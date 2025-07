Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Gruppo Volkswagen Cupra: niente ansia da autonomia con la nuova funzione

L’estate è già nel vivo e questo vuol dire che milioni di italiani stanno pianificando vacanze, viaggi e fughe dell’ultimo minuto. Cupra, conoscendo le esigenze degli automobilisti, ha deciso di intervenire proprio sul fronte della mobilità elettrica per agevolare i suoi clienti nel periodo dell’anno in cui ci si mette più spesso al volante.

Arriva infatti una novità sostanziale per chi guida una Born o la nuova Tavascan: l’introduzione della funzione “Pianificazione del Percorso per le Vetture Elettriche” all’interno dell’app mobile ufficiale “My Cupra”. Una novità che non riguarda solo la tecnologia, ma anche il modo di vivere la propria vettura elettrica, rendendola più integrata, fluida e adattabile alle esigenze di viaggio reale.

Come funziona

Il funzionamento è semplice, ma efficace: l’utente può accedere direttamente dalla app “My Cupra” a questa nuova funzionalità e costruire un itinerario su misura, definendo i parametri fondamentali del viaggio. Non si tratta di una semplice mappa con indicazioni, ma di una vera e propria pianificazione intelligente. L’applicazione, infatti, tiene conto del livello di batteria, delle condizioni del percorso e della disponibilità delle stazioni di ricarica lungo il tragitto, aggiornando in tempo reale il piano di viaggio.

A renderla davvero flessibile è il grado di personalizzazione: si può stabilire il livello minimo di carica desiderato all’arrivo, impostare una soglia per la carica residua alla destinazione finale o scegliere il tipo di percorso preferito, ad esempio escludendo le strade a pedaggio. Il tutto, con la possibilità di inviare il viaggio direttamente al sistema di bordo della vettura, per iniziare a guidare senza ulteriori passaggi.

Una pianificazione dell’itinerario intelligente

“Stiamo aggiornando l’app My Cupra con nuove funzionalità, come la Pianificazione del Percorso per le Vetture Elettriche, per rendere la guida di un veicolo elettrico più semplice e conveniente”, ha dichiarato Steven Stein, Director of Digital Business & Customer Experience di Cupra. “Grazie alla pianificazione intelligente del percorso, gli utenti possono individuare rapidamente le soste di ricarica ottimali e organizzare i propri viaggi in totale tranquillità”.

Il sistema è anche in grado di considerare il consumo reale di energia, adattandosi al modello specifico (Born o Tavascan), allo stile di guida e perfino alle condizioni meteorologiche. Per ogni tappa di ricarica il software fornisce una scheda dettagliata: tempo stimato di sosta, potenza disponibile della colonnina e tipo di caricatore compatibile.

Un passo verso l’elettrificazione intelligente

Interessante anche la possibilità di integrare la funzione con Apple CarPlay e Android Auto. Una volta creato, infatti, il percorso può essere condiviso tramite Apple Maps o Google Maps, anche se per sfruttare al massimo il ricalcolo dinamico del percorso in base alle condizioni reali, Cupra consiglia di utilizzare il sistema di navigazione interno del veicolo.

Con questa nuova funzione, la Casa spagnola del Gruppo Volkswagen fa un passo deciso verso l’elettrificazione intelligente e dimostra una volta di più quanto l’esperienza utente sia al centro della sua visione di mobilità futura. Non è un caso che il lancio della funzione arrivi proprio in concomitanza con l’estate, uno dei momenti più intensi per traffico e spostamenti. Grazie a questa nuova funzione, anche i viaggi più lunghi diventano pianificabili senza stress, abbattendo la cosiddetta “range anxiety” che spesso accompagna i neofiti della mobilità alla spina.