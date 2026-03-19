Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa BMW Nuova BMW i3: potenza e autonomia al primo posto

Un cultore BMW farà ancora fatica a emozionarsi davanti a un progetto elettrico, tuttavia i tecnici del brand bavarese si sono impegnati per trasmettere il family feeling con una visione futuristica. La nuova BMW i3 è la prima Serie 3 a essere progettata su una piattaforma specifica per EV, trovando collocazione nella gamma accanto alle versioni ibride e termiche.

La BMW i3 è costruita sulla nuova piattaforma elettrica Neue Klasse, la seconda dopo il lancio della iX3. La berlina non ha nulla in comune sul piano tecnico con l’attuale Serie 3 termica, giunta oramai a fine carriera. Grazie a questo approccio la Casa tedesca è riuscita a innovare con soluzioni aerodinamiche ricercate e un’autonomia sbalorditiva: 900 km nel ciclo di omologazione WLTP.

Linguaggio stilistico della Neue Klasse

La nuova BMW non di discosta dalle dimensioni di una berlina media: lunghezza 476 cm, larghezza 187 e altezza 148, con un passo di addirittura 290 cm. La piattaforma elettrica dedicata offre un maggiore spazio all’interno abitacolo, soprattutto per gli occupanti del divano posteriore. Tutte le caratteristiche distintive della Serie 3 con motore a combustione vengono superate dalle nuove proporzioni della berlina: cofano lungo, abitacolo arretrato e sbalzi ridotti, unendo superfici tese a linee più elementari.

Il risultato estetico è innovativo con un doppio rene più sottile e orizzontale, che si integra con i gruppi ottici e i sensori degli assistenti alla guida in un’unica fascia. Per quanto la soluzione possa essere all’avanguardia, a un purista si alzerà la pressione per la mancanza della classica mascherina a doppio rene, con una firma luminosa nel frontale più semplice e in linea con lo stile dei quattro fari BMW, ma in modo radicalmente diverso rispetto al passato. La carrozzeria risulta filante con meno nervature e maniglie a filo per migliorare l’efficienza aerodinamica. Nella zona posteriore i fari sono sottili e sviluppati in orizzontale, con una grafica luminosa tridimensionale.

Potenza e autonomia al primo posto

La i3 50 xDrive vanta due motori elettrici – uno per asse – per una trazione integrale impeccabile. La potenza arriva a 469 CV, con una coppia di 645 Nm, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Sotto la carrozzeria viene sviluppata la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, con un motore sincrono al posteriore e uno asincrono all’anteriore. Quest’ultimo entra in azione solo quando c’è bisogno di più trazione e potenza, mentre quello posteriore è sempre attivo.

L’architettura a 800 volt offre la possibilità di una ricarica rapidissima. La i3 può arrivare fino a 400 kW in corrente continua, per un recupero fino a 400 km di autonomia in circa 10 minuti. Passa dal 10 al 80% in poco più di 20 minuti. L’abitacolo è minimal come quello della iX3: i materiali sono sostenibili e piacevoli al tatto, con rivestimenti riciclati. A bordo ci sono pochi tasti fisici. Spicca il sistema BMW Panoramic Vision, che parte alla base del parabrezza da un montante all’altro e che prende il posto di un tradizionale cruscotto.

Lo schermo centrale da 17,9 pollici consente la navigazione e trasmette tutte le info principali con i dati di viaggio. Non manca il sistema head-up display (optional), che proietta le informazioni principali direttamente nel campo visivo del guidatore con un effetto tridimensionale. In attesa di conferme ufficiali, la nuova BMW i3 arriverà entro fine anno nelle concessionarie a un prezzo di partenza di circa 60.000 euro.