Autonomia da record e ricarica veloce: la nuova Battery Blade 2.0 di BYD

L’innovazione che BYD ha recentemente presentato al mondo non è un semplice aggiornamento tecnico, ma rappresenta l’abbattimento delle ultime barriere psicologiche e pratiche che ancora frenano la diffusione di massa della mobilità elettrica. Il fulcro di questa rivoluzione risiede nella combinazione tra la Blade Battery 2.0 e la tecnologia FLASH Charging, un binomio capace di rendere il rifornimento di energia rapido e intuitivo quanto un normale pieno di carburante. Grazie a una potenza di ricarica senza precedenti, è oggi possibile passare dal 10% al 97% della capacità in soli nove minuti, eliminando di fatto le lunghe attese alle colonnine che hanno caratterizzato la prima fase dell’elettrificazione.

Densità e chimica evoluta

Sviluppata attraverso sei anni di ricerca intensiva, la seconda generazione della Blade Battery di BYD è riuscita a superare il tradizionale compromesso tra densità energetica e velocità di ricarica. Grazie al sistema di trasporto ionico denominato “FlashPass”, l’azienda ha spinto oltre i limiti la chimica Litio-Ferro-Fosfato (LFP). Questo sistema si basa su tre innovazioni strutturali: il catodo “Flash-Release” per un rilascio accelerato degli ioni, un elettrolita ottimizzato dall’intelligenza artificiale e un anodo “Flash-Intercalate” che permette l’inserimento del litio in modalità 3D a 360°.

Questi accorgimenti tecnici non solo riducono la resistenza interna, limitando il calore generato, ma permettono un incremento della densità energetica del 5%. Il risultato è straordinario: le vetture equipaggiate con questa tecnologia possono ora superare i 1.000 km di autonomia secondo il ciclo CLTC. Inoltre, BYD ha introdotto uno strato SEI (Solid Electrolyte Interphase) ultra-sottile e autoriparante, che garantisce stabilità chimica e una longevità superiore, con un degrado della capacità ridotto del 2,5% rispetto alla versione precedente.

Potenza estrema anche a -30°C

Se la batteria è il cuore, il FLASH Charger è il sistema circolatorio di questa nuova era. Capace di erogare fino a 1.500 kW attraverso un singolo connettore, questa stazione di ricarica sfida le leggi della fisica applicata. Uno degli aspetti più critici dell’elettrico, ovvero il calo di prestazioni durante l’inverno, viene risolto brillantemente: anche a temperature estreme di -30°C, il sistema è in grado di ricaricare una Blade Battery 2.0 dal 20% al 97% in soli 12 minuti.

Il design stesso della stazione è stato rivoluzionato con una struttura a forma di “T” sospesa. Questa soluzione evita che cavi e connettori entrino in contatto con lo sporco o l’umidità del terreno, mentre un sistema di carrucole con guida su binario rende l’operazione di aggancio estremamente leggera e semplice per l’utente. Per non sovraccaricare la rete elettrica, ogni stazione integra sistemi di accumulo che fungono da amplificatori di potenza durante i picchi di domanda.

Il debutto europeo

Nonostante le prestazioni velocistiche, la sicurezza rimane la priorità assoluta. La Blade Battery 2.0 ha superato test estremi, come il Nail Penetration Test (perforazione con chiodo) eseguito simultaneamente alla ricarica FLASH, senza generare fumo o fiamme. Persino dopo un corto circuito forzato di quattro celle con temperature superiori ai 700°C, la batteria non ha mostrato fenomeni di thermal runaway.

L’Europa si prepara ad accogliere questa tecnologia a partire da aprile, con il marchio premium DENZA. Il modello di punta sarà la DENZA Z9GT, una shooting brake gran turismo che nella sua versione RWD Long Range adotterà un’architettura a 1000V per offrire circa 800 km di autonomia. La produzione dei modelli destinati al mercato europeo inizierà ad agosto, con le prime consegne previste entro la fine del 2026, supportate da un piano di installazione capillare di stazioni FLASH Charging in tutto il continente.