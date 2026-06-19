Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BMW Nuovo capitolo, debutta la BMW i3 50 xDrive

L’inizio di una nuova ed entusiasmante era per il BMW Group con l’apertura ufficiale degli ordini per la BMW i3 50 xDrive, il secondo modello della rivoluzionaria Neue Klasse. Questa vettura non è solo la prima Serie 3 completamente elettrica, ma rappresenta un salto generazionale che riscrive i canoni del piacere di guidare, combinando l’anima della berlina sportiva più celebre del marchio con cluster tecnologici mai visti prima. Disponibile inizialmente nella ricca versione First Edition, la BMW i3 si presenta come un concentrato di innovazione pronto a competere in un segmento ad alto volume.

Design puramente BMW

Esteticamente, la nuova BMW i3 propone una reinterpretazione moderna delle proporzioni classiche BMW. La silhouette è definita dal design a due volumi e mezzo, caratterizzato da un passo lungo, sbalzi corti e l’abitacolo arretrato che enfatizzano la sportività del veicolo. Il frontale introduce il nuovo linguaggio stilistico della Neue Klasse: il doppio rene e i doppi fari si fondono in un’unica firma luminosa innovativa, mentre i passaruota pronunciati accentuano la sua presenza su strada. Nella First Edition, il pacchetto esterno BMW Iconic Glow impreziosisce ulteriormente la calandra con un’illuminazione dei contorni e animazioni di benvenuto personalizzabili.

Interni e dotazioni

L’abitacolo della BMW i3 è stato progettato attorno al guidatore, sfruttando le potenzialità di un’architettura puramente elettrica. Il debutto del BMW Panoramic iDrive trasforma l’esperienza a bordo: il sistema proietta i contenuti lungo l’intera larghezza del parabrezza grazie al BMW Panoramic Vision, permettendo un’interazione fluida tra comandi touch e vocali gestiti da un assistente intelligente basato su modelli linguistici avanzati. La First Edition eleva il comfort con dotazioni premium come i sedili multifunzione elettrici, il climatizzatore a tre zone, il BMW 3D Head-Up Display e l’impianto audio Harman Kardon con Dolby Atmos.

Motori e dinamica

Sotto il profilo meccanico, la BMW i3 50 xDrive impiega due motori elettrici (uno per asse) che sviluppano una potenza complessiva di 345 kW (469 CV) e una coppia massima di 645 Nm. Questa configurazione permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. La vera innovazione risiede però nell’Heart of Joy, un supercomputer di controllo che gestisce la dinamica di guida dieci volte più velocemente rispetto ai sistemi precedenti, garantendo precisione e fluidità assolute. Inoltre, la funzione Soft Stop assicura frenate impercettibili e prive di scatti.

Batteria, autonomia e ricarica

Il centro energetico è una batteria ad alta tensione da 108,7 kWh con nuove celle cilindriche, integrata come parte strutturale del telaio. Grazie all’efficienza del sistema eDrive di sesta generazione, la First Edition offre un’autonomia straordinaria fino a 906 km (ciclo WLTP).

La tecnologia a 800 Volt consente ricariche ultra-rapide in corrente continua (DC) fino a 400 kW: in appena dieci minuti è possibile recuperare fino a 423 km di autonomia. La vettura supporta inoltre la ricarica bidirezionale (Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid), trasformando l’auto in una riserva di energia per la casa.

Listino prezzi

La nuova BMW i3 50 xDrive è proposta sul mercato europeo con un posizionamento che riflette il suo contenuto tecnologico d’avanguardia:

BMW i3 50 xDrive (entry-level): a partire da 64.750 euro;

a partire da BMW i3 50 xDrive as First Edition: a partire da 74.450 euro.

Il lancio ufficiale sul mercato è previsto per l’autunno 2026, ma l’esclusiva First Edition può essere già ordinata presso la rete dei concessionari BMW. Con oltre cinque decenni di storia alle spalle, la Serie 3 scrive oggi il suo capitolo più ambizioso, saltando letteralmente una generazione tecnologica.