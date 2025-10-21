Con gli incentivi statali l’elettrico FIAT è più conveniente che mai: i prezzi

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

FIAT

FIAT e la sua rete di concessionari invitano tutti, a partire dal 22 ottobre, a recarsi presso gli showroom per ricevere assistenza completa nella gestione delle pratiche relative ai voucher e accedere in modo semplice e veloce ai nuovi incentivi statali.

Grazie alle nuove offerte su 500e, Grande Panda e 600e, oggi l’elettrico FIAT è più conveniente che mai: uno stile inconfondibilmente italiano, tecnologie d’avanguardia e sostenibilità alla portata di tutti.

Una grande occasione per passare all’elettrico

L’attesa è terminata: dal 22 ottobre entrano ufficialmente in vigore gli incentivi statali per l’acquisto di vetture elettriche. L’interesse degli italiani è già altissimo — il numero di potenziali clienti negli showroom FIAT è più che raddoppiato — segno che la mobilità elettrica è ormai una scelta concreta e desiderata. Proprio per questo, si prevede che il budget disponibile possa esaurirsi rapidamente, trasformando l’apertura del programma in un vero e proprio click day.

Elettrico Facile FIAT: semplice, conveniente, per tutti

Con l’iniziativa Elettrico Facile FIAT, la Casa torinese conferma il proprio impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile e senza complicazioni. Tutti i concessionari FIAT offriranno supporto completo per la prenotazione dei voucher e per la gestione delle pratiche necessarie a ottenere gli incentivi, semplificando ogni fase del processo.

Visitando le concessionarie FIAT di tutta Italia sarà possibile ammirare e provare i modelli 100% elettrici del brand, approfittando delle nuove offerte pensate per accompagnare i clienti verso una mobilità più sostenibile.

Le offerte da non perdere

500e , l’icona dell’elettrico italiano, ora disponibile da 9.950€ con incentivi statali e finanziamento Stellantis Financial Services.

, l’icona dell’elettrico italiano, ora disponibile con incentivi statali e finanziamento Stellantis Financial Services. Grande Panda elettrica , proposta da 9.950€ , con autonomia fino a 320 km (WLTP) .

, proposta , con . 600e, il B-SUV 100% elettrico con oltre 400 km di autonomia e guida assistita di Livello 2, disponibile da 20.750€.

Queste promozioni rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, accessibile e autenticamente italiana, in perfetta sintonia con la missione FIAT: rendere l’elettrico semplice, conveniente e vicino alle esigenze di tutti.