La nuova Audi A2 e-tron riporta in vita la compatta del 1999 in versione elettrica: fino a 643 km di autonomia, quattro potenze e listino da 38.350 euro

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Ufficio Stampa Audi Audi A2 e-tron, autonomia, prezzi e arrivo in Italia nel 2027

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 7 settembre, la nuova Audi A2 e-tron fa la sua prima uscita davanti al grande pubblico al Salone di Parigi 2026. Per la Casa dei quattro anelli è una vetrina importante: la compatta elettrica segna il nuovo ingresso nella gamma a batteria e riporta in strada una sigla che gli appassionati ricordano bene, quella della piccola A2 del 1999.

Ritorno elettrico

L’originale era un’auto in anticipo sui tempi, con carrozzeria in alluminio e un’ossessione quasi maniacale per l’aerodinamica. La nuova generazione ne raccoglie la filosofia e la applica a un’architettura interamente elettrica. Gli ingegneri di Ingolstadt la definiscono l’Audi più efficiente mai realizzata, con un consumo che scende fino a 12,8 kWh ogni 100 km.

Il risultato più evidente è l’autonomia: fino a 643 km nel ciclo WLTP con la batteria più grande, un dato che la rende credibile anche per i viaggi lunghi.

Chi sceglie la versione d’ingresso da 170 CV, con batteria da 52 kWh, dovrà accontentarsi di un’autonomia dichiarata tra 376 e 421 km. In tutto i livelli di potenza sono quattro, da 170 a 326 CV, tutti con trazione posteriore. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 183 kW, e c’è anche la ricarica bidirezionale, che permette all’auto di cedere energia quando serve.

Spazio interno

Come misure siamo sul territorio delle compatte: 4,32 metri di lunghezza, ma con un passo di 2,77 metri, uguale a quello della Q4 e-tron, che si traduce in un abitacolo più generoso di quanto la sagoma faccia pensare. Per capirci, il bagagliaio dichiara tra 396 e 1.336 litri, a seconda della posizione dei sedili.

Salendo a bordo si trovano soluzioni prese in prestito dai modelli di fascia superiore. C’è il nuovo palcoscenico digitale per la strumentazione, i comandi vocali potenziati con intelligenza artificiale e la suite Audi connected work, pensata per chi vuole lavorare a bordo. Per gli oggetti entra in scena il sistema Fidlock: magneti e bloccaggio meccanico permettono di spostare portabicchieri, cinghie e altri accessori con un solo gesto.

Non mancano gli assistenti alla guida, tra cui un aiuto al parcheggio che usa il machine learning. Sul fronte industriale, Audi sottolinea che la A2 e-tron è arrivata in catena di montaggio a Ingolstadt con ben 21 mesi di anticipo rispetto alle tempistiche standard di sviluppo.

Tra le curiosità, ci sono anche oltre 300 componenti realizzati con materiali riciclati.

Prezzo e disponibilità

Il listino parte da 38.350 euro per la 170 CV, una cifra che la colloca come porta d’ingresso al mondo elettrico premium del marchio. Salendo di potenza il conto cresce: nell’allestimento Business Advanced si va dai 41.050 euro della 190 CV ai 48.850 della 231 CV, fino a 51.000 euro per la 326 CV, la più performante. Con l’allestimento S line si aggiungono circa 3.400 euro.

Gli ordini sono aperti dal 10 settembre 2026, mentre l’arrivo nelle concessionarie italiane è atteso a partire da gennaio 2027. L’attesa è ormai breve, ma Audi non si ferma qui.

Allo stand parigino la A2 e-tron è accompagnata da altre novità: la nuova A6 allroad, il Q7 rinnovato e la A3 Sportback e-hybrid, che festeggia i trent’anni della A3. Nello spazio dedicato non mancano Q4 e-tron, Q6 e-tron e la RS 5, oltre alla monoposto RS26 con cui Audi ha debuttato in Formula 1. Una vetrina completa, ma i riflettori restano puntati su di lei, la piccola che torna a essere un’icona.