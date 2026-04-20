La nuova Cupra Raval debutta in Italia con l’apertura degli ordini della Launch Edition con prezzi da 29.950 euro. La nuova compatta spagnola rappresenta il primo modello del Gruppo Volkswagen basato sulla nuova piattaforma MEB+, una base tecnica pensata per abbattere i costi e rendere l’elettrico più democratico, in questo caso con un’impostazione che non rinuncia al DNA sportivo tipico del marchio spagnolo.
Compatta nelle dimensioni ma ambiziosa nelle intenzioni, la Raval si inserisce in un segmento sempre più strategico, quello delle elettriche urbane, cercando di offrire qualcosa in più rispetto all’agguerrita concorrenza.
Indice
Raval Launch Edition
La versione di lancio non ha nulla a che vedere con la versione base, che verrà presentata con un listino di partenza inferiore. La Launch Edition monta un motore elettrico da 211 CV, alimentato da una batteria da 52 kWh, capace di garantire fino a 450 km di autonomia nel ciclo WLTP. Numeri che, sulla carta, la rendono perfetta per l’utilizzo quotidiano ma anche per spostamenti più lunghi senza troppi compromessi. Sul fronte dotazioni, Cupra ha scelto di non partire al risparmio. La Launch Edition include infatti diversi pacchetti già integrati:
- Edge Pack, che arricchisce la dotazione tecnologica e il rapporto con lo smartphone;
- Immersive Design, sedili avvolgenti rivestiti in Dinamica;
- Winter Pack Lite, con funzione di riscaldamento per sedili e volante.
Il prezzo di partenza fissato a 29.950 euro la colloca in una fascia competitiva, soprattutto considerando potenza e autonomia offerte.
Launch Edition Plus
Salendo di livello si incontra la Launch Edition Plus, che mantiene lo stesso powertrain da 211 CV e la stessa batteria, ma alza sensibilmente l’asticella in termini di tecnologia e comfort. Qui entrano in gioco pacchetti più completi, come il Drive Pack, che introduce sistemi ADAS avanzati, tra cui la telecamera a 360 gradi e funzioni di parcheggio intelligenti. Una dotazione sempre più richiesta, soprattutto in ambito urbano per distaccarsi dalla concorrenza.
Non manca poi il Light & Sound Pack, con un impianto audio premium firmato Sennheiser e il sistema Smartlight 2.0, che contribuisce a creare un ambiente interno più sofisticato. A completare l’allestimento troviamo il navigatore integrato, i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega da 19 pollici Vandal Copper Machined, che danno alla Raval un look ancora più deciso.
Il prezzo sale a 33.950 euro, trasformando la Raval in una compatta elettrica già molto completa sotto ogni punto di vista, in particolare quello tecnologico.
Launch Edition VZ
Per chi cerca qualcosa di più in termini di prestazioni, la gamma si completa con la Launch Edition VZ, la versione più sportiva. Qui il motore sale a 226 CV, mantenendo la stessa batteria da 52 kWh. Ma è soprattutto la dinamica di guida a cambiare: questa versione introduce infatti il DCC Sport, ovvero sospensioni adattive che migliorano la risposta su strada, insieme alla funzione e-launch, pensata per sfruttare al meglio la coppia immediata dell’elettrico.
Non manca un differenziale elettronico a slittamento limitato, che contribuisce a rendere la guida più precisa e divertente, soprattutto nei percorsi ricchi di curve. Il tutto è gestito dal Cupra Drive Profile, che permette di adattare il comportamento dell’auto alle diverse esigenze di guida.
Dal punto di vista estetico e degli interni, la VZ si distingue grazie all’Ahead Pack, un pacchetto di design disponibile per un periodo limitato. Tra gli elementi più caratteristici troviamo i sedili avvolgenti CUP Bucket con rivestimenti 3D, i cerchi da 19 pollici con finitura Sulfur Green e la verniciatura opaca Manganese Matt, che sottolinea il carattere più aggressivo della vettura.
Il prezzo parte da 39.950 euro, posizionandosi come la scelta preferenziale per chi vuole un’elettrica compatta con un’anima decisamente più sportiva.