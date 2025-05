Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa BYD La piccola BYD Dolphin Surf arriva in Italia con un prezzo "democratico"

Sfreccia tra le corsie strette della città come un pesce tropicale in un acquario di vetro. Fa lo slalom tra le auto parcheggiate, ammicca con i fari affilati, strappa un sorriso a chi la incrocia. Questo è l’identikit della nuova BYD Dolphin Surf, l’elettrica compatta che promette di cambiare il concetto di mobilità urbana in Europa. E parte da un prezzo che suona come una provocazione: 18.990 euro. Sicuramente un modo convincente per avvicinare più persone al mondo delle macchine alla spina.

BYD, acronimo di “Build Your Dreams”, ha messo le cose in chiaro su quelle che sono le sue ambizioni immettendo nel mercato, in meno di tre anni, otto modelli EV nel Vecchio Continente. La Dolphin Surf è l’ultima dell’elenco, ma potrebbe essere la prima per gradimento, anche nel mercato italiano.

Compatta con cervello

Con i suoi 3,99 metri di lunghezza e una maneggevolezza felina, la BYD Dolphin Surf si muove con disinvoltura nel traffico urbano. Il merito va anche alla piattaforma e-Platform 3.0, progettata da zero per le auto elettriche, che le garantisce un passo da 2.500 mm e uno spazio interno che nulla ha da invidiare a modelli di segmento superiore. A bordo ci stanno comodi quattro adulti e pure la spesa del sabato, grazie a un bagagliaio da 308 litri, espandibile fino a 1.037.

Il design è un mix ben riuscito tra funzionalità e personalità. Lateralmente si notano subito la linea arcuata, il montante C con motivo ghiacciato e lo spoiler posteriore che fa tanto auto da rally. Ma è dentro che la piccola di BYD sorprende: materiali piacevoli al tatto, dettagli colorati in stile cyberpunk, sedili sportivi e un infotainment con schermo rotante da 10,1 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La plancia, invece, è un esercizio di minimalismo funzionale. Semplice, ma mai banale.

Blade Battery e motori puliti, ma scattanti

L’anima tecnologica dell’auto è la famosa Blade Battery al litio ferro fosfato (LFP), simbolo della crociata BYD contro il cobalto. Sicura, longeva e performante. Tre le versioni disponibili: Active, Boost e Comfort. La base parte con 30 kWh di batteria, 65 kW di potenza e 220 km di autonomia WLTP, mentre la Comfort arriva a 115 kW, 310 km di range e uno 0-100 in appena 9,1 secondi. La ricarica? Rapida e flessibile. Con la corrente continua si passa dal 10 all’80% in mezz’ora, mentre la trifase da 11 kW garantisce una carica completa in poche ore. Perfetta per chi ricarica di notte o tra un caffè e una riunione.

Dotazione ricca, anche per i più parsimoniosi

Una delle magie BYD è che tutte le versioni sono già complete. Anche la entry-level Active include accesso NFC, cruise control adattivo, V2L (cioè, si può alimentare un frullatore da campo o un computer direttamente dalla batteria), sedili in pelle vegana, sensori di parcheggio e molto altro. La Comfort aggiunge lusso e tecnologia: fari full LED, telecamera a 360°, vetri oscurati, sedili riscaldati e ricarica wireless per lo smartphone. Il tutto condito da un prezzo democratico.

Il listino prezzi

La BYD Dolphin Surf non bada solo all’estetica. Il telaio è costruito con il 68% di acciaio ad alta resistenza, e l’intera gamma è dotata di un pacchetto ADAS completo: frenata automatica, mantenimento corsia, cruise intelligente, airbag a profusione e assistenza alla guida evoluta. Non mancano nemmeno la chiamata d’emergenza e i tre punti ISOFIX. Perché anche la sicurezza, in BYD, è di serie.

Infine, la Dolphin Surf ha già conquistato i giudici dei World Car Awards 2025, vincendo il titolo di World Urban Car. Un premio per una vettura che, senza pretese da premium, offre sostanza, stile e innovazione. Consegne in Italia da maggio, garanzia fino a otto anni sulla batteria, e una missione chiara: portare l’elettrico al popolo, senza compromessi. Come anticipato, la vettura parte da 18.990 euro.