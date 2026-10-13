Ufficio Stampa BYD BYD Atto 8: il SUV elettrico a sette posti fa il suo debutto a Parigi

Nove minuti per ricaricare quasi completamente la batteria di un SUV elettrico a sette posti. È questa la promessa con cui BYD presenta la nuova Atto 8 al Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove il marchio cinese ha portato il modello destinato a occupare il vertice della rispettiva gamma europea.

Lunga oltre cinque metri e disponibile con trazione posteriore oppure integrale, la vettura arriverà sul mercato nella prima parte del 2027. La Casa punta soprattutto sulla tecnologia FLASH Charging, che permette di passare dal 10 al 97% di carica in nove minuti, a patto di utilizzare un’infrastruttura compatibile. Ma le novità non finiscono qui, perché Atto 8 garantisce fino a 653 km di autonomia e, nella versione di punta, prestazioni da sportiva.

Cinque metri di SUV, ma lo spazio non manca

5.040 mm di lunghezza, 1.996 di larghezza e 1.760 di altezza: Le dimensioni fanno al caso di chi cerca parecchio spazio a bordo. Tra i sette sedili distribuiti su tre file e un bagagliaio comunque in grado di conservare almeno 270 litri, non hanno nulla di cui lamentarsi le famiglie. Una volta abbattuti i sedili della seconda e della terza fila, il volume disponibile tocca i 1.960 litri, a cui vanno aggiunti i 136 litri di vano supplementare davanti, utile per sistemare i cavi di ricarica oppure gli oggetti che si preferisce tenere separati dai bagagli.

Sul fronte del design, BYD ha seguito il corso stilistico già adottato sulle precedenti vetture. Il frontale presenta fari Matrix LED e luci diurne sottili, mentre lungo le fiancate corre una linea che parte dalle portiere anteriori e raggiunge il passaruota posteriore. Il montante C è scuro, quello D presenta una finitura cromata e dietro troviamo gruppi ottici con motivo denominato “Infinity Knot”, insieme al logo BYD illuminato. Anche l’aerodinamica ha ricevuto attenzione, con uno spoiler integrato nel tetto e alcuni elementi ricavati sui pannelli posteriori.

Due versioni, fino a 775 CV

Sotto la carrozzeria trova posto la Blade Battery di seconda generazione, con una capacità di 115 kWh comune a entrambe le motorizzazioni. La prima è denominata Design RWD e sfrutta un singolo motore elettrico posteriore da 340 kW, equivalenti a 462 CV, con una coppia massima di 365 Nm. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede otto secondi, mentre l’autonomia nel ciclo combinato WLTP raggiunge 653 km.

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Per avere a disposizione la trazione integrale tocca orientarsi sulla Excellence AWD, dotata di una seconda unità elettrica sull’asse anteriore. La potenza complessiva sale a 570 kW, pari a 775 CV, abbinati a 775 Nm di coppia che valgono uno 0-100 in 4,6 secondi. Mica male per una vettura che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe trasportare comodamente sette persone e i relativi bagagli. Pur avendo la stessa capacità dell’accumulatore, qualche rinuncia va fatta a livello di percorrenza, che scende a 602 km. Saranno le prove su strada a chiarire quanto le due versioni riescano ad avvicinarsi ai valori dichiarati nell’utilizzo quotidiano.

La ricarica è il vero colpo di scena

Intervalli infiniti alla colonnina, è stato un piacere. Le attese finalmente scendono quasi ai livelli dei veicoli termici grazie alla Flash Charging, tecnologia che debutta su una BYD in Europa proprio con la Atto 8. In nove minuti la batteria passerebbe dal 10 al 97% di ricarica, un netto passo in avanti rispetto al tradizionale 10-80% normalmente utilizzato per comunicare i tempi di ricarica delle auto elettriche.

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E il dato fa ancora più clamore se rapportato ai 115 kWh della batteria. Ma i sostenitori dell’elettrico dovrebbero aspettare prima di cantar vittoria perché, naturalmente, non basta collegare Atto 8 alla prima colonnina disponibile. La prestazione dichiarata richiede infrastrutture compatibili con il sistema Flash Charging e rimane da capire quanto rapidamente questa tecnologia potrà diffondersi sulle nostre strade. Tutto molto bello, insomma, a una condizione: che in Europa proliferino colonnine adatte.

Sulla carta BYD vuole però fare sul serio: 3.000 stazioni Flash Charging da installare nel Vecchio Continente entro la fine del 2027. Staremo a vedere se la Casa cinese terrà fede ai piani o se sopraggiungeranno delle difficoltà: solo allora potremo farci una prima idea sulla fattibilità del progetto, affascinante sì, ma anche parecchio ambizioso.

Sedili con massaggio anche nella seconda fila

L’abitacolo nasconde parecchi assi nella manica. BYD ha previsto un tetto panoramico in vetro da 2,39 metri quadrati, una plancia sviluppata orizzontalmente, materiali morbidi nelle principali zone di contatto e, davanti al conducente, la strumentazione digitale da 10,25 pollici, affiancata da un head-up display widescreen da 26 pollici. Al centro domina invece il touchscreen da 15,6 pollici, attraverso il quale si gestiscono le principali funzioni dell’auto.

Il sistema multimediale comprende Google Built-in, con Maps, Assistant e applicazioni disponibili sul Play Store. Per quanto riguarda i sedili, i due anteriori sono riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio, lo stesso trattamento riservato anche ai due posti esterni della seconda fila, mentre nella terza sono presenti poggiatesta regolabili.

Tutti i rivestimenti sono in pelle e il climatizzatore automatico a tre zone permette ai passeggeri posteriori di regolare la temperatura attraverso un pannello dedicato. Completano la dotazione due basi wireless da 50 W per gli smartphone e diverse prese USB-C distribuite nell’abitacolo, che non sono tutte uguali. Quelle anteriori arrivano entrambe a 60 W, mentre dietro se ne trova una da 18 W e un’altra da 60 W, così da poter ricaricare contemporaneamente più dispositivi, pure durante i viaggi con tutti e sette i posti occupati.

Un vano riscalda le bevande

Tra gli accessori compare anche un vano anteriore capace di raggiungere temperature comprese tra -6 e 50 °C, pensato per conservare al fresco oppure riscaldare bevande e altri prodotti. L’impianto audio cambia invece in base all’allestimento: sulla Design RWD sono previsti dieci altoparlanti, mentre la Excellence AWD dispone di un sistema DiSound con 21 diffusori.

Dopo la presentazione al Salone di Parigi, BYD si prepara dunque a entrare con Atto 8 nella fascia di vertice del mercato europeo, affidandosi a prestazioni elevate e una tecnologia di ricarica che potrebbe rappresentare uno dei suoi principali argomenti commerciali. Per avere un quadro dettagliato dei prezzi l’appuntamento è rimandato: la commercializzazione inizierà nella prima parte del 2027, quando sarà possibile capire anche quali dotazioni e soluzioni di ricarica saranno effettivamente disponibili nei diversi Paesi europei.