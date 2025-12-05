Dalla A110 alla A390: Alpine reinventa la sportività con un’elettrica a cinque posti che unisce performance e versatilità. Connubio fra tradizione e innovazione

Alpine scrive un nuovo capitolo della propria storia con la A390, una fastback sportiva che incarna tutto il DNA del marchio francese. La filosofia alla base di questa vettura è chiara e semplice: trasferire il piacere di guida dell’A110 in un’auto più versatile, senza compromessi sulle sensazioni al volante. Il risultato può essere definito così: una macchina da corsa vestita da elegante macchina stradale.

Pura ingegneria di livello

La A390 non è soltanto una reinterpretazione elettrica della sportiva francese. È una dimostrazione di ingegneria avanzata, frutto di anni di esperienza e di una cura quasi ossessiva per i dettagli. Gli ingegneri Alpine hanno sviluppato un sistema a tre motori elettrici – uno anteriore e due posteriori – che garantiscono l’apporto della trazione integrale per la prima volta nella storia del marchio. Questa configurazione permette di sfruttare l’Alpine Active Torque Vectoring (AATV), tecnologia che ottimizza la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori e migliora dinamica, sicurezza e agilità. È un livello di sofisticazione che, fino a oggi, si riservava ai segmenti superiori e che diventa qui accessibile in un contesto più compatto.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di guida superiore più che inseguire i numeri sul cronometro. La A390 è pensata per esprimere tutto il suo potenziale nelle condizioni più impegnative, dalle curve strette dei passi di montagna alle strade più scorrevoli, mantenendo sempre il controllo e il piacere di guida che contraddistingue tutto ciò che indossa il fregio Alpine. Ogni intervento, ogni regolazione, è orientato a far sentire chi è al volante parte integrante della macchina.

Il garage dei sogni della Casa di Dieppe

Questo modello rappresenta il secondo passo del Dream Garage di Alpine, dopo la A290, e apre la strada alla futura A110 completamente elettrica. La A390 è concepita per attrarre nuovi clienti e soddisfare le esigenze di chi ricerca un’auto sportiva a cinque posti senza rinunciare alla tecnologia elettrica più avanzata. L’auto si integra con l’ecosistema Ampere, offrendo servizi per ottimizzare la ricarica domestica e il V2G bidirezionale, per trasformare l’esperienza elettrica in un percorso completo e senza compromessi.

La produzione della A390 è interamente francese: dalla storica Manufacture di Dieppe, che unisce passato e futuro del marchio, fino agli stabilimenti di Cléon per i motori e Douai per le batterie ad alte prestazioni con celle Verkor provenienti da Dunkerque. Anche i dettagli sono frutto di una filiera interamente nazionale: pneumatici esclusivi Michelin e sistema audio Devialet. Un’Alpine autentica, dall’aspetto raffinato e dalla sostanza tecnologica.

L’orgoglio della famiglia

Philippe Krief, CEO di Alpine, sintetizza così la filosofia della A390: “La Alpine A390 ci ha permesso di reinventare lo spirito dell’A110 in una fastback sportiva a cinque posti. La A390 è l’Alpine per eccellenza, che unisce sportività e performance con tecnologia e raffinatezza, offrendo un’esperienza di guida unica, adatta sia all’uso quotidiano che alla guida più emozionante. Ispirata all’expertise del design francese, la sua linea distintiva conquisterà tutti gli amanti delle belle sportive, come Alpine fa da oltre settant’anni”.

Dunque, la nuova fuoriserie francese non punta solo a stupire per le prestazioni, ma anche a consolidare l’identità del marchio in un’epoca in cui l’elettrificazione è in espansione. Con la A390, Alpine dimostra che la sportività può convivere con la tecnologia sostenibile, senza sacrificare emozioni e piacere di guida. È la sintesi perfetta tra heritage e innovazione, tra precisione meccanica e entusiasmo emotivo.