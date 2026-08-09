La nuova Cupra Raval è ordinabile in Italia con tre versioni, due allestimenti esclusivi e motori da 211 o 226 CV fino a 446 km di autonomia

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Cupra Cupra Raval: prezzi e allestimenti per l’Italia

La compatta elettrica del marchio spagnolo è ufficialmente ordinabile in Italia, con un listino che parte da 31.950 euro e tre allestimenti pensati per coprire esigenze e budget diversi. Quattro metri di lunghezza per un’auto che cerca di stare in un posto preciso nella testa di chi compra: sportiva ma urbana, tecnologica ma non complicata, con carattere Cupra ma dimensioni che non spaventano nei parcheggi cittadini.

Tre allestimenti

La gamma Raval si articola in tre versioni con le due VZ dedicate esclusivamente al mercato italiano, un dettaglio che Cupra ha voluto sottolineare come segno di attenzione verso il pubblico nostrano.

La versione d’ingresso del lancio si chiama Edge Plus e porta in dote vernice cangiante Plasma, cerchi in lega Vandal Copper da 19 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, sistema keyless con Digital Key, videocamera posteriore, sensori di parcheggio su tutti e quattro gli angoli e la funzione Vehicle-to-Load che permette di alimentare dispositivi esterni usando la batteria dell’auto. A corredo c’è anche l’impianto audio Premium firmato Sennheiser con il pacchetto Light & Sound.

La VZ Century è il primo degli allestimenti esclusivi per l’Italia e porta con sé un salto significativo nella dotazione: fari Matrix LED, tetto panoramico, sospensioni adattive DCC Sport, differenziale elettronico autobloccante, funzione e-Launch per le partenze più decise e una vernice opaca Century Bronze che non lascia indifferenti. I sedili sportivi in pelle vegana e i cerchi Machined Icon Copper da 19 pollici con pneumatici Performance completano una versione chiaramente orientata a chi vuole l’esperienza di guida prima di tutto.

Al vertice si posiziona la VZ Manganese, che aggiunge ai contenuti della Century i sistemi ADAS più evoluti con il Drive Pack, la telecamera Top View a 360 gradi, il parcheggio autonomo con Remote Park Assist, il Winter Pack con sedili e volante riscaldabili e i sedili CUP Bucket in 3D Knitting. La vernice opaca Manganese Matt e i loghi in Dark Chrome finiscono di caratterizzare una versione che è, a tutti gli effetti, un’edizione speciale di partenza.

Due livelli di potenza

Tutta la gamma di Cupra Raval condivide la stessa batteria da 52 kWh, ma si divide su due livelli di potenza con caratteristiche leggermente diverse. La variante Edge Plus monta il motore da 211 CV, con consumi omologati tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km e un’autonomia WLTP che varia da 413 a 446 km a seconda della configurazione.

Le due versioni VZ adottano invece il propulsore potenziato da 226 CV, sviluppato per offrire una risposta più pronta e una guida più coinvolgente. I consumi salgono di poco, tra 13,8 e 16,2 kWh/100 km, mentre l’autonomia dichiarata oscilla tra 379 e 440 km. Non un passo indietro significativo rispetto alla versione base, compensato dal carattere più sportivo dell’erogazione.

Prezzi

Il listino è strutturato in modo abbastanza netto, con una differenza marcata tra la versione d’ingresso e le due VZ. La Cupra Raval Edge Plus parte da 31.950 euro: un prezzo che per il segmento delle elettriche compatte premium non è economico, ma tiene conto di una dotazione di serie che su altri modelli è quasi sempre a pagamento.

La VZ Century sale a 37.950 euro, con un salto di 6.000 euro rispetto alla base che porta in dote tutto il pacchetto sportivo. La VZ Manganese chiude la gamma a 39.950 euro, appena 2.000 euro in più della Century, ma con una dotazione tecnologica e di sicurezza decisamente più ricca.