Fonte: Lulop/Getty Images La BYD Dolphin Surf viene messa in palio nel nuovo game show di Amadeus

Sfreccia, luccica, strappa applausi. Con buona pace dei concorrenti del nuovo game show The Cage – Prendi e Scappa, la vera star del programma è lei: la nuova BYD Dolphin Surf. Elettrica, compatta, colorata e con un’anima pop, conquista un ruolo da protagonista a quattro ruote del quiz adrenalinico condotto da Amadeus e Giulia Salemi, in onda ogni sera alle 20:30 sul canale Nove. Filosofie che si incontrano. Se The Cage mette alla prova sangue freddo, agilità mentale e spirito di fuga, la Dolphin Surf lo incarna.

Un’auto da premio

Nel cuore del programma, tra prove a tempo e sfide testa a testa, c’è una “gabbia delle meraviglie” dove i concorrenti mirano al bersaglio grosso. Il premio finale? Esatto: una Dolphin Surf fiammante, pronta a essere aggiudicata, come un bottino da rubare. BYD sta ribaltando le regole del gioco in Europa. In meno di tre anni ha messo in campo otto modelli full electric, tutti pensati per essere concreti, affidabili e smart. Ma la Dolphin Surf ha qualcosa in più: è divertente. Non ha l’aria seriosa delle premium da salotto, né tanto meno l’anonimato delle piccole economiche. È un pesce tropicale nel traffico, agile, colorato, pieno di good vibes.

Con un motore 100% elettrico, autonomia fino a 507 km nel ciclo urbano WLTP e ricarica rapida fino a 85 kW, ti accompagna ogni giorno, in città e fuori, senza stress. Dentro, poi, ti lascia stupito: schermo rotante da 10,1″, infotainment intelligente, materiali soft-touch, sedili comodi e tanto spazio per gambe e bagagli. Realizzata per piacere, ma anche per durare.

I prezzi provocano

Linee fluide, spoiler sportivo, dettagli accesi: la filosofia Ocean Aesthetics fa centro al primo colpo. La Dolphin Surf permette di distinguersi e, allo stesso tempo, muoversi in modo sostenibile. Il telaio in acciaio ad alta resistenza (68%) e il pacchetto ADAS di serie (frenata automatica, cruise adattivo, assistenza attiva alla guida) dimostrano che, sotto l’aspetto spensierato, c’è una base solida. Dal sicurezza al comfort, fino alla tecnologia, ha “fatto i compiti”. Anche nella versione base.

Ecco il colpo di scena finale: i prezzi di listino partono da 18.990 euro. Già così, suona come una dichiarazione di guerra alle concorrenti termiche. Ma quando scopri che anche la versione Active include accesso NFC, sedili in pelle vegana, V2L, sensori, cruise control e molto altro ti rendi conto che è una proposta seria. La variante Comfort, la più completa, prevede 115 kW di potenza, autonomia estesa, fari full LED, retrocamera a 360°, ricarica wireless e vetri oscurati. Inoltre, con la famosa Blade Battery LFP BYD (senza cobalt), ti metti in garage un mezzo attuale.

In un mondo dove tutte le auto vogliono essere aggressive, premium, “da business”, la Dolphin Surf sceglie una seconda strada. Quella della spensieratezza consapevole. Ti invita a muoverti meglio, senza mai rinunciare al piacere. E ora, grazie a The Cage – Prendi e Scappa, si prende pure la scena televisiva. Game show, adrenalina, una Panda elettrica del futuro con la faccia simpatica e ben fatta. Insomma, nel game show di Amadeus chi vince… scappa. Ma lo fa con stile.