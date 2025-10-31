Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis

La gamma della Citroen Ami si arricchisce con una nuova edizione speciale, presentata in occasione di Halloween e pronta a ritagliarsi il ruolo di protagonista per le prossime settimane. Debutta sul mercato, infatti, la nuova Citroen Ami Dark Side, prima variante del quadriciclo elettrico ad adottare una livrea completamente nera, con colorazione Black Night e alcuni elementi grafici realizzati in bianco. Il modello entra subito in fase di ordinazione e inizierà a circolare in strada nel giro di poche settimane. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo progetto di Citroen che conferma la volontà del brand di puntare sulla Ami come elemento centrale di una strategia ben precisa che mira a sostenere la crescita puntando sulla mobilità elettrica.

Un’elegante limited edition

La Citroen Ami Dark Side rinnova la gamma del modello, erede di una storia iniziata negli anni ’60, proponendo una carrozzeria esclusiva, con una colorazione Black Night che segna un vero e proprio punto di svolta rispetto al “solito” stile della Ami, che dallo scorso maggio è disponibile anche in versione buggy. Si tratta di un nero opaco profondo che caratterizza tutta la parte esterna della vettura, al netto di alcuni dettagli che, invece, sono realizzati in bianco, per creare un contrasto ben riuscito. Sono inclusi anche i copricerchi dell’Icy Color Pack ed è presente un vistoso spoiler posteriore. All’interno, la serie speciale riprende alcuni accessori che caratterizzano Icy Pack come tre vani portaoggetti sulla plancia, un gancio per borse davanti al sedile passeggero e reti portaoggetti grigie abbinate alle cuciture grigie dei tappetini.

C’è sempre l’app My Ami Play che permette di centralizzare il sistema di infotainment mentre l’app My Citroen consente di ricevere aggiornamenti sullo stato del veicolo, come la gestione della carica e dell’autonomia e il chilometraggio. Dal punto di vista tecnico, invece, ci sono solo conferme. La vettura è dotata di un motore elettrico che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h mentre l’autonomia può arrivare fino a 75 chilometri. La Ami, dotata di un abitacolo a due posti, è utilizzabile a partire dai 14 anni (in base alle normative previste dai singoli Paesi). Si tratta di un modello pensato principalmente per gli spostamenti in ambito urbano, con costi ridotti e completamente a zero emissioni.

Prezzo e disponibilità

La nuova Citroen Ami Dark Side è ordinabile a partire dalla notte di Halloween del 31 ottobre con un prezzo di 8.890 euro. Si tratta di un modello “limited edition” e, di conseguenza, a disposizione della clientela ci saranno solo poche unità. La Casa ha confermato che le consegne della nuova versione inizieranno nel corso del prossimo mese di gennaio 2026. La Dark Side è disponibile anche con il pacchetto My Ami Cargo e la versione My Ami for All. Dopo aver venduto quasi 85.000 esemplari dal lancio, la piccola elettrica della Casa francese punta a rafforzare la sua presenza sul mercato con questa nuova esclusiva versione che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato, anche in Italia, nel corso dei prossimi mesi.