Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda La Skoda Enyaq è uno dei 10 modelli elettrici più venduti in Europa

Segnali di ripresa, finalmente. Il mercato dell’auto europeo, dopo mesi di tentennamenti, a marzo ha mostrato un colpo di reni. Più di 1,4 milioni di veicoli immatricolati nel Vecchio Continente, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2024. E in tutto il primo trimestre siamo quasi a 3,4 milioni di mezzi venduti. Non è un boom, ma somiglia molto a un bel respiro dopo un periodo di apnea. Ma a stupire sul serio sono le auto elettriche.

Le vetture a batteria hanno fatto un balzo in avanti notevole: oltre 240.000 nuove immatricolazioni a marzo, +23% rispetto all’anno scorso. Quasi il 17% del mercato. Numeri che non si vedevano da un po’ (dicembre 2022 l’ultimo picco). E allora, chi sono le sue regine? Ecco la top 10 dei modelli full electric più venduti a marzo 2025 in Europa, in ordine crescente. Spoiler: Tesla non domina più da sola.

La scalata dei SUV premium

New entry fresca fresca. Il SUV Audi Q6 e-tron (5.701 unità), lussuoso e spazioso, si è fatto notare subito. Design elegante, interni da business class e autonomia sopra i 600 km. Non è per tutti, tuttavia chi può permetterselo lo ha messo nel mirino. Il più compatto tra gli Sport Utility a zero emissioni della Casa tedesca, la BMW iX1 (6.126 unità), nona, piace per il suo mix di grinta e praticità. È una BMW senza troppe esagerazioni, con un’anima urbana e una guida che non ti fa rimpiangere la benzina. In crescita costante, segno che sta convincendo.

La solidità prima di tutto

La piccola Volkswagen ID.3 (6.384 unità) ha finalmente ingranato. Dopo un lancio un po’ incerto, oggi è più matura, più solida, più convincente. Perfetta per chi vuole un’auto elettrica compatta ma con l’impronta tedesca. Sorella della ID.4, ma con lo stile pragmatico della casa ceca: la Skoda Enyaq (6.865 unità), settima, continua a guadagnare consensi. Tanto spazio, ottimo comfort, prezzo onesto. Un SUV da famiglia che sa anche essere elegante.

Compatte al potere

Un ritorno dal passato in versione full electric. La Renault 5 (6.996 unità) è vintage fuori, ma supermoderna sotto la pelle. Piace a chi ha nostalgia degli anni ’80, così come ai giovani che vogliono qualcosa di diverso dalle solite utilitarie. Kia è entrata nella top 10 con una compatta inedita, la EV3 (7.173 unità), e ha colpito nel segno. Prezzo competitivo, tecnologia avanzata, stile originale. La vera sorpresa del mese.

Le prime della classe

Qui si gioca in un’altra categoria. Berlina lunga e raffinata, la ID.7 (7.438 unità) ha scalato le classifiche in pochissimo tempo. Un +986% rispetto al 2024. Numeri che dicono tutto. Volkswagen fa sul serio. Lo avevamo detto: Wolfsburg è in rimonta. La ID.4 (7.675 unità) è stabile, affidabile, ben costruita. Convince chi cerca un SUV elettrico concreto. E infatti è sul podio.

L’evergreen di Elon Musk tiene duro. Nonostante la concorrenza aumenti, la Tesla Model 3 (12.500 unità) resta una delle preferite. Anche se la crescita è minima (+1%), la sua popolarità rimane forte. E l’ultima versione ha migliorato finiture e software. Eppure, lo scettro resta alla Model Y (15.164 unità), la quale, pur perdendo il 43% rispetto al 2024, rimane la più venduta d’Europa. È versatile, ha un buon rapporto qualità/prezzo e il fascino del marchio aiuta. Occhio, comunque: Volkswagen recupera terreno.