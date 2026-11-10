Lusso estremo e tecnologia cinese: la nuova ammiraglia BYD offre quattro motori elettrici, interni da prima classe e un prezzo stimato vicino ai 280mila euro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Yangwang Altior: la limousine di BYD

Una limousine lunga quanto una piccola stanza, capace di ruotare su se stessa e persino di galleggiare in caso di emergenza. La nuova Yangwang Altior porta il lusso automobilistico cinese in un territorio dove, fino a pochi anni fa, sembravano esserci soltanto Rolls-Royce e Mercedes-Maybach. Presentata ad Abu Dhabi, l’ammiraglia del marchio premium di BYD combina dimensioni imponenti, tecnologie insolite e un abitacolo progettato soprattutto per chi viaggia sui sedili posteriori. Dopo aver attirato l’attenzione con la hypercar U9 capace di superare i 500 km/h, Yangwang cambia completamente registro. Questa volta non conta arrivare prima, ma viaggiare nel massimo comfort. Il prezzo? Circa 280.000 euro.

5,6 metri di lusso ispirati alla tradizione cinese

Le proporzioni chiariscono immediatamente le ambizioni del progetto. La Altior misura 5.600 mm di lunghezza, 2.030 di larghezza e 1.590 di altezza, con un passo di 3.500 mm. Dimensioni che permettono di ricavare un abitacolo particolarmente spazioso, senza rinunciare a un’estetica riconoscibile.

Il frontale quasi verticale prende ispirazione dal ding, antico recipiente cerimoniale cinese in bronzo. La calandra è composta da elementi lucidati singolarmente, mentre i gruppi ottici integrano dodici elementi mobili che si illuminano progressivamente all’avvicinarsi del proprietario.

Le portiere anteriori raggiungono un’apertura di 80 gradi, quelle posteriori arrivano a 90, facilitando l’accesso. Non mancano nemmeno gli ombrelli integrati, un particolare che richiama direttamente le limousine britanniche.

All’interno trovano posto soltanto quattro persone. I passeggeri posteriori dispongono di oltre 1,2 metri per le gambe, poltrone reclinabili, poggiagambe e massaggio meccanico. Una modalità dedicata coordina illuminazione, tendine, climatizzazione, impianto audio e perfino la profumazione dell’ambiente.

Pelle, giada e uno schermo che scende dal soffitto

L’abitacolo cerca di distinguersi anche attraverso materiali legati all’artigianato cinese. Pelle semianilina, legno, tappetini in lana e inserti di giada Hetian convivono con ricami tradizionali di Suzhou e comandi metallici. La tecnologia è altrettanto appariscente. L’impianto Dynaudio Platinum Evidence comprende 39 altoparlanti, mentre uno schermo motorizzato da 21,4 pollici scende dal soffitto per l’intrattenimento e le videochiamate.

Sono presenti addirittura due frigoriferi, uno dei quali, collocato posteriormente, offre 5,5 litri di capacità e può riscaldare oppure raffreddare il contenuto. Il bagagliaio raggiunge 532 litri. Ma le caratteristiche più sorprendenti riguardano la meccanica. La piattaforma e4 impiega quattro motori elettrici indipendenti, uno per ruota, consentendo alla vettura di effettuare il cosiddetto tank turn, una rotazione praticamente sul posto.

Le sospensioni elettroniche DiSus sono progettate per mantenere la stabilità anche in caso di scoppio di uno pneumatico. BYD dichiara inoltre una capacità di galleggiamento temporaneo in situazioni d’emergenza: una funzione di sicurezza, non certo un invito ad attraversare corsi d’acqua.

Oltre 1.000 km di autonomia e un prezzo da Rolls-Royce

La Altior utilizza una batteria Blade di seconda generazione, compatibile con la ricarica Flash Charging. L’autonomia dichiarata supera i 1.000 chilometri nel ciclo cinese CLTC, generalmente più ottimistico rispetto all’omologazione europea WLTP. Capacità della batteria e potenza complessiva non sono ancora state comunicate.

Debutta anche il processore Xuanji A3 a 4 nanometri, destinato alla gestione del sistema di assistenza alla guida God’s Eye A, con funzioni avanzate di navigazione assistita. La gamma comprenderà le versioni Executive e Bespoke, quest’ultima dedicata alle personalizzazioni. Prevista anche la serie limitata Shanhe Dingyun, realizzata in 399 esemplari, mentre nel 2027 arriverà una configurazione a cinque posti.

Il prezzo ufficiale resta da definire, ma le indicazioni parlano di circa 2 milioni di yuan, poco meno di 270.000 euro. I preordini sono già aperti con un anticipo di 300.000 yuan, equivalente a circa 38.800 euro. Per BYD è un passo importante: dimostrare che l’industria cinese può competere anche nel segmento delle limousine di rappresentanza, dove prestigio, artigianalità e tecnologia pesano quanto il marchio sul cofano.