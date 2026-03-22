La Alpine A290 propone due versioni elettriche da 180 e 220 CV con tecnologie avanzate per migliorare dinamica, trazione e piacere di guida

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Alpine I due motori dell'Alpine A290: cosa cambia

L’era dell’elettrico non significa necessariamente rinunciare al piacere di guida. Questo il messaggio di Alpine con il lancio della A290, un’evoluzione sportiva su base Renault 5, nata per rimescolare le carte in tavola nel segmento delle compatte e riscrivere un nuovo capitolo per il brand francese.

Dietro al look moderno si nasconde infatti un profondo lavoro tecnico, che ha modificato in modo sostanziale la filosofia di questa vettura, avvicinandola a quello che da sempre accompagna il nome Alpine. E al centro di tutto c’è proprio il cuore del progetto: due motorizzazioni elettriche pensate per soddisfare esigenze diverse, senza snaturare il DNA sportivo del modello.

Doppia scelta di motori

Rispetto alla cugina francese, qui i tecnici Alpine hanno rivisto motore, impianto frenante, sospensioni, pneumatici e gestione della coppia, creando un pacchetto tecnico che punta a offrire sensazioni più dirette e una dinamica di guida raffinata. Le opzioni disponibili sono due, entrambe con una personalità ben definita:

una versione da 180 CV e 285 Nm, pensata per chi cerca equilibrio tra prestazioni e utilizzo quotidiano;

una variante più spinta da 220 CV e 300 Nm, che alza l’asticella in termini di reattività e accelerazione.

I numeri raccontano già molto: lo 0-100 km/h viene coperto in 7,4 secondi nella versione meno potente e in 6,4 secondi in quella più performante. Valori che, considerando il peso di circa 1.479 kg, restituiscono l’idea di una compatta brillante e pronta a rispondere a ogni input. La batteria da 52 kWh rappresenta il compromesso scelto da Alpine per mantenere un buon bilanciamento tra autonomia e peso, senza sacrificare la dinamica, riuscendo a ottenere un risultato coinvolgente nel misto stretto, habitat ideale di chi ama guidare vetture dal passo corto.

Sistema di coppia intelligente

Uno degli elementi più interessanti della A290 è il sistema Alpine Torque Technology, una soluzione sviluppata per gestire in modo intelligente la distribuzione della coppia. In pratica, la vettura è in grado di modulare automaticamente la potenza sulle ruote anteriori, intervenendo anche sull’impianto frenante per migliorare la trazione. Il risultato è una guida più precisa, soprattutto in uscita di curva, dove l’elettrico tende spesso a essere troppo brusco.

Qui, invece, la sensazione è quella di un’erogazione più controllata e progressiva, che permette di sfruttare meglio le prestazioni senza mettere in difficoltà il guidatore. È uno di quei dettagli che fanno capire quanto Alpine abbia lavorato per trasformare un’elettrica in una vera sportiva, e non semplicemente in un’auto veloce in linea retta.

Dettagli da corsa

A completare il quadro ci sono una serie di soluzioni che strizzano l’occhio al mondo delle competizioni. Il volante, ad esempio, integra comandi ispirati alla Formula 1, tra cui il pulsante Overtake, pensato per sprigionare tutta la potenza disponibile nei momenti in cui serve una risposta immediata. Un dettaglio che va oltre la semplice estetica e che contribuisce a rendere l’esperienza di guida più coinvolgente e, perché no, consapevole.

Anche la scelta di cerchi da 19 pollici abbinati a pneumatici Michelin Sport sviluppati su misura conferma l’attenzione al comportamento dinamico. L’attenzione qui va oltre i numeri o la semplice potenza, ma di come questa viene scaricata a terra. Le sospensioni, riviste rispetto al modello di origine, completano il pacchetto, garantendo un assetto più rigido ma comunque gestibile nell’uso quotidiano.