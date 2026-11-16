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Ufficio Stampa Audi Audi A4 elettrica, slitta tutto: arriverà nel 2029

Chi aspettava il ritorno della A4 in versione elettrica dovrà armarsi di pazienza, altri invece festeggeranno un modello che rimane legato ai motori termici ancora per qualche anno. La nuova Audi A4 e-tron, la berlina destinata a inserirsi nel competitivo segmento delle premium a batteria, non vedrà la luce prima del 2029.

Il debutto produttivo, inizialmente previsto nello stabilimento di Ingolstadt già nel 2028, è stato spostato in avanti di almeno un anno. Una notizia con un discreto peso, perché l’attesa riguarda un nome storico, quello della berlina che per decenni ha rappresentato il cuore della gamma dei quattro anelli e che evidenzia dei ritardi nel settore tecnologico.

Non sono questioni di mercato

L’attesa, a ben vedere, non nasce da una domanda debole né da ripensamenti commerciali. Il problema è tutto tecnico e riguarda le fondamenta su cui l’auto dovrebbe poggiare.

Alla base dello slittamento ci sono infatti le difficoltà nello sviluppo della nuova piattaforma SSP, la Scalable Systems Platform del gruppo Volkswagen, di cui la A4 e-tron avrebbe dovuto essere uno dei primi modelli. In altre parole, l’auto è pronta a nascere, ma la base su cui costruirla non lo è ancora.

A complicare le cose sono stati anche i problemi legati ai software di bordo, inizialmente affidati alla divisione interna Cariad. Per alcuni elementi dell’architettura elettronica e del software destinati ai modelli venduti fuori dalla Cina, Volkswagen ha poi coinvolto la statunitense Rivian.

Il risultato è che la A4 si ritrova a dipendere da un progetto tecnologico ancora in evoluzione, con ricadute inevitabili sui tempi di industrializzazione.

La nuova piattaforma Volkswagen

La SSP è stata presentata da Volkswagen nel 2021 con un obiettivo ambizioso: diventare l’architettura comune per una buona parte dei futuri modelli del gruppo. Il debutto era fissato per il 2026, con l’idea di sostituire gradualmente le attuali piattaforme MEB e PPE e altre architetture usate dalle vetture con motore tradizionale.

Un piano che, evidentemente, si è scontrato con la complessità del lavoro. La conseguenza non riguarda solo la A4: anche le future generazioni elettriche di Golf e T-Roc dipenderanno dall’evoluzione di questa base. Per questo la nuova berlina Audi assume un valore che va oltre il singolo modello, diventando una sorta di banco di prova per la strategia tecnologica del gruppo.

Comfort e impianto elettrico

Non è tutto colpa dei ritardi informatici di Wolfsburg. Audi avrebbe infatti chiesto importanti modifiche alla configurazione della SSP, per adattarla a ciò che ci si aspetta da una berlina premium di segmento medio.

La richiesta più significativa riguarda gli spazi per i piedi dei passeggeri, anteriori e posteriori: invece del pavimento completamente piatto tipico di tante elettriche, i tecnici di Ingolstadt vogliono dei vani dedicati. Una scelta che migliora la comodità a bordo, ma che ha costretto a ripensare la disposizione della batteria e dei componenti ad alta tensione.

Un altro cambiamento riguarda l’impianto elettrico, che passerebbe da 12 a 48 Volt. Questa configurazione dovrebbe garantire più capacità per alimentare computer e sistemi elettronici sempre più evoluti, ma ha comportato ulteriori interventi sull’architettura sviluppata insieme a Rivian. La produzione potrebbe partire nella primavera del 2029, con una finestra che rischia di slittare ancora.