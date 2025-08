Ufficio Stampa Cupra La Cupra Born si aggiorna con nuovi motori

Cupra Born è uno dei modelli più interessanti della gamma del brand e oggi diventa ancora più completo grazie a un aggiornamento della gamma di motorizzazioni che offrirà più opzioni ai clienti che intendono effettuare l’acquisto dell’elettrica. Si tratta di una novità molto importante: Cupra ha avviato un importante programma di crescita e Born rappresenta un modello chiave per incrementare la presenza del brand sul mercato delle auto elettrificate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle novità per il modello di Cupra.

Nuovi motori

La Cupra Born aggiorna la sua gamma con la versione Impulse+ che può essere ordinata con nuovi motori, con l’obiettivo di offrire ai clienti un numero maggiore di opzioni per individuare la variante più in linea con le proprie necessità, sia in termini di autonomia che per quanto riguarda le prestazioni in strada. La variante di riferimento del listino della Cupra Born è rappresentata dal motore da 231 CV che viene abbinato al pacco batteria da 59 kWh netti.

Ad affiancare questa versione c’è ora una seconda opzione che riprende lo stesso pacco batteria ma include un motore meno potente, con la possibilità di erogare una potenza massima di 204 CV. La versione più completa della Born Impulse+ è dotata ora del motore da 231 CV che viene abbinato a un pacco batteria da ben 79 kWh, con la possibilità di raggiungere un’autonomia di 571 chilometri nel ciclo WLTP.

Il top di gamma, invece, continua a essere rappresentato dalla variante VZ disponibile in una sola configurazione, con motore da 326 CV e con pacco batteria da 79 kWh. In questa configurazione, il modello di Cupra riesce a offrire il meglio di sé, diventando un punto di riferimento per i tanti clienti alla ricerca di un’elettrica dal carattere sportivo.

I clienti interessati alla Cupra Born potranno sfruttare anche un miglioramento della dotazione di serie con l’integrazione dell’Adaptive Cruise Control e del sistema Car2X che si affianca al già presente sistema Full Link wireless (attraverso Apple Car Play e Android Auto), proposto di serie su tutta la gamma. Il sistema di navigazione è disponibile come dotazione singola al costo di 900 euro.

I prezzi

Il listino della Cupra Born parte da 42.100 euro. I clienti interessati all’acquisto possono puntare sulla versione Impulse+ da 231 CV e 59 kWh, ora disponibile con un anticipo di 6.700 euro e rate da 295 euro al mese oppure da 35.000 euro. Questa variante include di serie motore full electric da 231 CV e 310 Nm di coppia, cerchi in lega da 19” Aero Machined “Typhoon Copper”, fari Full LED con funzione per condizioni meteo avverse. Troviamo anche il Navi System con display touch da 12,9 pollici e i servizi Cupra Connect oltre al volante sportivo riscaldato. A completare la dotazione troviamo Travel Assist, Top View Camera, Intelligent Park Assist e vernice metallizzata a scelta tra tre opzioni (Bianco Glaciale, Argento Geyser e Nero Midnight). Per tutti i dettagli sull’offerta commerciale e sui costi di tutte le varianti è consigliabile dare un’occhiata al sito del brand oppure recarsi in una delle concessionarie ufficiali sparse sul territorio nazionale.