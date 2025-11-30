Cupra svela i dettagli della Raval, elettrica compatta su piattaforma MEB+ con due motori fino a 226 CV, tre allestimenti e prezzo d’ingresso competitivo

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Cupra Cupra Raval: dettagli, motori e prezzo della nuova elettrica

Il mercato elettrico guarda verso suv compatti, agili e dal design grintoso. L’esatto identikit di Cupra Raval, la crossover elettrica in arrivo nei primi mesi del 2026 ma che già oggi, tra dati ufficiali e versioni camuffate, offre una visione dettagliata di ciò che vedremo.

Un’auto pensata per chi vive la città ma non vuole rinunciare a prestazioni vivaci, tecnologia di livello e a quello stile grintoso che sta trasformando Cupra in uno dei brand più riconoscibili del panorama europeo.

Design camuffato

Cupra Raval si mostra in veste camuffata, ma non abbastanza da nascondere la direzione del design. Le linee sono tese, scolpite, con quegli spigoli netti che ormai caratterizzano il linguaggio Cupra. Dal concept Urban Rebel del 2022 il filo conduttore resta evidente attraverso l’impostazione muscolosa, con il family feeling contenuto nelle dimensioni ridotte di una compatta rialzata.

Anche la firma luminosa, benché mascherata, rimane coerente con il concept, attraverso fari anteriori affilati posizionati in modo da ampliare visivamente la larghezza del frontale e un posteriore illuminato a tutta lunghezza. Con i suoi 4 metri di lunghezza, 1,78 di larghezza e 1,52 di altezza, porta le dimensioni perfette per muoversi nel traffico, ma che non rinunciano a una posizione di guida leggermente rialzata e un corpo vettura che punta a comunicare solidità.

Due versioni di potenza e autonomia

Sotto la carrozzeria c’è la grande novità: la nuova piattaforma MEB+, l’evoluzione dell’architettura dedicata alle elettriche compatte del gruppo VW. Una base che permette di ottimizzare pesi, distribuzione delle masse, autonomia e tempi di ricarica.

Ufficio Stampa Cupra

La gamma della Cupra Raval si articolerà inizialmente in due varianti:

155 kW (211 CV) con autonomia media dichiarata di circa 450 km ;

; 166 kW (226 CV) nella versione VZ, più brillante a discapito dell’autonomia dichiarata, che si ferma intorno ai 400 km.

Entrambe le configurazioni promettono una guida piacevole, con accelerazioni pronte e un assetto che riprende parte della taratura sportiva già vista su Born e Formentor. Cupra, insomma, vuole dimostrare che anche un’elettrica compatta può essere divertente e coinvolgente senza necessariamente puntare a potenze estreme.

Versioni e prezzo di listino

Al lancio, previsto nei primi mesi del 2026, la Cupra Raval si presenta in tre allestimenti divisi per dotazioni e caratteristiche tecniche:

Raval VZ Extreme , la più sportiva con il propulsore da 166 kW, pensata per chi cerca la massima reattività con dotazioni dedicate al piacere di guida, come il differenziale elettronico;

, la più sportiva con il propulsore da 166 kW, pensata per chi cerca la massima reattività con dotazioni dedicate al piacere di guida, come il differenziale elettronico; Raval Dynamic Plus, monta propulsore da 155 kW e porta una dotazione ricca in termini di sicurezza e comfort;

Raval Dynamic, la porta d’accesso al mondo Raval, con dotazioni base e un’impostazione più equilibrata.

Per quanto riguarda i prezzi Cupra ha già confermato che la nuova Raval partirà da 26.000 euro per la variante d’ingresso, una cifra particolarmente competitiva per un’elettrica con questo livello tecnologico e con un brand dal forte appeal tra i giovani, che va a competere con le citycar cittadine elettriche più vendute del mercato europeo.

La missione Cupra è chiara: portare nel segmento delle compatte un modello che sappia combinare design di carattere, guida appagante e un prezzo d’ingresso gestibile, con l’obiettivo di diventare uno dei modelli di riferimento della nuova generazione di elettriche urbane.