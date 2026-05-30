Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Le elettriche che costano meno nel 2026

Nel 2026 il mercato elettrico si è finalmente riempito di modelli accessibili, pensati soprattutto per la città e per chi vuole abbattere i costi di gestione quotidiani senza spendere cifre proibitive. Complice l’arrivo dei marchi cinesi, la crescita della concorrenza e piattaforme elettriche sempre più economiche da produrre, oggi entrare nel mondo delle zero emissioni costa molto meno rispetto a pochi anni fa.

Certo, l’elettrico non è ancora la soluzione perfetta per tutti. Servono abitudini compatibili con la ricarica e una percorrenza giornaliera coerente con l’autonomia disponibile. Ma per chi vive in città o nelle aree limitrofe, dispone di un box o di un punto di ricarica e percorre tragitti relativamente brevi, le elettriche più economiche possono trasformarsi in un vero affare. Tra citycar compatte, crossover urbani e piccole hatchback tecnologiche, ecco la classifica delle auto elettriche più economiche del 2026.

Dacia Spring

La Dacia Spring continua a essere il simbolo dell’elettrico d’ingresso. Con un prezzo di partenza da 18.700 euro resta una delle porte d’ingresso più economiche al mondo delle auto a batteria e lo fa mantenendo la filosofia che ha reso celebre il marchio romeno: semplicità e concretezza. Non cerca di impressionare con prestazioni elevate o materiali premium. La Spring punta tutto sulla praticità urbana. Le dimensioni compatte e un’autonomia ridotta la rendono perfetta per il traffico cittadino, mentre il peso contenuto aiuta a contenere consumi e costi di gestione.

Leapmotor T03

Tra le sorprese del mercato elettrico europeo c’è sicuramente la Leapmotor T03. La citycar cinese, proposta da 18.900 euro, ha rapidamente attirato attenzione grazie a un rapporto qualità/prezzo estremamente aggressivo. Piccola fuori ma ben sfruttata all’interno, la T03 offre una dotazione tecnologica sorprendentemente ricca per il prezzo richiesto. L’autonomia reale è pensata principalmente per la città e per le brevi percorrenze extraurbane, ma è proprio qui che la Leapmotor riesce a dare il meglio di sé.

DR 1.0 EV

Con un prezzo di partenza di 18.900 euro, la DR 1.0 EV si inserisce nella fascia più economica del mercato elettrico italiano puntando tutto sulla semplicità e sulla praticità urbana. Non è una vettura pensata per affrontare lunghi viaggi autostradali, ma nell’ambiente cittadino riesce a svolgere perfettamente il proprio compito. Anche i costi di gestione ridotti rappresentano un grande vantaggio per chi utilizza l’auto prevalentemente in città. DR continua così a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, sfruttando una formula basata su dotazioni complete e prezzi aggressivi.

BYD Dolphin Surf

BYD è ormai uno dei protagonisti assoluti dell’elettrico globale e la Dolphin Surf lo dimostra chiaramente. Con un prezzo di partenza di 19.790 euro, la compatta cinese porta nel segmento entry level una qualità percepita decisamente superiore rispetto a molte concorrenti. Il design è moderno e più maturo rispetto ad altre citycar economiche, mentre gli interni puntano fortemente sulla tecnologia e sull’esperienza digitale. Anche la guida convince. La Dolphin Surf è fluida, silenziosa e più stabile rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da una vettura di queste dimensioni. L’autonomia la rende utilizzabile non soltanto in città ma anche per spostamenti extraurbani più frequenti.

Renault Twingo E-Tech Electric

La Renault Twingo E-Tech Electric continua a essere una delle elettriche cittadine più appariscenti sul mercato. Con un prezzo da 19.500 euro mantiene la filosofia che ha reso celebre la Twingo tradizionale: massima agilità urbana e praticità quotidiana. Il motore posteriore e il raggio di sterzata ridottissimo la trasformano in una delle auto più facili da guidare e parcheggiare in assoluto. Inoltre la qualità generale Renault resta percepibile anche in questa variante elettrica, con un abitacolo semplice ma ben progettato. La Twingo elettrica continua così a rappresentare una delle migliori soluzioni per chi vive prevalentemente nel traffico cittadino.

Citroen e-C3

La Citroen e-C3 segna uno dei cambiamenti più importanti nel mercato elettrico europeo. Con un prezzo di partenza di 20.490 euro, la francese porta finalmente una vera utilitaria elettrica europea in una fascia di prezzo più accessibile. Rispetto alle citycar più piccole offre maggiore spazio interno, comfort superiore e una versatilità decisamente più ampia. Citroen continua infatti a puntare moltissimo sul comfort di marcia, grazie a sospensioni morbide e sedili molto accoglienti. Anche il design segue la nuova filosofia del marchio, con linee più robuste e quasi da piccolo crossover urbano.

MG4 EV Urban

Con la MG4 EV Urban il marchio cinese alza notevolmente il livello qualitativo delle elettriche accessibili. A partire da 21.990 euro entra infatti in gioco una vettura molto più vicina alle compatte tradizionali europee. La MG4 non punta solo sul prezzo aggressivo. La piattaforma dedicata all’elettrico permette una distribuzione dei pesi molto equilibrata e un comportamento stradale sorprendentemente dinamico. Gli interni sono moderni e ben rifiniti, mentre l’autonomia consente di affrontare tranquillamente anche percorrenze extraurbane più impegnative.

Fiat 500 elettrica

La Fiat 500 elettrica rimane una delle auto più desiderate del panorama urbano. Con un prezzo di partenza da 23.900 euro è più costosa rispetto alle citycar elettriche essenziali, ma punta chiaramente su stile, qualità e immagine. L’icona italiana è stata reinterpretata con grande attenzione al design, mantenendo tutto il fascino della 500 originale ma aggiungendo tecnologia e raffinatezza. Gli interni sono curati, la qualità percepita è elevata e la guida elettrica si sposa perfettamente con il carattere cittadino della vettura. Più che una semplice citycar, la 500e continua a essere un oggetto di stile oltre che una delle elettriche più riuscite prodotte in Europa.

Fiat Grande Panda

Con la Grande Panda elettrica Fiat riporta un nome storico nel mercato puntando su praticità e semplicità. Il prezzo di partenza da 23.900 euro la posiziona direttamente nel cuore delle compatte elettriche accessibili. Rispetto alla 500 elettrica qui cambia completamente l’approccio. La Grande Panda punta su spazio, versatilità e utilizzo quotidiano, mantenendo però uno stile molto riconoscibile e ricco di richiami storici. È una vettura pensata per diventare l’unica auto di famiglia per chi vive la città in modo quasi esclusivo, offrendo un buon equilibrio tra autonomia, praticità e prezzo.

Renault 5 E-Tech Electric

Chiudiamo con una delle auto più attese degli ultimi anni. La Renault 5 E-Tech Electric, proposta da 24.950 euro, riporta in vita un nome storico reinterpretandolo in chiave moderna ed elettrica. La nuova R5 punta fortissimo sul design rétro, riuscendo però a sembrare contemporaneamente futuristica. Il risultato è una delle compatte elettriche più riuscite dal punto di vista stilistico. Renault vuole trasformarla nell’erede spirituale delle piccole francesi popolari del passato, ma in versione completamente elettrica. E visti i primi risultati, sembra avere tutte le carte in regola per riuscirci.