Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa CUPRA CUPRA Raval: novità alla spina

Con la presentazione ufficiale della CUPRA Raval, il marchio sfida apertamente le convenzioni del mercato automobilistico, portando su strada un’interpretazione radicale dell’auto elettrica urbana che fonde design d’impatto, prestazioni elevate ed emozione. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, nello stabilimento di Martorell, è pronta alla sfida del mercato

Design esterno

Lunga appena 4.046 mm, la CUPRA Raval si distingue per proporzioni compatte e una presenza su strada imponente, quasi muscolare. Il frontale è dominato dal tipico design a “muso di squalo”, dove linee nette e dinamiche si raccordano con i fari Matrix LED e il logo CUPRA illuminato, creando una firma luminosa riconoscibile istantaneamente, sia di giorno che di notte.

L’ossessione per il dettaglio emerge lungo la fiancata, dove le maniglie a scomparsa con illuminazione integrata non solo puliscono l’estetica, ma ottimizzano i flussi d’aria. Il posteriore è altrettanto audace, con un diffusore prominente e una luce che attraversa l’intera larghezza dell’auto, integrando un logo illuminato senza cornice. Nonostante l’anima urbana, la praticità è garantita da un bagagliaio sorprendente da 441 litri, reso possibile dallo spostamento dei componenti del motore elettrico.

Cockpit digitale e sostenibile

L’abitacolo della Raval è totalmente incentrato sul conducente, con una posizione di guida rialzata che invita a prendere il controllo. La console centrale sospesa libera spazio prezioso, mentre il sistema di infotainment da 12,9” debutta con il nuovo sistema operativo Android, offrendo un ecosistema fluido basato su app native come Spotify e YouTube.

CUPRA dimostra che sportività e sostenibilità possono coesistere: gli interni spaziano dal tessuto riciclato al 100% dell’allestimento Pulse fino al rivoluzionario pacchetto Ahead, che introduce per la prima volta nel segmento rivestimenti dei sedili con elementi in 3D (3D Knitting), riducendo gli sprechi di produzione. L’esperienza multisensoriale è completata dall’impianto audio Sennheiser a 12 altoparlanti e dalla Smart Light Next Generation, una striscia luminosa nel cruscotto che comunica visivamente con il guidatore segnalando pericoli o lo stato della ricarica.

Prestazioni e motorizzazioni

Basata sull’avanzata piattaforma MEB+, la Raval promette una dinamica di guida agile e precisa, definita dal brand come un vero “feeling da go-kart”. La gamma motori è strutturata per rispondere a ogni esigenza di autonomia e potenza:

batteria da 37 kWh (LFP): pensata per la città, con potenze da 116 CV o 135 CV e un’autonomia di circa 300 km;

pensata per la città, con potenze da e un’autonomia di circa 300 km; batteria da 52 kWh (NMC): offre prestazioni superiori con versioni da 211 CV e la top di gamma VZ (Veloz) da 226 CV.

La versione VZ rappresenta la massima espressione del DNA sportivo, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi e di raggiungere i 175 km/h di velocità massima. Grazie al sistema di ammortizzatori adattivi DCC Sport con 15 livelli di regolazione e allo sterzo progressivo, la Raval VZ garantisce una maneggevolezza superiore alla media del segmento.

Listino prezzi

La CUPRA Raval non è solo un mezzo di trasporto, ma un hub energetico grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni come e-bike o laptop direttamente dalla batteria dell’auto. Sul fronte della sicurezza, sistemi come il Travel Assist e il Remote Park Assist (che permette di parcheggiare l’auto tramite smartphone dall’esterno) pongono la vettura ai vertici della categoria per assistenza alla guida.

Le ordinazioni in Italia partono con tre versioni esclusive: Launch Edition, Launch Edition Plus e Launch Edition VZ, tutte equipaggiate con la batteria da 52 kWh e un’autonomia fino a 446 km. In una fase successiva, arriverà la versione di accesso con batteria da 37 kWh, che porterà il prezzo di partenza a circa 26.000 euro. Il debutto nelle concessionarie è previsto per l’estate 2026.