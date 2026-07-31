Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BYD BYD Racco, una kei car per conquistare il Giappone

Il mercato delle auto compatte sta vivendo una trasformazione epocale con l’arrivo della BYD RACCO, la prima “Kei car” completamente elettrica sviluppata dal colosso cinese specificamente per le esigenze della mobilità urbana. Questa vettura rappresenta una sfida tecnologica importante: portare le prestazioni e la sicurezza dei veicoli elettrici di fascia alta in un formato estremamente compatto e accessibile, con l’obiettivo ambizioso di contribuire a “raffreddare la temperatura terrestre di 1°C” attraverso la diffusione di veicoli a nuove energie.

Design: linee rassicuranti

La BYD RACCO introduce un nuovo linguaggio stilistico denominato “Humanistic Warmth”, che evolve la celebre filosofia “Ocean Aesthetics” del marchio. A differenza delle linee più affilate di altri modelli della serie Ocean, la RACCO punta su forme arrotondate e amichevoli per trasmettere un senso di calore e protezione.

Le dimensioni sono tipiche delle vetture cittadine: una lunghezza di 3.395 mm, una larghezza di 1.475 mm e un’altezza di 1.800 mm, con un passo di 2.520 mm. Il frontale è caratterizzato da fari LED a forma di “D” (ispirati al logo del brand) e un paraurti senza griglia tipico dei veicoli elettrici. Il posteriore è definito da una firma luminosa orizzontale “coast-to-coast” con un design che richiama le increspature dell’acqua.

Interni: spaziosità e soluzioni smart

Nonostante le dimensioni esterne contenute, l’abitacolo è stato progettato per massimizzare il volume utile, posizionandosi ai vertici della classe per lunghezza e larghezza interna. L’ambiente, dominato da toni neri e beige (nella versione Premium), offre ben 30 vani portaoggetti studiati per l’uso quotidiano, inclusi porta tazza termici, slot per smartphone e alloggiamenti specifici per ombrelli bagnati e fazzoletti.

Una delle dotazioni più pratiche è rappresentata dalle doppie porte scorrevoli elettriche di serie su tutti gli allestimenti, che facilitano l’accesso anche nei parcheggi più stretti. La versione top di gamma include persino un sistema di apertura “hands-free” che si attiva rilevando il movimento del piede. La capacità del bagagliaio è sorprendente per il segmento: da 280 litri in configurazione standard fino a ben 1.372 litri abbattendo i sedili posteriori.

Motori e performance: agilità senza stress

Sotto il cofano, la BYD RACCO monta un motore anteriore capace di erogare una potenza di 47 kW (64 CV) e una coppia massima di 160 Nm. Questa unità è stata sviluppata specificamente per affrontare le pendenze più ostiche, garantendo ripartenze fluide anche su salite con una pendenza del 40%. Il conducente può scegliere tra quattro modalità di guida: ECO, NORMAL, SPORT e SNOW.

L’efficienza energetica è garantita dal sistema X-PACK, che integra i principali componenti di controllo elettrico direttamente nel pacco batteria, ottimizzando lo spazio e la sicurezza in caso di collisione.

Batteria, autonomia e ricarica

La vettura utilizza l’esclusiva Blade Battery al litio-ferro-fosfato (LFP) con tecnologia CTB (Cell To Body), che rende la batteria stessa parte integrante della struttura del telaio. Sono disponibili due varianti:

versione 200: batteria da 22,4 kWh per un’autonomia di 210 km (ciclo WLTC), pensata per un utilizzo prettamente cittadino;

batteria da 22,4 kWh per un’autonomia di (ciclo WLTC), pensata per un utilizzo prettamente cittadino; versioni 300 Plus/Premium: batteria da 35,84 kWh per un’autonomia di 320 km (ciclo WLTC), ideale per chi effettua spostamenti a lungo raggio o vuole ridurre la frequenza di ricarica.

Per quanto riguarda il ripristino dell’energia, la ricarica rapida supporta potenze fino a 37 kW per la batteria piccola e 50 kW per quella più capiente.

Sicurezza e tecnologia all’avanguardia

La dotazione tecnologica è completata da un sistema ADAS avanzato con telecamera 4K da 8 megapixel e radar millimetrico, progettato per riconoscere con precisione ostacoli e corsie in contesti urbani complessi. Di rilievo è la funzione CPD (Child Presence Detection), che avvisa il proprietario e attiva il climatizzatore se rileva la presenza di bambini o animali dimenticati a bordo dopo la chiusura. Infine, il sistema supporta gli aggiornamenti Over-The-Air (OTA) gratuiti, permettendo al veicolo di migliorare le proprie funzioni software nel tempo senza recarsi in officina.

Listino prezzi

Al lancio, la BYD RACCO viene proposta con i seguenti listini (espressi in Yen giapponesi):