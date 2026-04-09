Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Alpine Alpine A290: la dinamica passa dagli pneumatici

Quando si parla di auto sportive, spesso si guarda a motore, telaio e sospensioni. Eppure, c’è un elemento mette in contatto la vettura con la strada e viene considerato troppo poco: i pneumatici. Nel caso della nuova Alpine A290, questo aspetto è stato portato all’estremo, con un lavoro di sviluppo durato ben due anni e portato avanti insieme a Michelin.

Tutto ciò ha portato a tre pneumatici sviluppati su misura, pensati per accompagnare una compatta elettrica che non vuole essere solo efficiente, ma anche divertente da guidare. Perché se è vero che l’elettrico cambia le regole del gioco, è altrettanto vero che il piacere di guida resta una priorità per Alpine.

Pneumatici su misura

Le auto elettriche hanno esigenze molto diverse rispetto alle tradizionali termiche. Da una parte c’è la necessità di massimizzare l’autonomia, riducendo gli attriti e ottimizzando l’efficienza energetica. Dall’altra, però, c’è la gestione di coppie elevate disponibili subito e di un peso superiore, dovuto alla presenza delle batterie.

L’Alpine A290 si colloca proprio nel mezzo: è una compatta elettrica pensata per divertire, ma che deve rispondere alle dinamiche dell’efficienza. Una doppia anima che ha richiesto un lavoro specifico su tanti particolari, a partire proprio dagli pneumatici.

Michelin ha quindi sviluppato una soluzione su misura, lavorando su mescole, struttura e disegno del battistrada. Da un lato, una mescola capace di offrire grip anche nelle accelerazioni più decise; dall’altro, fianchi più rigidi e una struttura rinforzata per gestire il peso e mantenere stabilità nei cambi di direzione. Il risultato è una vettura che promette di essere precisa nel misto stretto, stabile in appoggio e reattiva, caratteristiche fondamentali per una Alpine degna di questo nome.

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Tre opzioni per anime diverse

Per la A290 non esiste un solo pneumatico, ma tre soluzioni pensate per adattarsi a stili di guida e condizioni diverse. Tutti sono disponibili su cerchi da 19 pollici e permettono di modificare sensibilmente il comportamento della vettura.

Michelin Pilot Sport EV: pneumatico estivo pensato per l’elettrica, capace di combinare efficienza energetica e buona aderenza;

Michelin Pilot Sport S5: la scelta più sportiva, sviluppata per sfruttare al massimo le prestazioni della A290 sia su asciutto che su bagnato;

Michelin Pilot Alpin 5: la soluzione invernale, progettata per garantire sicurezza e grip anche in condizioni difficili come freddo, pioggia o neve.

Questa tripla proposta consente alla A290 di adattarsi a contesti molto diversi, dando priorità alla guida quotidiana oppure a un utilizzo più dinamico su percorsi ricchi di curve.

Scanalature dedicate e sguardo al futuro

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda il disegno del battistrada. Michelin ha sviluppato delle scanalature dedicate, pensate per migliorare il drenaggio dell’acqua, ridurre il rumore di rotolamento e ottimizzare la resistenza al rotolamento. Un lavoro che non resterà isolato su questo modello: queste soluzioni rappresentano una sorta di laboratorio per il futuro della gamma Alpine. Le tecnologie sviluppate per la A290 saranno infatti utilizzate anche sui prossimi modelli elettrici del marchio, creando una base comune su cui costruire il carattere dinamico delle Alpine di nuova generazione.