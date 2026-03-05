Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Con uno 0-100 in 5,6 secondi: Born si conferma l'elettrica secondo Cupra

Cupra aggiorna la sua elettrica con un lavoro di design che mette in mostra i muscoli della compatta spagnola, a cui si abbina un’evoluzione tecnologica e qualitativa che alza l’asticella di un segmento sempre più competitivo. Con un look ancora più affilato e una gamma motori che arriva fino a 326 CV, Cupra Born 2026 punta a consolidare la sua identità: un’elettrica che non rinuncia al carattere sportivo, anzi lo esibisce con orgoglio.

Esterni più aggressivi

Basta uno sguardo per capire che il restyling non è stato timido. La Born 2026 non abbandona in proprio family feeling ma adotta linee più tese, superfici scolpite e una nuova firma luminosa che rende il frontale immediatamente riconoscibile. I gruppi ottici anteriori sono più sottili, mentre il paraurti ridisegnato accentua la larghezza visiva della vettura.

Al posteriore logo Cupra illuminato regala di notte un effetto scenico decisamente d’impatto, impreziosendo la fascia luminosa a tutta lunghezza e l’estrattore inferiore maggiorato, altro simbolo del dinamismo del brand.

Interni premium

Se fuori la Born si è fatta più muscolosa, dentro è cresciuta in maturità. La plancia è stata ridisegnata con linee più pulite e materiali di qualità superiore. Il volante presenta una nuova ergonomia e i pannelli porta sono stati rivisti per offrire una percezione premium più marcata. L’illuminazione ambientale gioca un ruolo fondamentale, dialogando con il disegno dell’abitacolo.

Importante anche l’aggiornamento digitale. Il quadro strumenti cresce quasi del doppio rispetto alla versione precedente, offrendo una lettura più chiara e personalizzabile delle informazioni. Il sistema infotainment è stato reso più rapido e intuitivo, con una grafica aggiornata e un sistema basato su Android.

Un dettaglio che fa capire l’attenzione alle lunghe percorrenze è l’introduzione delle bocchette del climatizzatore dedicate ai passeggeri posteriori. Un particolare che può sembrare secondario, ma che racconta la voglia di levarsi di dosso dalla narrativa di compatta per la città e orientarsi al comfort nei viaggi medio-lunghi per tutta la famiglia.

Motori e autonomia

Sotto al cofano la gamma della Born 2026 si articola su tre livelli di potenza, abbinati a due tagli di batteria. Si parte dalla versione da 190 CV con batteria da 58 kWh, capace di percorrere circa 450 km con una sola carica. Una soluzione equilibrata, pensata per chi utilizza l’auto quotidianamente senza rinunciare al dinamismo tipico del marchio.

Salendo di livello troviamo la variante da 231 CV, abbinata alla batteria da 79 kWh. Qui l’autonomia dichiarata raggiunge i 600 km, un dato che cambia radicalmente la percezione dell’auto elettrica, rendendola adatta anche ai viaggi più impegnativi.

Al vertice della gamma c’è la versione VZ da 326 CV, sempre con batteria da 79 kWh. Numeri che parlano chiaro: lo 0-100 km/h viene coperto in appena 5,6 secondi. Una compatta elettrica capace di tenere testa a molte sportive tradizionali, con la coppia immediata tipica dei motori a zero emissioni.

Nuove tecnologie di bordo

La nuova Born non si limita a migliorare gli aspetti più visibili, ma porta tante novità tecnologiche per rendere la vita quotidiana più comoda e sicura. Nelle modalità di guida si inserisce l’utilizzo one pedal, che consente di modulare accelerazione e decelerazione utilizzando quasi esclusivamente l’acceleratore, migliorando efficienza e comfort nel traffico urbano.

Per i tratti fuori dalla città il sistema Travel Assist 3.0 amplia le funzionalità di assistenza alla guida, combinando mantenimento della corsia, cruise control adattivo e gestione predittiva della velocità. Un passo avanti verso una guida sempre più assistita, ma senza snaturare il piacere al volante.

Interessante anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni: dal laptop durante una trasferta, fino a piccoli elettrodomestici in caso di necessità. Una soluzione pratica che amplia il concetto stesso di mobilità elettrica.