debutto in pubblico al Goodwood Festival of Speed. Il prototipo, chiarisce l’azienda, è stato progettato per “convalidare e testare le tecnologie che equipaggeranno la terza generazione dell’A110″. Si tratta, senza dubbio, di una base di partenza ricca di interesse e in grado di fare da apripista al debutto di un modello chiave per il futuro di Alpine. Ricordiamo che il progetto è stato ufficializzato lo scorso anno ed è sempre più vicino al debutto del modello di serie.

Un evento da non perdere

La nuova edizione del Goodwood Festival of Speed permetterà ad Alpine di mettere in mostra la sua storia e anche il suo futuro, con la A110. Il marchio porterà in pista anche la A290, la compatta sportiva elettrica più venduta di Alpine, e la A390, una sport fastback a cinque posti da 470 CV, ordinabile in Italia da poco con una nuova versione ricca di potenzialità.

Da segnalare, inoltre, che il prossimo 9 luglio si svolgerà la sfilata dei marchi e la A110 FUTURE sarà affiancata da altri modelli iconici della A110. Durante la sfilata ci sarà anche l’occasione di una dimostrazione di guida della monoposto E200 di Formula 1. La Casa ha annunciato un programma ricco di eventi.