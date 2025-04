Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il palcoscenico del Salone di Shanghai 2025 si prepara ad accogliere un protagonista di spicco nel panorama automobilistico mondiale: Audi, che per l’occasione svela importanti novità strategiche e di prodotto dedicate in modo specifico al dinamico mercato cinese. Questa edizione del Salone segna un momento cruciale per la casa dei Quattro Anelli, con la prima apparizione ufficiale del nuovo brand AUDI interamente dedicato alla Cina.

Il primo modello del neonato brand

Dunque, AUDI E5 Sportback è il primo modello di serie del neonato marchio creato appositamente per la Cina. Si tratta di una vettura full electric caratterizzato dalla grande digitalizzazione e da una connettività all’avanguardia. Il nome stesso della vettura racchiude un significato ben preciso: la “E” simboleggia la propulsione integralmente elettrica, il numero “5“, invece, indica l’appartenenza al segmento delle auto di medie dimensioni, mentre la denominazione “Sportback” rende omaggio a una delle configurazioni di carrozzeria distintive del design Audi. Sia il nuovo brand che la sua capostipite sono pensati per una nuova generazione di clienti cinesi che pongono grande enfasi sulla tecnologia e l’universo digitale. L’introduzione sul mercato cinese della AUDI E5 Sportback è prevista per la fine dell’estate del 2025.

Altri veicoli per il Paese asiatico

Parallelamente al lancio del nuovo marchio e della sua prima vettura, Audi non trascura il segmento dei veicoli con motorizzazione termica, ampliando la propria offerta per il colosso asiatico. Al Salone di Shanghai 2025 saranno presentate altre quattro importanti novità riservate esclusivamente al mercato cinese: l’Audi A6L e-tron, l’Audi A5L, l’Audi A5L Sportback e l’Audi Q5L. Un dettaglio significativo riguarda l’Audi A6L e-tron, la cui produzione avverrà nel nuovo sito produttivo di Audi FAW NEV Company a Changchun. Questo impianto, completato alla fine del 2024 e con produzione avviata a dicembre dello stesso anno, testimonia l’impegno dell’azienda tedesca nell’investire in infrastrutture locali per supportare la propria strategia di crescita nel settore dei veicoli a nuova energia in Cina.

Il Salone di Shanghai 2025 vedrà una presenza congiunta nello stand di Audi e dei suoi partner locali, FAW e SAIC, con ben 19 modelli esposti. Per la prima volta, i Quattro Anelli e la nuova realtà AUDI condivideranno lo stesso spazio espositivo, sottolineando una visione unitaria per il futuro della mobilità nel paese. Lo stand è concepito come un’esperienza immersiva dedicata ai visitatori, focalizzata su temi chiave come l’elettrificazione, le performance, la trazione quattro, il design distintivo e la tecnologia all’avanguardia.

I cockpit intelligenti

Inoltre, Audi anticiperà a Shanghai la futura generazione di cockpit “intelligenti“, basati su un’inedita architettura elettronica. Questa nuova piattaforma promette di portare a un livello superiore le possibilità di personalizzazione dell’interfaccia utente e della connettività, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più preciso ai desideri e alle esigenze della clientela cinese.

La scelta di presentare per la prima volta il nuovo brand AUDI e la E5 Sportback proprio in Cina evidenzia il ruolo guida che questo mercato riveste per l’azienda nella sua evoluzione verso l’elettromobilità. L’impegno di Audi si manifesta non solo attraverso l’offerta di prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati, ma anche tramite investimenti significativi nella produzione locale e nella creazione di un’esperienza cliente immersiva e personalizzata. Il Salone di Shanghai 2025 si preannuncia quindi come un evento fondamentale per comprendere la visione futura di Audi e la sua strategia per affrontare le sfide e le opportunità del mercato automobilistico cinese.