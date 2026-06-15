Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BMW BMW M Concept Neue Klasse: il futuro sportivo elettrico

La 24 Ore di Le Mans, conclusasi proprio ieri, non è stata solo il teatro di una delle sfide di resistenza più impegnative del mondo, ma è stata anche il teatro per un’importante novità nel campo dell’automotive. BMW ha infatti scelto questo palcoscenico da leggenda per svelare in anteprima mondiale la BMW M Concept Neue Klasse, un veicolo che non è un banale esercizio di stile, ma la manifestazione concreta di ciò che sarà il futuro completamente elettrico del marchio. La M Concept Neue Klasse rappresenta il ponte ideale tra la gloriosa storia nel motorsport e le nuove frontiere tecnologiche, restando fedele al principio guida: “Nata in pista. Progettata per la strada”.

Aerodinamica estrema

Il linguaggio estetico della BMW M Concept Neue Klasse introduce elementi di rottura pur conservando un legame visivo con il passato. Il frontale è dominato dal celebre muso “shark nose” proteso in avanti, dove i fari e il doppio rene si fondono in un’unica unità digitale. Un dettaglio destinato a diventare il nuovo marchio di fabbrica delle future vetture M sono le luci gialle, che richiamano le auto da competizione GT e la BMW M Hybrid V8.

L’aerodinamica è stata scolpita per la massima efficienza: il paraurti anteriore adotta un design in stile “trimarano”, ispirato alle imbarcazioni a vela ad alta velocità, che funge da supporto strutturale allo splitter anteriore. Al posteriore, spiccano le Track Lights tridimensionali e un marcato spoiler ducktail, progettato per aumentare la deportanza sull’asse posteriore. L’innovazione passa anche per i materiali: per la prima volta, la fibra naturale viene utilizzata in modo estensivo per elementi esterni come lo splitter e il diffusore, presentandosi con una finitura raffinata che integra il branding M. La livrea in Monza Red metallizzato completa un’estetica che trasmette potenza e agilità.

L’abitacolo orientato al conducente

L’interno è stato concepito per offrire un’esperienza di guida intensa e totalmente focalizzata sul conducente. L’abitacolo ospita quattro sedili a guscio di nuova concezione, caratterizzati da una finitura bicolore in pelle Merino nei colori Bathurst Blue e Berry Red. Un elemento di assoluta novità è l’impiego della pelle nabuk nera di alta qualità, utilizzata per la prima volta su una vettura M per rivestire il volante, i pannelli porta e il roll bar.

La plancia sospesa, rifinita in materiale knit, è dotata di una retroilluminazione esagonale specifica M, mentre accenti rossi sul selettore del cambio e sui paddle al volante pongono visivamente la performance al centro dell’attenzione. Ogni dettaglio interno, dalle cinture a cinque punti ai display digitali, è pensato per proiettare il guidatore in una nuova dimensione della sportività elettrica.

I quattro motori elettrici

Il vero cuore pulsante della BMW M Concept Neue Klasse risiede nel suo innovativo sistema di trazione BMW M eDrive, basato sulla tecnologia Gen6. Questo concetto di propulsione combina quattro motori elettrici gestiti da un software di controllo centrale rivoluzionario denominato “Heart of Joy”. Grazie al controllo integrato e specifico per ciascuna ruota, la vettura promette una dinamica di guida e una precisione in pista senza precedenti, con una risposta diretta ai comandi del pilota e una capacità di recupero dell’energia ottimizzata.

L’architettura a 800 volt e la batteria ad alta tensione, con una capacità superiore a 100 kWh, garantiscono non solo un’elevata autonomia, ma anche una potenza straordinaria nell’erogazione dell’energia ai motori. Inoltre, l’alloggiamento della batteria è stato integrato strutturalmente nel telaio, collegandosi direttamente agli assi anteriore e posteriore per migliorare ulteriormente la rigidità e la dinamica di guida complessiva. Con questo concept, BMW dimostra che il passaggio all’elettrico non è un limite, ma un’opportunità per elevare le prestazioni M a un livello superiore.