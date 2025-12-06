Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa BMW Neue Klasse iX3: il SUV BMW che anticipa il futuro

BMW ha deciso di cambiare passo con l’elettrico e iniziare un nuovo percorso dedicato a uno sviluppo tecnologico avanzato. Un percorso chiamato Neue Klasse, ed è già molto più di un semplice concetto di design o di un’evoluzione tecnica: è la base di una trasformazione tra le più radicali mai intraprese dalla Casa bavarese. La nuova BMW iX3 è la prima a portarla davvero su strada, trasformando studi, prototipi e anticipazioni in un SUV elettrico che punta a sfidare la concorrenza cinese e americana. La promessa è ambiziosa: più autonomia, più efficienza, più intelligenza, e un’esperienza di guida che esce dagli schemi tradizionali del mondo EV.

La piattaforma Neue Klasse

La rivoluzione comincia da sotto il vestito. Se finora il mondo elettrico BMW si è appoggiato a piattaforme multienergia, con la Neue Klasse il discorso cambia completamente: niente compromessi. La nuova architettura è stata pensata soltanto per vetture 100% elettriche, con una logica diversa da ogni altra BMW precedente. Questo ha permesso agli ingegneri di semplificare tutti i processi — tecnici e produttivi — e ottenere allo stesso tempo prestazioni superiori.

Il cuore del sistema è affidato a quattro supercomputer che gestiscono l’intero veicolo: infotainment, guida assistita, dinamica e funzionalità di base. Questi cervelli elettronici comunicano tra loro a una velocità mai vista prima su un modello del marchio, riducendo cablaggi e centraline, rendendo tutto più leggero, più efficiente e più reattivo. Il risultato si percepisce immediatamente alla guida: niente ritardi, niente impuntature nei comandi del volante o nei sistemi di assistenza. È tutto intuitivo, fluido, naturale. Sembra davvero di interfacciarsi con qualcosa in grado di apprendere prima ancora che venga espresso attraverso un comando.

Una nuova batteria NMC

Il cuore elettrico della nuova iX3 rappresenta uno dei salti tecnologici più importanti della Neue Klasse. Si tratta di una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) completamente nuova, strutturale, integrata direttamente nel pianale dell’auto. La capacità è da 112 kWh lordi (108,9 kWh netti), ma a fare la differenza è la logica costruttiva. Niente moduli separati: le celle cilindriche, grandi come lattine da 25 cl, sono immerse in un mix di fluido e schiuma che favorisce il raffreddamento e aumenta la sicurezza.

Una soluzione permette una maggiore densità energetica, una gestione termica più efficace, la possibilità delle celle di lavorare anche in caso di malfunzionamento di una singola unità e una maggiore rigidità strutturale del telaio. E poi arriva la ricarica. Il sistema opera a 800 Volt e consente picchi fino a 400 kW: bastano 10 minuti per recuperare energia sufficiente a percorrere 370 chilometri. Quasi un record per il segmento. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 805 km: un valore che, nella guida reale, considerando autostrada e traffico, rimane sorprendentemente alto per un SUV di questa stazza.

Design: un nuovo sguardo

Guardandola da fuori, la nuova iX3 segna una rottura con il passato recente e un richiamo alla storia più profonda. C’è una pulizia stilistica che ricorda molto le linee delle BMW degli anni ’60, quelle della prima Neue Klasse, reinterpretate con un linguaggio moderno, creando così una fusione di stilemi attuale e rivolta al futuro. Il doppio rene prende una forma più sottile e geometrica, inserita in un frontale essenziale e tecnologico. Luci allungate, superfici piene, proporzioni equilibrate: è un design che non urla, ma si fa notare per spirito tecnologico.

Dentro, l’impatto è ancora più forte. Sparisce il classico cockpit e arriva un grande schermo obliquo da 17,9 pollici posizionato al centro della plancia, affiancato dal nuovo sistema Panoramic Vision, un display sottile che corre lungo tutta la base del parabrezza e proietta informazioni direttamente nel campo visivo. Un nuovo disegno del volante completa un ambiente minimal, fatto di materiali soft-touch, giochi di luce e un’impostazione molto pulita, quasi lounge. La sensazione è di sedersi dentro un oggetto tecnologico di altissimo livello, ma senza rinunciare al calore tipico delle BMW.

Intelligenza avanzata

E qui arriviamo alla parte più affascinante. BMW definisce la nuova filosofia con il termine Simbiotic Drive, un modo diverso di interpretare i sistemi di assistenza alla guida. La differenza rispetto a quanto visto finora è notevole: la iX3 è in grado di collaborare in modo sinergico con il guidatore. Non disattiva gli ADAS se il conducente interviene, anzi: accoglie le correzioni, le interpreta e si adatta al comportamento di chi guida. È un’auto che reinterpreta il concetto di assistente e che smette di mettere in difficoltà chi prende il controllo in situazioni complesse. Tra le funzioni più sorprendenti:

cambio corsia con lo sguardo: basta guardare nello specchietto durante la guida autonoma che una telecamera interna lo capisce e l’auto effettua la manovra in autonomia;

parcheggio autonomo avanzato: la vettura manovra da sola anche in spazi stretti, gestendo ostacoli a 360°;

integrazione totale con smartphone e smartwatch, per controllare apertura, parcheggio e alcune funzioni del veicolo da remoto.

Sotto al cofano rimane una BMW

Nonostante la vocazione tecnologica, BMW non ha dimenticato il suo DNA. Un supercomputer è dedicato esclusivamente alla dinamica di guida, e si sente. La iX3 monta due motori elettrici, uno per asse, per un totale di 489 CV e 645 Nm, che le garantiscono uno scatto da 0 a 100km/h in 4,9 secondi.

Non è un fulmine da drag race, ma punta alla progressione continua. Nei curvoni veloci si avverte il lavoro dei tecnici BMW per dare vita a un assetto dinamico e in grado di assecondare le esigenze dell’asfalto e della guida. La piattaforma Neue Klasse qui mostra tutta la sua solidità. L’auto è pesante, certo. Ma si muove con una discreta naturalezza.

Prezzi e allestimenti per l’Italia

La BMW iX3 arriva in Italia con tre configurazioni, Base, M Sport e M Sport Pro, tutte abbinate alla motorizzazione 50 xDrive. Il prezzo parte da 69.900 euro, una cifra che la posiziona direttamente nel territorio dei SUV premium com Tesla Model Y, Mercedes EQE SUV e Volvo EX90. La nuova BMW iX3 è una vettura che guarda avanti senza perdere i tratti distintivi del marchio: piacere di guida, qualità premium, cura dei dettagli. È un SUV intelligente, dinamico e confortevole, ma soprattutto pronto per quello che si prospetta essere il mercato elettrico dei prossimi anni.