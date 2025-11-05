Fino a 10.750 euro di sconto: il Black Friday BYD è già iniziato

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

C’è chi si prepara alle offerte del Black Friday e chi, come BYD, decide di giocare d’anticipo. Il marchio cinese, ormai tra i protagonisti della transizione elettrica in Europa, lancia una promozione che mira a svecchiare il parco auto italiano: fino a 10.750 euro di sconto per chi sceglie di passare a un’auto 100% elettrica. Con il nome “Back Friday”, l’offerta segue tre step di sconti a seconda dell’età della vettura che si da in permuta. Un modo per anticipare il periodo delle grandi occasioni, ma anche per spingere il rinnovamento del parco auto italiano, tra i più vecchi del continente.

Come funziona l’offerta

Lo sconto funziona in modo progressivo in base all’età del veicolo in permuta. Un’auto immatricolata da meno di 5 anni può ottenere fino a 6.290 euro di sconto sull’acquisto di un nuovo modello BYD. Per le vetture tra i 5 e i 10 anni di vita, lo sconto può salire fino a 9.900 euro, mentre per chi rottama o permuta un veicolo con più di 10 anni, il bonus può raggiungere il tetto massimo di 10.750 euro. Una strategia che, subito dopo l’uscita degli ecoincentivi statali, punta a mantenere alta la scontistica sul prezzo dell’elettrico e conquistare chi magari non è riuscito a prenotare il proprio sconto.

Facciamo un esempio concreto

L’offerta è complessa e lo sconto cambia per ogni modello e allestimento della gamma BYD, perciò facciamo un esempio prendendo come riferimento una delle vetture più amate della gamma BYD: la Dolphin, che in Italia ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie a dimensioni compatte e autonomia generosa. In versione Design, la Dolphin parte da 36.790 euro di listino. Con l’offerta Back Friday, il prezzo può scendere sensibilmente:

3.200 euro di sconto con la permuta di un’auto recente;

5.750 euro per un’auto con età compresa tra 5 e 10 anni;

6.470 euro per un veicolo con più di 10 anni.

A seconda del modello scelto, la promozione può variare, ma la logica resta la stessa: più datata è l’auto che si consegna, maggiore è il risparmio sull’elettrico. La vettura con il maggior risparmio è la Atto 3 nella versione My2024 top di gamma, che ottiene lo sconto massimo di 10.750 euro.

Svecchiare il parco auto

L’età del parco auto è un tema che in Italia pesa come un macigno: secondo gli ultimi dati, l’età media delle auto è di oltre 13 anni, un record negativo a livello europeo. Negli ultimi dodici mesi, l’età media circolante è addirittura aumentata di due anni per le auto a benzina e diesel, segno di un mercato ancora rallentato nel ricambio.

Con questa mossa, BYD si conferma tra i costruttori più aggressivi sul mercato europeo. La gamma, composta da modelli come Dolphin Surf, Seal, Atto 3 e Tang, offre un mix di autonomia, dotazioni e qualità costruttiva difficilmente eguagliabili nella stessa fascia di prezzo. L’offerta del Black Friday anticipato è disponibile in tutta la rete ufficiale BYD e rappresenta un’occasione concreta per entrare nel mondo dell’elettrico, senza dover aspettare incentivi statali o bonus straordinari.

E chissà che questo venerdì black anticipato non diventi, per molti automobilisti italiani, il giorno della svolta green.