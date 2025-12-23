Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa BYD La crescita record di BYD

BYD, costruttore numero 1 in Cina, ha festeggiato il traguardo dei 15 milioni di NEV prodotti, dimostrando l’impegno irrefrenabile nel car market green. Per veicoli a nuova energia si intendono sia i modelli 100% full electric (BEV) sia quelli elettrificati con la tecnologia Super Hybrid con sistema DM. L’obiettivo della Casa di Shenzen è quello di creare più proposte possibili per gli automobilisti di domani che cercano performance, efficienza e costi sostenibili di gestione.

La produzione globale di BYD garantirà la possibilità di ridurre la temperatura del pianeta di un grado. Nella factory di Jinan, in Cina, è stato immortalato il veicolo numero 15 milioni prodotto. I vertici sono riusciti a costruire un’azienda da sogno, dall’inglese Build Your Dreams, in pochi anni. Il marchio automobilistico è stato fondato nel 2003, rientrando nella BYD Company, nata nel 1995. La società si è dedicata alla produzione di veicoli elettrificati, potendo vantare già un importante know-how sulle batterie nel ramo dell’azienda non focalizzato sulle quattro ruote. In 20 anni BYD è diventata un punto fermo dell’industria 2.0, creando internamente gran parte degli elementi tecnici e dei materiali, dalla fase di ricerca all’assemblaggio.

La forza di BYD

A differenza di Tesla che ha puntato esclusivamente sulle EV, il colosso cinese ha differenziato, proponendo delle vetture ibride super efficienti. Nel maggio 2022, con la linea di veicoli Seal, BYD ha lanciato sul mercato le prime auto elettriche con tecnologia cell-to-body, che integrano la batteria nel corpo del veicolo, sostituendo la precedente tecnologia cell-to-pack, introdotta da Contemporary Amperex Technology. La gamma si è allargata con un focus sull’export con enormi navi cargo che hanno iniziato a salpare in direzione dei principali poli mondiali.

A ottobre 2024 BYD ha dato fiducia a Maria Grazia Davino, ex responsabile di Stellantis per il Regno Unito. La nomina ha rappresentato un ulteriore step di crescita per il produttore cinese, che ha tutta l’intenzione di scalzare i top brand europei e americani. Al termine del 2024 BYD ha superato Tesla per ricavi, oltrepassando la soglia dei 100 miliardi di dollari. Sono già previsti piani per raddoppiare il numero di concessionarie entro la fine del 2026. BYD ad oggi è presente in 33 Paesi europei con circa 1.000 punti vendita.

Crescita inarrestabile

L’espansione record dell’azienda e la crescente popolarità dei suoi modelli, tra cui la city car Dolphin Surf, hanno permesso di passare da 10 a 15 milioni di veicoli prodotti in soli 13 mesi. Pensate che la quota 14 milioni era stata toccata lo scorso 9 ottobre 2025. Nei primi 11 mesi del 2025 la produzione totale ha raggiunto 4,182 milioni di veicoli, con una crescita dell’11,3% su base annua. Nello stesso periodo, le vendite all’estero hanno toccato quota 917.000 unità, migliorando il totale registrato nell’intero 2024.

BYD può vantare una presenza in oltre 110 Paesi e regioni. Nei primi tre trimestri dell’anno, la Casa di Shenzen ha investito 5,3 miliardi di euro in R&D, con uno sviluppo del 31% rispetto all’anno precedente, facendo schizzare il computo complessivo a oltre 26,65 miliardi di euro. I tecnici cinesi si sono ulteriormente specializzati nella chimica e nell’architettura delle batterie fino a raggiungere i sistemi avanzati di assistenza alla guida e alla ricarica Flash Charging a megawatt, che permette tempi di ricarica paragonabili a quelli del rifornimento di carburante e che sarà introdotta anche in Europa nel 2026.