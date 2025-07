Ufficio Stampa Stellantis In Francia, Citroen offre uno sconto extra ai neodiplomati

La Citroen Ami, insieme alla sua “gemella”, la Fiat Topolino, è uno dei modelli di riferimento del settore dei quadricicli elettrici che puntano a rivoluzionare la mobilità (soprattutto in città) consentendo di effettuare spostamenti a zero emissioni senza dover affrontare i costi, ben superiori, necessari per l’acquisto di un’auto elettrica.

In occasione della fine dell’anno scolastico, Citroen, che con il suo quadriciclo punta forte su un target giovanile per conquistare nuovi clienti, ha lanciato un’interessante iniziativa. I neodiplomati possono ottenere uno sconto aggiuntivo sull’acquisto di una nuova Citroen Ami (o della sua versione “off-road” Ami Buggy). A riportare l’iniziativa è stato il magazine largus.fr.

La nuova offerta, per il momento, è un’esclusiva per il mercato francese e, quindi, si rivolge ai giovani neodiplomati transalpini che hanno l’occasione di acquistare un nuovo quadriciclo elettrico, magari come regalo per la promozione, con un costo leggermente più basso grazie proprio allo sconto extra garantito dalla Casa. Non è escluso, però, che la promo possa arrivare anche in Italia.

Cosa prevede la promo

La nuova iniziativa del brand francese è molto semplice: i neodiplomati, in base al voto ottenuto a fine anno, hanno la possibilità di acquistare la Citroen Ami con uno sconto extra che può arrivare fino a 300 euro. Il sistema scolastico francese prevede un punteggio diverso da quello italiano, con un totale di 20 punti. Per ottenere il massimo sconto bisogna ricevere almeno 16 punti dopo l’esame. I neodiplomati hanno la possibilità di sfruttare lo sconto aggiuntivo entro il prossimo 30 settembre. Grazie all’iniziativa, è possibile ridurre il costo del modello fino a 7.690 euro. L’iniziativa potrebbe spingere le vendite del quadriciclo (i diplomati in Francia sono stati oltre 800 mila secondo quanto riportato da Capital.fr) che non può più beneficiare dell’ecobonus previsto dal Governo francese.

I prezzi del quadriciclo

Come sottolineato in apertura, la promozione non vale per il mercato italiano. I giovani italiani che intendono acquistare la Citroen Ami possono comunque accedere a varie promozioni, dedicate al nuovo modello da poco ordinabile. Il modello è disponibile con un prezzo di partenza di 7.990 euro (mentre per la Ami Buggy ne servono almeno 9.560 euro). C’è anche la possibilità di acquisto in leasing, con anticipo di 4.089 euro e con 47 rate mensili da 59 euro oltre che con un valore di riscatto finale di 2.380 euro (la promo in questione scade il 31 luglio).

Il modello è configurabile con varie colorazioni e anche con alcuni pack aggiuntivi per andare a personalizzare il look e i contenuti. Ricordiamo che la Citroen Ami ha una velocità massima di 45 km/h, con un motore da 6 kW, e può contare su un’autonomia di 75 chilometri mentre per una carica completa della batteria servono 4 ore. L’abitacolo è da 2 posti. Il modello è un quadriciclo leggero, appartenente alla categoria L6e. Per poter mettersi alla guida del veicolo, quindi, serve avere la patente AM. Di conseguenza, il veicolo non richiede la patente B.