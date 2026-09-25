Fino a 600 km di autonomia e ricarica a 400 kW: la nuova Bentley Torcal punta a unire lusso, comfort e prestazioni estreme. Un nuovo capitolo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Bentley La nuova era di Bentley Torcal: il primo SUV elettrico

Per Bentley non è semplicemente un nuovo modello. È l’inizio di una nuova era. Dopo oltre un secolo di grandi motori, lusso artigianale e granturismo capaci di attraversare continenti, la Casa di Crewe svela la Torcal, il primo SUV completamente elettrico della sua storia. Un modello destinato a segnare una svolta profonda, perché non rappresenta soltanto l’ingresso nel mondo a batteria, ma introduce il linguaggio stilistico e tecnologico che caratterizzerà le Bentley del domani.

Lunga cinque metri, potente fino a 888 CV e capace di percorrere fino a 600 chilometri con una ricarica, la nuova Torcal punta a ridefinire il concetto di SUV di lusso ad alte prestazioni.

Design inedito, ma con il DNA Bentley

La Torcal inaugura una nuova filosofia stilistica sviluppata dal team guidato da Robin Page. Le proporzioni restano quelle tipiche di una Bentley, con cofano lungo, sbalzi ridotti e una presenza su strada imponente, ma il linguaggio visivo evolve in modo deciso.

Spiccano la nuova calandra illuminata, i gruppi ottici ad alta tecnologia e una silhouette più filante rispetto agli altri SUV del marchio. Il posteriore punta invece su linee pulite e superfici scolpite, con passaruota pronunciati che trasmettono una sensazione di forza anche da ferma.

All’interno ritroviamo l’artigianalità che ha reso celebre Bentley nel mondo. Pelle, lana Merino, alluminio e legni pregiati convivono con una nuova generazione di schermi OLED curvi e con sistemi digitali sviluppati per semplificare l’esperienza a bordo senza rinunciare ai tradizionali comandi fisici.

Prestazioni da supercar e tecnologia a 800 Volt

Sotto la carrozzeria trova posto una piattaforma completamente nuova con due motori elettrici, trazione integrale e architettura a 800 Volt. La versione più potente sviluppa 888 CV e 1.350 Nm, numeri che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e una velocità massima di 260 km/h. Anche la variante d’accesso promette prestazioni impressionanti con 821 CV e 1.194 Nm.

La batteria da 113 kWh permette un’autonomia dichiarata fino a 600 km, mentre la ricarica in corrente continua raggiunge i 400 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. Bentley ha inoltre introdotto sospensioni completamente attive, sterzo integrale e una sofisticata gestione elettronica dell’assetto che punta a combinare comfort da berlina di lusso e dinamica di guida da granturismo.

Lusso, tecnologia e un nuovo suono Bentley

Uno degli aspetti più particolari della Torcal riguarda il lavoro svolto sul fronte acustico. Al posto del tradizionale rombo dei motori Bentley, i tecnici hanno sviluppato una colonna sonora originale chiamata Bentley Dynamic Symphony.

Non si tratta di una semplice simulazione elettronica: il suono è stato creato utilizzando strumenti reali come batteria, viola e basso, con l’obiettivo di mantenere quel legame emotivo tra guidatore e vettura che ha sempre caratterizzato il marchio britannico.

Tra le novità figurano anche il riconoscimento facciale del conducente, l’head-up display con realtà aumentata, il parcheggio remoto tramite app e un pacchetto ADAS che sfrutta ben 25 tra radar, telecamere e sensori.

Due versioni per il debutto

Al lancio la gamma sarà composta da due varianti. La Torcal standard privilegia eleganza e comfort, mentre la Torcal S aggiunge dettagli estetici specifici, pinze freno rosse, elementi esterni neri e una caratterizzazione più sportiva.

Con la Torcal Bentley compie uno dei passi più importanti della sua storia recente. Un SUV elettrico che non rinuncia alle prestazioni estreme e all’artigianalità che hanno costruito la reputazione del marchio, ma che guarda con decisione verso il futuro.